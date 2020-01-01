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Лучшие смартфоны Xiaomi до 20000

Ищете лучшие смартфоны Ксиаоми стоимостью от 14 до 20 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Xiaomi Redmi Note 9S
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 9S
Цена: от 14690 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 720G - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 5020 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
70
Камера
74
Производительность
55
Автономность
92
Подробные характеристики
#2

Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Цена: от 18248 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
  • Android 10.0, MIUI 11
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 720G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 5020 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
68
Камера
75
Производительность
57
Автономность
91
Подробные характеристики
#3

Xiaomi Black Shark 2
Характеристики Характеристики Xiaomi Black Shark 2
Цена: от 11540 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 72 из 100
AnTuTu: 395733 балла
  • Android 10, JoyUI 11
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C
Экран
68
Камера
64
Производительность
83
Автономность
76

Хоть Xiaomi Black Shark 2 построен не на самом новом процессоре, он предложит высокую производительность на несколько лет вперед. Жидкостное охлаждение предотвращает перегрев, тем самым улучшая отзывчивость аппарата в играх.

Гаджет характеризуется продуманным дизайном, корпус сочетает несколько премиальных материалов. Однако, проблема в том, что он не защищен от влаги, поэтому следует остерегаться воды.

Программное обеспечение можно смело перенести в колонку достоинств Black Shark 2. Специально для улучшения игрового опыта компания Xiaomi разработала оболочку JoyUI, которая обладает хорошей оптимизацией, что играет важную роль, когда из "железа" нужно выжать максимум.

Подробные характеристики
#4

Xiaomi Mi 9 Lite
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 9 Lite
Цена: от 18890 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 180187 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4030 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
70
Камера
78
Производительность
47
Автономность
79

Xiaomi Mi 9 Lite характеризуется "вшитым" в экран датчиком отпечатков пальцев, который работает без нареканий. Корпус выполнен из премиальных материалов, поэтому выглядит соответствующее. Здесь нет 3.5 мм аудиоразъема, но USB Type-C и Bluetooth 5.0 могут в полной мере заменить его.

Дисплей имеет вполне обычные характеристики, но AMOLED-матрица обеспечивает высокую контрастность и достойную цветопередачу. В настройках есть возможность выбора цветовой температуры, а также функция, которая убирает мерцания на невысокой яркости.

Камеру можно смело назвать многофункциональной, ведь есть все необходимые функции, включая ночной режим, оптическое приближение, 4K-видео и сверхширокоугольная съемка. За стабилизацию отвечает программная технология, но по эффективности работы она уступает аппаратной.

Подробные характеристики
#5

Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Цена: от 15296 р.
Вышел: 12 месяцев назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 223173 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G90T - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
66
Камера
73
Производительность
56
Автономность
81

Xiaomi Redmi Note 8 Pro выглядит хорошо, тем более для своей цены. Здесь нет интегрированного в дисплей датчика отпечатков пальцев, он по старинке находится сзади. Плюс в том, что обе панели защищены стеклом, которое дарит приятные тактильные ощущения от использования.

Экран создает обманчивое чувство того, что это флагманский гаджет. Да, это IPS-панель, но плотность ее пикселей составляет 395 PPI, а это очень много. Согласно тестам, дисплей обладает высокой яркостью даже по меркам флагманских продуктов.

Подробные характеристики
#6

Xiaomi Redmi 10X 4G
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 10X 4G
Цена: от 15540 р.
Вышел: 2 месяца назад
Общая оценка: 67 из 100
  • Android 10, MIUI 11
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G85 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 5020 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
66
Камера
64
Производительность
45
Автономность
85
Подробные характеристики
#7

Xiaomi Redmi Note 9
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 9
Цена: от 12326 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 67 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G85 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 5020 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
66
Камера
66
Производительность
41
Автономность
89
Подробные характеристики
#8

Xiaomi Mi CC9
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi CC9
Цена: от 17829 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 67 из 100
AnTuTu: 158049 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.39" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4030 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
69
Камера
72
Производительность
45
Автономность
77
Подробные характеристики
#9

Xiaomi Redmi Note 8T
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 8T
Цена: от 13755 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 143201 балл
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
67
Камера
67
Производительность
38
Автономность
77

Xiaomi Redmi Note 8T получился удачным телефоном, поскольку он сочетает все необходимое для современного пользователя. У него есть превосходный экран, быстрая начинка и даже камера на несколько объективов. Все это дополняет наличие модуля NFC, который особенно часто используется для бесконтактной оплаты покупок.

Без недостатков не обошлось, и главный заключается в камере, а именно видеосъемке. В режиме 1080p картинка дрожит – цифровая стабилизация не справляется со своей задачей.

Подробные характеристики
#10

Xiaomi Redmi Note 8
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 8
Цена: от 12915 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 143122 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
67
Камера
69
Производительность
41
Автономность
77

Корпус Xiaomi Redmi Note 8 сделан из пластика, но передняя и задняя панели защищены премиальным стеклом Gorilla Glass 5. В экране есть небольшой каплевидный вырез, но он становится незаметным после нескольких часов использования телефона.

Производительность Redmi Note 8 выше, чем у конкурентов, так что вы смело можете покупать его для игр. Тем более, что есть вариант с 6 ГБ оперативной памяти, который мы и рекомендуем покупать.

Смартфон получил камеру на 4 объектива – качество фотографий может приятно удивить. Кадры получаются без намека на плохую детализацию, но, разумеется, без хорошо освещения не обойтись.

Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Xiaomi до 20000Цена
Xiaomi Redmi Note 9S14690 руб.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro18248 руб.
Xiaomi Black Shark 211540 руб.
Xiaomi Mi 9 Lite18890 руб.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro15296 руб.
Xiaomi Redmi 10X 4G15540 руб.
Xiaomi Redmi Note 912326 руб.
Xiaomi Mi CC917829 руб.
Xiaomi Redmi Note 8T13755 руб.
Xiaomi Redmi Note 812915 руб.
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