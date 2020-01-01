Каталог смартфонов Xiaomi

Xiaomi - китайский производитель гаджетов, один из лидеров по продажам в России и странах СНГ. Его продукты отличаются хорошим соотношением ценыкачества и имеют функциональную прошивку MIUI. В нашем каталоге вы найдете все модели смартфонов Mi, Redmi c актуальными ценами, отзывами и характеристиками.