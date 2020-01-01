Лучшие смартфоны Xiaomi до 25000
Ищете лучшие смартфоны Ксиаоми стоимостью от 18 до 25 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 732G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 5160 мАч
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
- Android 10, MIUI 12
- 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 5260 мАч
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 720G - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 5020 мАч
- Android 10.0, MIUI 11
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 720G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 5020 мАч
- Android 10, MIUI 12
- 6.39" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Xiaomi Redmi K20 - один из немногих смартфонов бренда, оборудованный выезжающей камерой. Такое решение позволило сделать вполне оригинальный дизайн без вырезов и отверстий в дисплее. На фотографиях он выглядит хорошо, а в живую еще лучше.
Фронтальна ведет себя адекватно: выезжает буквально за секунду. Она делает портретные селфи без ошибок и умеет фотографировать против солнца практически без потери качества. Недостатком является отсутствие стабилизации, но чего хотеть от телефона за такие деньги?
Основная камера гордится плавной съемкой видео, благодаря стабилизатору.
- Android 10, MIUI 12
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4030 мАч
Xiaomi Mi 9 Lite характеризуется "вшитым" в экран датчиком отпечатков пальцев, который работает без нареканий. Корпус выполнен из премиальных материалов, поэтому выглядит соответствующее. Здесь нет 3.5 мм аудиоразъема, но USB Type-C и Bluetooth 5.0 могут в полной мере заменить его.
Дисплей имеет вполне обычные характеристики, но AMOLED-матрица обеспечивает высокую контрастность и достойную цветопередачу. В настройках есть возможность выбора цветовой температуры, а также функция, которая убирает мерцания на невысокой яркости.
Камеру можно смело назвать многофункциональной, ведь есть все необходимые функции, включая ночной режим, оптическое приближение, 4K-видео и сверхширокоугольная съемка. За стабилизацию отвечает программная технология, но по эффективности работы она уступает аппаратной.
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G90T - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
Xiaomi Redmi Note 8 Pro выглядит хорошо, тем более для своей цены. Здесь нет интегрированного в дисплей датчика отпечатков пальцев, он по старинке находится сзади. Плюс в том, что обе панели защищены стеклом, которое дарит приятные тактильные ощущения от использования.
Экран создает обманчивое чувство того, что это флагманский гаджет. Да, это IPS-панель, но плотность ее пикселей составляет 395 PPI, а это очень много. Согласно тестам, дисплей обладает высокой яркостью даже по меркам флагманских продуктов.
- Android 10, MIUI 12
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Xiaomi Mi 9T получил две самые популярные фишки камеры: большой угол охвата и оптический зум. Без хорошо освещения ни одна, ни другая камера не порадует качественной съемкой. Широкий динамический диапазон и точная работа HDR спасают ситуацию. Отсутствие ночного режима негативно сказывается на детализации изображения.
Платформа Snapdragon 730 построена по современному 8-нм техпроцессу, а это свидетельствует о том, что здесь работают любые игры. Более того, вы можете выставить настройки графики на максимум. После 15 - 20 минут нагрузки смартфон сохраняет 85 процентов своей мощности, но вы вряд ли заметите это.
- Android 10, MIUI 12
- 6.21" AMOLED дисплей (1080 x 2248)
- Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3400 мАч
|Топ-10 лучших телефонов Xiaomi до 25000
|Цена
|Xiaomi Poco X3 NFC
|24045 руб.
|Xiaomi Redmi K30
|24140 руб.
|Xiaomi Mi Note 10 Lite
|22503 руб.
|Xiaomi Redmi Note 9S
|14690 руб.
|Xiaomi Redmi Note 9 Pro
|18248 руб.
|Xiaomi Redmi K20
|25305 руб.
|Xiaomi Mi 9 Lite
|18890 руб.
|Xiaomi Redmi Note 8 Pro
|15296 руб.
|Xiaomi Mi 9T
|25305 руб.
|Xiaomi Mi 8
|25148 руб.