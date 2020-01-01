Лучшие смартфоны Xiaomi до 10000
Ищете лучшие смартфоны Ксиаоми стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G80 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5020 мАч
- Android 10, MIUI 12
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 4000 мАч
Xiaomi Redmi Note 7 — смартфон китайского бренда с хорошим соотношением цены к качеству. По техническим характеристикам, это идеальный представитель среднего ценового диапазона.
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio G35 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
- Android 10, Android One
- 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3010 мАч
Xiaomi Mi A2 проигрывает более новым моделям из-за больших рамок, хотя здесь нет вырезов в экране. Он получил виртуальные кнопки навигации, в то время как нижняя рамка достаточно большая для того, чтобы туда поместились аппаратные.
Задняя панель дарит невероятно приятные тактильные ощущения. Она сделана из окрашенного алюминия, который скользит в руке больше, чем хотелось бы. Качество сборки не вызывает вопросов, датчик отпечатков тоже.
Помимо вытянутого соотношения сторон, производитель также улучшил максимальную яркость, насыщенность цветов и углы обзора. По сравнению с предшественником, разница заметна невооруженным взглядом.
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Xiaomi Redmi 8 является одним из самых интересных телефонов в своем классе, и главным его достоинством считается экран. Он защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5, а это значит, что разбить его заметно сложнее, чем на предшественниках. Яркость высокая, цветопередача отличная, но вот разрешение хочется побольше.
Смартфон работает на старом процессоре Snapdragon 439, который обладает слабой производительностью для нашего времени. В играх наблюдается заметный нагрев, за чем следует потеря кадров.
- Android 10, MIUI 12
- 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Xiaomi Redmi 8A можно смело назвать самым подходящим смартфоном для детей. Во-первых, он компактный, поэтому легко помещается в небольшую руку, при этом уверенно лежит в ладони. Во-вторых, дисплей с олеофобным покрытием защищен прочным стеклом Gorilla Glass 5. Даже невысокое разрешение не портит впечатления.
Камера в телефоне посредственная, но такие фишки, как размытие фона присутствуют. Будет непросто добиться качественного эффекта. Redmi 8A получил огромный аккумулятор на 5000 мАч, так что автономность в 2 - 3 дня обеспечена.
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio G25 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
- Android 9.0, MIUI 11
- 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 636 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
Xiaomi Redmi Note 5 – свидетельство того, что в доступные смартфоны начали ставить хорошие качественный экраны. Конечно, недостатки есть, и самым существенным является потеря читаемости и насыщенности под яркими лучами солнца.
В его основе используется процессор Snapdragon. Он прекрасно показал себя в других моделях, и Redmi Note 5 тоже обладает высокой отзывчивостью. Корпус телефона нагревается только при длительной игре, а в обычных ежедневных задачах поверхность остается прохладной или немного теплой.
- Android 10, MIUI 12
- 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 625 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
- Android 9.0, MIUI 11
- 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
Xiaomi Mi Play получил вытянутый дисплей с достаточно большими рамками, что портит его внешний вид. Сканера лица нет, но зато смартфон получил быстрый сенсор отпечатков пальцев, а находится он прямо под указательным пальцем.
Звук из единственного динамика не впечатляет, он плоский, совсем без низких частот. Особого функционала здесь нет: ни NFC, ни двухдиапазонного Wi-Fi. Связь работает без нареканий, так как телефон поддерживает все необходимые частоты LTE.
|Топ-10 лучших телефонов Xiaomi до 10000
|Цена
|Xiaomi Redmi 9
|8168 руб.
|Xiaomi Redmi Note 7
|10070 руб.
|Xiaomi Redmi 9C
|8175 руб.
|Xiaomi Mi A2
|8075 руб.
|Xiaomi Redmi 8
|9440 руб.
|Xiaomi Redmi 8A
|8285 руб.
|Xiaomi Redmi 9A
|7013 руб.
|Xiaomi Redmi Note 5
|7466 руб.
|Xiaomi Redmi 6 Pro
|7634 руб.
|Xiaomi Mi Play
|8285 руб.