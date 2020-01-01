Главная > Все смартфоны Xiaomi 2020 года

Каталог смартфонов Xiaomi

Xiaomi - китайский производитель гаджетов, один из лидеров по продажам в России и странах СНГ. Его продукты отличаются хорошим соотношением ценыкачества и имеют функциональную прошивку MIUI. В нашем каталоге вы найдете все модели смартфонов Mi, Redmi c актуальными ценами, отзывами и характеристиками.

Xiaomi Poco C3
Характеристики Характеристики Xiaomi Poco C3
Android 10, MIUI 12
6.43" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
MediaTek Helio G35 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
5000 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Mi 10T Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 10T Pro
Android 10, MIUI 12
6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 108 МП, передняя 20 МП
5000 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Mi 10T Lite
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 10T Lite
Android 10, MIUI 12
6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 750G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 16 МП
4820 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Mi 10T
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 10T
Android 10, MIUI 12
6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 20 МП
5000 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Poco M2
Характеристики Характеристики Xiaomi Poco M2
Android 10, MIUI 12
6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
MediaTek Helio G80 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
5000 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Poco X3 NFC
Характеристики Характеристики Xiaomi Poco X3 NFC
Android 10, MIUI 12
6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 732G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 20 МП
5160 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Redmi 9 Prime
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 9 Prime
Android 10, MIUI 12
6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
MediaTek Helio G80 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
5020 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Black Shark 3S
Характеристики Характеристики Xiaomi Black Shark 3S
Android 10.0, Joy UI 12
6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 20 МП
4729 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Poco M2 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Poco M2 Pro
Android 10, MIUI 12
6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 720G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
5000 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Redmi 9C
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 9C
Android 10, MIUI 12
6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
MediaTek Helio G35 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
5000 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Redmi 9A
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 9A
Android 10, MIUI 12
6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
MediaTek Helio G25 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
5000 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Redmi 9
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 9
Android 10, MIUI 12
6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
MediaTek Helio G80 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
5020 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Redmi 10X 4G
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 10X 4G
Android 10, MIUI 11
6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
MediaTek Helio G85 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 13 МП
5020 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Redmi 10X 5G
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 10X 5G
Android 10, MIUI 12
6.57" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
MediaTek Dimensity 820 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
4520 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Redmi 10X Pro 5G
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 10X Pro 5G
Android 10, MIUI 12
6.57" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
MediaTek Dimensity 820 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 20 МП
4520 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Poco F2 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Poco F2 Pro
Android 10.0, MIUI 12
6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 20 МП
4700 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Redmi Note 9
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 9
Android 10, MIUI 12
6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
MediaTek Helio G85 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 13 МП
5020 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Mi Note 10 Lite
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi Note 10 Lite
Android 10, MIUI 12
6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 16 МП
5260 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Android 10.0, MIUI 11
6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 720G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 16 МП
5020 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max
Android 10.0, MIUI 11
6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 720G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 32 МП
5020 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Mi 10 Youth
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 10 Youth
Android 10.0, MIUI 12
6.57" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 765G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
4160 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Mi 10 Lite
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 10 Lite
Android 10.0, MIUI 12
6.57" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 765G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
4160 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Redmi K30 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi K30 Pro
Android 10.0, MIUI 12
6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 20 МП
4700 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Redmi Note 9S
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 9S
Android 10.0, MIUI 12
6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 720G - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
5020 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Black Shark 3
Характеристики Характеристики Xiaomi Black Shark 3
Android 10.0, Joy UI 12
6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 20 МП
4720 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Black Shark 3 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Black Shark 3 Pro
Android 10.0, JoyUI 11
7.1" AMOLED дисплей (1440 x 3120)
Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 20 МП
5000 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Mi 10
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 10
Android 10.0, MIUI 12
6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 108 МП, передняя 20 МП
4780 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Mi 10 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 10 Pro
Android 10.0, MIUI 12
6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
Основная – 108 МП, передняя 20 МП
4500 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Poco X2
Характеристики Характеристики Xiaomi Poco X2
Android 10, MIUI 11
6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 20 МП
4500 мАч
Подробные характеристики

Xiaomi Redmi K30
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi K30
Android 10, MIUI 12
6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 20 МП
4500 мАч
Подробные характеристики
Каталог смартфонов XiaomiЦена
Xiaomi Poco C3-
Xiaomi Mi 10T Pro-
Xiaomi Mi 10T Lite-
Xiaomi Mi 10T-
Xiaomi Poco M2-
Xiaomi Poco X3 NFC24045 руб.
Xiaomi Redmi 9 Prime-
Xiaomi Black Shark 3S-
Xiaomi Poco M2 Pro-
Xiaomi Redmi 9C8175 руб.
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях