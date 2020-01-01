USB Type-C

Xiaomi Redmi K20 - один из немногих смартфонов бренда, оборудованный выезжающей камерой. Такое решение позволило сделать вполне оригинальный дизайн без вырезов и отверстий в дисплее. На фотографиях он выглядит хорошо, а в живую еще лучше.

Фронтальна ведет себя адекватно: выезжает буквально за секунду. Она делает портретные селфи без ошибок и умеет фотографировать против солнца практически без потери качества. Недостатком является отсутствие стабилизации, но чего хотеть от телефона за такие деньги?

Основная камера гордится плавной съемкой видео, благодаря стабилизатору.