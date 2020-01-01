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USB Type-C

Xiaomi Mi A2 проигрывает более новым моделям из-за больших рамок, хотя здесь нет вырезов в экране. Он получил виртуальные кнопки навигации, в то время как нижняя рамка достаточно большая для того, чтобы туда поместились аппаратные.

Задняя панель дарит невероятно приятные тактильные ощущения. Она сделана из окрашенного алюминия, который скользит в руке больше, чем хотелось бы. Качество сборки не вызывает вопросов, датчик отпечатков тоже.

Помимо вытянутого соотношения сторон, производитель также улучшил максимальную яркость, насыщенность цветов и углы обзора. По сравнению с предшественником, разница заметна невооруженным взглядом.