Лучшие смартфоны Vivo до 10000
Ищете лучшие смартфоны Виво стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-2 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 9.0, Funtouch 9.1
- 6.35" IPS LCD дисплей (720 x 1544)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
- Android 8.1, Funtouch 4.5
- 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4030 мАч
Каплевидный вырез в дисплее и массивный "подбородок" отлично характеризуют дизайн передней панели Vivo Y91c. Для такого доступного гаджета это нормально. Гораздо более важно, что дисплей лишен изъянов в плане плохой цветопередачи или малых углов обзора. Однако, заметен недостаток детализации, что можно простить за счет невысокой цены.
В телефоне имеется сканер лица, но не стоит пользоваться им, если вы дорожите безопасностью. Проблема в том, что датчик полагается только на фронталку, и в условиях слабого освещения сканер может запросто спутать вас с другим человеком.
Основная камера позволяет сделать неплохой снимок при среднем освещении, но селфи получаются "шумными".
|Топ-10 лучших телефонов Vivo до 10000
|Цена
|Vivo Y11 (2019)
|9008 руб.
|Vivo Y91c
|7865 руб.