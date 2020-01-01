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Vivo V17 Neo получил пластиковый корпус, а экран, разумеется защищен стеклом. Задняя крышка сделана таким образом, чтобы все думали, что это стекло. Ее сложно разбить, но вот царапины появляются быстро. Выступ камеры обрамляется золотой рамкой, которая выглядит чересчур непривлекательно.

Интерфейс телефона пестрит огромным количеством настроек, но бросается в глаза непродуманная организация опций. Также заметна плохая локализация: многие названия приложений и настроек переводили, не задумываясь о том, как они звучат.

Компанию Vivo можно похвалить за то, что сделала рамки дисплея незаметными, несмотря на то, что они не тоньше, чем у соперников. Дисплей обладает и хорошей яркостью, и высокой плотностью пикселей, так что смотреть на него одно удовольствие.