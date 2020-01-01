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Лучшие смартфоны Xiaomi до 10000

Ищете лучшие смартфоны Ксиаоми стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Xiaomi Redmi 9
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 9
Цена: от 8168 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 66 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G80 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5020 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
66
Камера
60
Производительность
40
Автономность
87
Подробные характеристики
#2

Xiaomi Redmi Note 7
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 7
Цена: от 10070 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 61 из 100
AnTuTu: 132987 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
62
Камера
54
Производительность
39
Автономность
76

Xiaomi Redmi Note 7 — смартфон китайского бренда с хорошим соотношением цены к качеству. По техническим характеристикам, это идеальный представитель среднего ценового диапазона.

Подробные характеристики
#3

Xiaomi Redmi 9C
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 9C
Цена: от 8175 р.
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 59 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • MediaTek Helio G35 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
MicroSD
Экран
59
Камера
55
Производительность
24
Автономность
78
Подробные характеристики
#4

Xiaomi Mi A2
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi A2
Цена: от 8075 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 57 из 100
AnTuTu: 130172 балла
  • Android 10, Android One
  • 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3010 мАч
USB Type-C
Экран
60
Камера
55
Производительность
36
Автономность
58

Xiaomi Mi A2 проигрывает более новым моделям из-за больших рамок, хотя здесь нет вырезов в экране. Он получил виртуальные кнопки навигации, в то время как нижняя рамка достаточно большая для того, чтобы туда поместились аппаратные.

Задняя панель дарит невероятно приятные тактильные ощущения. Она сделана из окрашенного алюминия, который скользит в руке больше, чем хотелось бы. Качество сборки не вызывает вопросов, датчик отпечатков тоже.

Помимо вытянутого соотношения сторон, производитель также улучшил максимальную яркость, насыщенность цветов и углы обзора. По сравнению с предшественником, разница заметна невооруженным взглядом.

Подробные характеристики
#5

Xiaomi Redmi 8
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 8
Цена: от 9440 р.
Вышел: 12 месяцев назад
Общая оценка: 56 из 100
AnTuTu: 85382 балла
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
56
Камера
54
Производительность
23
Автономность
85

Xiaomi Redmi 8 является одним из самых интересных телефонов в своем классе, и главным его достоинством считается экран. Он защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5, а это значит, что разбить его заметно сложнее, чем на предшественниках. Яркость высокая, цветопередача отличная, но вот разрешение хочется побольше.

Смартфон работает на старом процессоре Snapdragon 439, который обладает слабой производительностью для нашего времени. В играх наблюдается заметный нагрев, за чем следует потеря кадров.

Подробные характеристики
#6

Xiaomi Redmi 8A
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 8A
Цена: от 8285 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 55 из 100
AnTuTu: 77784 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
56
Камера
49
Производительность
22
Автономность
85

Xiaomi Redmi 8A можно смело назвать самым подходящим смартфоном для детей. Во-первых, он компактный, поэтому легко помещается в небольшую руку, при этом уверенно лежит в ладони. Во-вторых, дисплей с олеофобным покрытием защищен прочным стеклом Gorilla Glass 5. Даже невысокое разрешение не портит впечатления.

Камера в телефоне посредственная, но такие фишки, как размытие фона присутствуют. Будет непросто добиться качественного эффекта. Redmi 8A получил огромный аккумулятор на 5000 мАч, так что автономность в 2 - 3 дня обеспечена.

Подробные характеристики
#7

Xiaomi Redmi 9A
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 9A
Цена: от 7013 р.
Вышел: 2 месяца назад
Общая оценка: 54 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • MediaTek Helio G25 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
MicroSD
Экран
59
Камера
44
Производительность
19
Автономность
78
Подробные характеристики
#8

Xiaomi Redmi Note 5
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 5
Цена: от 7466 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 54 из 100
AnTuTu: 116744 балла
  • Android 9.0, MIUI 11
  • 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 636 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
MicroSD
Экран
60
Камера
47
Производительность
31
Автономность
74

Xiaomi Redmi Note 5 – свидетельство того, что в доступные смартфоны начали ставить хорошие качественный экраны. Конечно, недостатки есть, и самым существенным является потеря читаемости и насыщенности под яркими лучами солнца.

В его основе используется процессор Snapdragon. Он прекрасно показал себя в других моделях, и Redmi Note 5 тоже обладает высокой отзывчивостью. Корпус телефона нагревается только при длительной игре, а в обычных ежедневных задачах поверхность остается прохладной или немного теплой.

Подробные характеристики
#9

Xiaomi Redmi 6 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 6 Pro
Цена: от 7634 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 54 из 100
AnTuTu: 73459 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 625 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
MicroSD
Экран
61
Камера
48
Производительность
32
Автономность
70
Подробные характеристики
#10

Xiaomi Mi Play
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi Play
Цена: от 8285 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 86743 балла
  • Android 9.0, MIUI 11
  • 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3000 мАч
MicroSD
Экран
64
Камера
50
Производительность
29
Автономность
57

Xiaomi Mi Play получил вытянутый дисплей с достаточно большими рамками, что портит его внешний вид. Сканера лица нет, но зато смартфон получил быстрый сенсор отпечатков пальцев, а находится он прямо под указательным пальцем.

Звук из единственного динамика не впечатляет, он плоский, совсем без низких частот. Особого функционала здесь нет: ни NFC, ни двухдиапазонного Wi-Fi. Связь работает без нареканий, так как телефон поддерживает все необходимые частоты LTE.

Подробные характеристики
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