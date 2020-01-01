MicroSD

Каплевидный вырез в дисплее и массивный "подбородок" отлично характеризуют дизайн передней панели Vivo Y91c. Для такого доступного гаджета это нормально. Гораздо более важно, что дисплей лишен изъянов в плане плохой цветопередачи или малых углов обзора. Однако, заметен недостаток детализации, что можно простить за счет невысокой цены.

В телефоне имеется сканер лица, но не стоит пользоваться им, если вы дорожите безопасностью. Проблема в том, что датчик полагается только на фронталку, и в условиях слабого освещения сканер может запросто спутать вас с другим человеком.

Основная камера позволяет сделать неплохой снимок при среднем освещении, но селфи получаются "шумными".