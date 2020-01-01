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Лучшие смартфоны Vivo до 10000

Ищете лучшие смартфоны Виво стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-2 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Vivo Y11 (2019)
Характеристики Характеристики Vivo Y11 (2019)
Цена: от 9008 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 52 из 100
AnTuTu: 68923 балла
  • Android 9.0, Funtouch 9.1
  • 6.35" IPS LCD дисплей (720 x 1544)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
MicroSD
Экран
56
Камера
52
Производительность
23
Автономность
78
Подробные характеристики
#2

Vivo Y91c
Характеристики Характеристики Vivo Y91c
Цена: от 7865 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 49 из 100
AnTuTu: 75783 балла
  • Android 8.1, Funtouch 4.5
  • 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4030 мАч
MicroSD
Экран
54
Камера
45
Производительность
22
Автономность
68

Каплевидный вырез в дисплее и массивный "подбородок" отлично характеризуют дизайн передней панели Vivo Y91c. Для такого доступного гаджета это нормально. Гораздо более важно, что дисплей лишен изъянов в плане плохой цветопередачи или малых углов обзора. Однако, заметен недостаток детализации, что можно простить за счет невысокой цены.

В телефоне имеется сканер лица, но не стоит пользоваться им, если вы дорожите безопасностью. Проблема в том, что датчик полагается только на фронталку, и в условиях слабого освещения сканер может запросто спутать вас с другим человеком.

Основная камера позволяет сделать неплохой снимок при среднем освещении, но селфи получаются "шумными".

Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Vivo до 10000Цена
Vivo Y11 (2019)9008 руб.
Vivo Y91c7865 руб.
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