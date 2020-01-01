Лучшие смартфоны Xiaomi до 15000
Ищете лучшие смартфоны Ксиаоми стоимостью от 11 до 15 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 720G - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 5020 мАч
- Android 10, JoyUI 11
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Хоть Xiaomi Black Shark 2 построен не на самом новом процессоре, он предложит высокую производительность на несколько лет вперед. Жидкостное охлаждение предотвращает перегрев, тем самым улучшая отзывчивость аппарата в играх.
Гаджет характеризуется продуманным дизайном, корпус сочетает несколько премиальных материалов. Однако, проблема в том, что он не защищен от влаги, поэтому следует остерегаться воды.
Программное обеспечение можно смело перенести в колонку достоинств Black Shark 2. Специально для улучшения игрового опыта компания Xiaomi разработала оболочку JoyUI, которая обладает хорошей оптимизацией, что играет важную роль, когда из "железа" нужно выжать максимум.
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G90T - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
Xiaomi Redmi Note 8 Pro выглядит хорошо, тем более для своей цены. Здесь нет интегрированного в дисплей датчика отпечатков пальцев, он по старинке находится сзади. Плюс в том, что обе панели защищены стеклом, которое дарит приятные тактильные ощущения от использования.
Экран создает обманчивое чувство того, что это флагманский гаджет. Да, это IPS-панель, но плотность ее пикселей составляет 395 PPI, а это очень много. Согласно тестам, дисплей обладает высокой яркостью даже по меркам флагманских продуктов.
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G85 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 5020 мАч
- Android 10, MIUI 12
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 4000 мАч
Xiaomi Redmi Note 8T получился удачным телефоном, поскольку он сочетает все необходимое для современного пользователя. У него есть превосходный экран, быстрая начинка и даже камера на несколько объективов. Все это дополняет наличие модуля NFC, который особенно часто используется для бесконтактной оплаты покупок.
Без недостатков не обошлось, и главный заключается в камере, а именно видеосъемке. В режиме 1080p картинка дрожит – цифровая стабилизация не справляется со своей задачей.
- Android 10, MIUI 12
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 4000 мАч
Корпус Xiaomi Redmi Note 8 сделан из пластика, но передняя и задняя панели защищены премиальным стеклом Gorilla Glass 5. В экране есть небольшой каплевидный вырез, но он становится незаметным после нескольких часов использования телефона.
Производительность Redmi Note 8 выше, чем у конкурентов, так что вы смело можете покупать его для игр. Тем более, что есть вариант с 6 ГБ оперативной памяти, который мы и рекомендуем покупать.
Смартфон получил камеру на 4 объектива – качество фотографий может приятно удивить. Кадры получаются без намека на плохую детализацию, но, разумеется, без хорошо освещения не обойтись.
- Android 10, MIUI 12
- 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3400 мАч
В реальной жизни Xiaomi Mi Mix 2S выглядит не таким изящным, как на рендерах. Несмотря на это, смартфон все равно выглядит впечатляюще, поскольку обладает оригинальным форм-фактором.
Цветовая гамма подобрана идеально, только контрастности не хватает. Для улучшения опыта эксплуатации есть фильтр синего излучения, режим чтения и даже возможность выбора варианта контрастность.
Батарея заряжается быстро, даже по современным меркам, однако проблема в том, что для такого габаритного устройства у нее небольшая емкость.
- Android 10, MIUI 12
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 4000 мАч
Дизайн Xiaomi Redmi Note 7 Pro выглядит привлекательно, но любопытно то, что он имеет защиту от брызг. Это говорит об одном – есть огромная вероятность того, что телефон выживет после попадания под дождь. Обе панели у него выполнены из стекла Gorilla Glass 5, которая отличается повышенной прочностью.
Производитель обеспечил должную мощность для Redmi Note 7 Pro, и на нем идут все современные игры. К сожалению, не избежать чрезмерно нагревания корпуса при длительных играх. Многозадачность тоже на уровне, и MIUI 10 способствует этому.
- Android 10, MIUI 12
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 4000 мАч
Xiaomi Redmi Note 7 — смартфон китайского бренда с хорошим соотношением цены к качеству. По техническим характеристикам, это идеальный представитель среднего ценового диапазона.
- Android 10, MIUI 12
- 5.88" AMOLED дисплей (1080 x 2244)
- Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3120 мАч
|Топ-10 лучших телефонов Xiaomi до 15000
|Цена
|Xiaomi Redmi Note 9S
|14690 руб.
|Xiaomi Black Shark 2
|11540 руб.
|Xiaomi Redmi Note 8 Pro
|15296 руб.
|Xiaomi Redmi Note 9
|12326 руб.
|Xiaomi Redmi Note 8T
|13755 руб.
|Xiaomi Redmi Note 8
|12915 руб.
|Xiaomi Mi Mix 2S
|13640 руб.
|Xiaomi Redmi Note 7 Pro
|11855 руб.
|Xiaomi Redmi Note 7
|10070 руб.
|Xiaomi Mi 8 SE
|10490 руб.