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Лучшие смартфоны Xiaomi до 15000

Ищете лучшие смартфоны Ксиаоми стоимостью от 11 до 15 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Xiaomi Redmi Note 9S
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 9S
Цена: от 14690 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 720G - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 5020 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
70
Камера
74
Производительность
55
Автономность
92
Подробные характеристики
#2

Xiaomi Black Shark 2
Характеристики Характеристики Xiaomi Black Shark 2
Цена: от 11540 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 72 из 100
AnTuTu: 395733 балла
  • Android 10, JoyUI 11
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C
Экран
68
Камера
64
Производительность
83
Автономность
76

Хоть Xiaomi Black Shark 2 построен не на самом новом процессоре, он предложит высокую производительность на несколько лет вперед. Жидкостное охлаждение предотвращает перегрев, тем самым улучшая отзывчивость аппарата в играх.

Гаджет характеризуется продуманным дизайном, корпус сочетает несколько премиальных материалов. Однако, проблема в том, что он не защищен от влаги, поэтому следует остерегаться воды.

Программное обеспечение можно смело перенести в колонку достоинств Black Shark 2. Специально для улучшения игрового опыта компания Xiaomi разработала оболочку JoyUI, которая обладает хорошей оптимизацией, что играет важную роль, когда из "железа" нужно выжать максимум.

Подробные характеристики
#3

Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Цена: от 15296 р.
Вышел: 12 месяцев назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 223173 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G90T - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
66
Камера
73
Производительность
56
Автономность
81

Xiaomi Redmi Note 8 Pro выглядит хорошо, тем более для своей цены. Здесь нет интегрированного в дисплей датчика отпечатков пальцев, он по старинке находится сзади. Плюс в том, что обе панели защищены стеклом, которое дарит приятные тактильные ощущения от использования.

Экран создает обманчивое чувство того, что это флагманский гаджет. Да, это IPS-панель, но плотность ее пикселей составляет 395 PPI, а это очень много. Согласно тестам, дисплей обладает высокой яркостью даже по меркам флагманских продуктов.

Подробные характеристики
#4

Xiaomi Redmi Note 9
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 9
Цена: от 12326 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 67 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G85 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 5020 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
66
Камера
66
Производительность
41
Автономность
89
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Redmi Note 8T
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 8T
Цена: от 13755 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 143201 балл
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
67
Камера
67
Производительность
38
Автономность
77

Xiaomi Redmi Note 8T получился удачным телефоном, поскольку он сочетает все необходимое для современного пользователя. У него есть превосходный экран, быстрая начинка и даже камера на несколько объективов. Все это дополняет наличие модуля NFC, который особенно часто используется для бесконтактной оплаты покупок.

Без недостатков не обошлось, и главный заключается в камере, а именно видеосъемке. В режиме 1080p картинка дрожит – цифровая стабилизация не справляется со своей задачей.

Подробные характеристики
#6

Xiaomi Redmi Note 8
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 8
Цена: от 12915 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 143122 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
67
Камера
69
Производительность
41
Автономность
77

Корпус Xiaomi Redmi Note 8 сделан из пластика, но передняя и задняя панели защищены премиальным стеклом Gorilla Glass 5. В экране есть небольшой каплевидный вырез, но он становится незаметным после нескольких часов использования телефона.

Производительность Redmi Note 8 выше, чем у конкурентов, так что вы смело можете покупать его для игр. Тем более, что есть вариант с 6 ГБ оперативной памяти, который мы и рекомендуем покупать.

Смартфон получил камеру на 4 объектива – качество фотографий может приятно удивить. Кадры получаются без намека на плохую детализацию, но, разумеется, без хорошо освещения не обойтись.

Подробные характеристики
#7

Xiaomi Mi Mix 2S
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi Mix 2S
Цена: от 13640 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 266776 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 3400 мАч
USB Type-C
Экран
59
Камера
62
Производительность
62
Автономность
63

В реальной жизни Xiaomi Mi Mix 2S выглядит не таким изящным, как на рендерах. Несмотря на это, смартфон все равно выглядит впечатляюще, поскольку обладает оригинальным форм-фактором.

Цветовая гамма подобрана идеально, только контрастности не хватает. Для улучшения опыта эксплуатации есть фильтр синего излучения, режим чтения и даже возможность выбора варианта контрастность.

Батарея заряжается быстро, даже по современным меркам, однако проблема в том, что для такого габаритного устройства у нее небольшая емкость.

Подробные характеристики
#8

Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Цена: от 11855 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 63 из 100
AnTuTu: 180745 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD IPX4
Экран
63
Камера
57
Производительность
47
Автономность
76

Дизайн Xiaomi Redmi Note 7 Pro выглядит привлекательно, но любопытно то, что он имеет защиту от брызг. Это говорит об одном – есть огромная вероятность того, что телефон выживет после попадания под дождь. Обе панели у него выполнены из стекла Gorilla Glass 5, которая отличается повышенной прочностью.

Производитель обеспечил должную мощность для Redmi Note 7 Pro, и на нем идут все современные игры. К сожалению, не избежать чрезмерно нагревания корпуса при длительных играх. Многозадачность тоже на уровне, и MIUI 10 способствует этому.

Подробные характеристики
#9

Xiaomi Redmi Note 7
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 7
Цена: от 10070 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 61 из 100
AnTuTu: 132987 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
62
Камера
54
Производительность
39
Автономность
76

Xiaomi Redmi Note 7 — смартфон китайского бренда с хорошим соотношением цены к качеству. По техническим характеристикам, это идеальный представитель среднего ценового диапазона.

Подробные характеристики
#10

Xiaomi Mi 8 SE
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 8 SE
Цена: от 10490 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 174343 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 5.88" AMOLED дисплей (1080 x 2244)
  • Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3120 мАч
USB Type-C
Экран
66
Камера
56
Производительность
46
Автономность
65
Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Xiaomi до 15000Цена
Xiaomi Redmi Note 9S14690 руб.
Xiaomi Black Shark 211540 руб.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro15296 руб.
Xiaomi Redmi Note 912326 руб.
Xiaomi Redmi Note 8T13755 руб.
Xiaomi Redmi Note 812915 руб.
Xiaomi Mi Mix 2S13640 руб.
Xiaomi Redmi Note 7 Pro11855 руб.
Xiaomi Redmi Note 710070 руб.
Xiaomi Mi 8 SE10490 руб.
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