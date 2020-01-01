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Лучшие смартфоны Vivo до 20000

Ищете лучшие смартфоны Виво стоимостью от 14 до 20 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-6 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Vivo V17
Характеристики Характеристики Vivo V17
Цена: от 17840 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 140124 балла
  • Android 9.0, Funtouch 9.2
  • 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
68
Камера
67
Производительность
43
Автономность
81
Подробные характеристики
#2

Vivo Y19
Характеристики Характеристики Vivo Y19
Цена: от 13640 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 63 из 100
AnTuTu: 158984 балла
  • Android 9.0, Funtouch 9.2
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio P65 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 16 МП
  • 5000 мАч
MicroSD
Экран
66
Камера
61
Производительность
43
Автономность
85
Подробные характеристики
#3

Vivo V17 Neo
Характеристики Характеристики Vivo V17 Neo
Цена: от 17840 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 62 из 100
  • Android 9.0, Funtouch 9
  • 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio P65 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
MicroSD
Экран
70
Камера
62
Производительность
40
Автономность
80

Vivo V17 Neo получил пластиковый корпус, а экран, разумеется защищен стеклом. Задняя крышка сделана таким образом, чтобы все думали, что это стекло. Ее сложно разбить, но вот царапины появляются быстро. Выступ камеры обрамляется золотой рамкой, которая выглядит чересчур непривлекательно.

Интерфейс телефона пестрит огромным количеством настроек, но бросается в глаза непродуманная организация опций. Также заметна плохая локализация: многие названия приложений и настроек переводили, не задумываясь о том, как они звучат.

Компанию Vivo можно похвалить за то, что сделала рамки дисплея незаметными, несмотря на то, что они не тоньше, чем у соперников. Дисплей обладает и хорошей яркостью, и высокой плотностью пикселей, так что смотреть на него одно удовольствие.

Подробные характеристики
#4

Vivo Y30
Характеристики Характеристики Vivo Y30
Цена: от 14667 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 85546 баллов
  • Android 10, FunTouch OS 10
  • 6.47" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
  • MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
59
Камера
60
Производительность
27
Автономность
78
Подробные характеристики
#5

Vivo Y95
Характеристики Характеристики Vivo Y95
Цена: от 15698 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 80911 баллов
  • Android 8.1, Funtouch 4.5
  • 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 20 МП
  • 4030 мАч
MicroSD
Экран
54
Камера
51
Производительность
24
Автономность
68
Подробные характеристики
#6

Vivo Y81
Характеристики Характеристики Vivo Y81
Цена: от 14165 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 47 из 100
AnTuTu: 70988 баллов
  • Android 8.1, Funtouch 4
  • 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3260 мАч
MicroSD
Экран
52
Камера
49
Производительность
21
Автономность
59

Vivo Y81 оказался дешевым аппаратом и это сразу видно. Например, у него бедная комплектация, куда входит устаревший кабель microUSB вместо Type-C. Мощности адаптера питания недостаточно для быстрой зарядки, так что придется ждать около 3 часов.

Не стоит недооценивать процессор, ведь он на минимальных настройках графики в игре WoT: Blitz стабильно "держит" 60 кадров в секунду. При этом телефон не перегревается. Камера тоже не расстроит, по крайней мере тех, кто не фотографировал на телефон дороже 10 тысяч рублей. Шумов на удивление мало, а цветопередача естественная.

Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Vivo до 20000Цена
Vivo V1717840 руб.
Vivo Y1913640 руб.
Vivo V17 Neo17840 руб.
Vivo Y3014667 руб.
Vivo Y9515698 руб.
Vivo Y8114165 руб.
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