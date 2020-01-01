Лучшие смартфоны Vivo до 20000
Ищете лучшие смартфоны Виво стоимостью от 14 до 20 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-6 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 9.0, Funtouch 9.2
- 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
- Android 9.0, Funtouch 9.2
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio P65 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 5000 мАч
- Android 9.0, Funtouch 9
- 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio P65 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Vivo V17 Neo получил пластиковый корпус, а экран, разумеется защищен стеклом. Задняя крышка сделана таким образом, чтобы все думали, что это стекло. Ее сложно разбить, но вот царапины появляются быстро. Выступ камеры обрамляется золотой рамкой, которая выглядит чересчур непривлекательно.
Интерфейс телефона пестрит огромным количеством настроек, но бросается в глаза непродуманная организация опций. Также заметна плохая локализация: многие названия приложений и настроек переводили, не задумываясь о том, как они звучат.
Компанию Vivo можно похвалить за то, что сделала рамки дисплея незаметными, несмотря на то, что они не тоньше, чем у соперников. Дисплей обладает и хорошей яркостью, и высокой плотностью пикселей, так что смотреть на него одно удовольствие.
- Android 10, FunTouch OS 10
- 6.47" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
- Android 8.1, Funtouch 4.5
- 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 20 МП
- 4030 мАч
- Android 8.1, Funtouch 4
- 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3260 мАч
Vivo Y81 оказался дешевым аппаратом и это сразу видно. Например, у него бедная комплектация, куда входит устаревший кабель microUSB вместо Type-C. Мощности адаптера питания недостаточно для быстрой зарядки, так что придется ждать около 3 часов.
Не стоит недооценивать процессор, ведь он на минимальных настройках графики в игре WoT: Blitz стабильно "держит" 60 кадров в секунду. При этом телефон не перегревается. Камера тоже не расстроит, по крайней мере тех, кто не фотографировал на телефон дороже 10 тысяч рублей. Шумов на удивление мало, а цветопередача естественная.
|Топ-10 лучших телефонов Vivo до 20000
|Цена
|Vivo V17
|17840 руб.
|Vivo Y19
|13640 руб.
|Vivo V17 Neo
|17840 руб.
|Vivo Y30
|14667 руб.
|Vivo Y95
|15698 руб.
|Vivo Y81
|14165 руб.