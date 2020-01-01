Главная > Рейтинги смартфонов > ТОП-10 лучших телефонов Xiaomi до 25000 рублей

Лучшие смартфоны Xiaomi до 25000

Ищете лучшие смартфоны Ксиаоми стоимостью от 18 до 25 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Xiaomi Poco X3 NFC
Характеристики Характеристики Xiaomi Poco X3 NFC
Цена: от 24045 р.
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 78 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 732G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 5160 мАч
USB Type-C MicroSD IP53
Экран
84
Камера
76
Производительность
57
Автономность
89
Подробные характеристики
#2

Xiaomi Redmi K30
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi K30
Цена: от 24140 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 74 из 100
AnTuTu: 225115 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
82
Камера
79
Производительность
58
Автономность
81
Подробные характеристики
#3

Xiaomi Mi Note 10 Lite
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi Note 10 Lite
Цена: от 22503 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 73 из 100
AnTuTu: 211273 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 5260 мАч
USB Type-C
Экран
74
Камера
77
Производительность
55
Автономность
89
Подробные характеристики
#4

Xiaomi Redmi Note 9S
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 9S
Цена: от 14690 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 720G - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 5020 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
70
Камера
74
Производительность
55
Автономность
92
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Цена: от 18248 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
  • Android 10.0, MIUI 11
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 720G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 5020 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
68
Камера
75
Производительность
57
Автономность
91
Подробные характеристики
#6

Xiaomi Redmi K20
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi K20
Цена: от 25305 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 220188 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.39" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C
Экран
72
Камера
73
Производительность
55
Автономность
78

Xiaomi Redmi K20 - один из немногих смартфонов бренда, оборудованный выезжающей камерой. Такое решение позволило сделать вполне оригинальный дизайн без вырезов и отверстий в дисплее. На фотографиях он выглядит хорошо, а в живую еще лучше.

Фронтальна ведет себя адекватно: выезжает буквально за секунду. Она делает портретные селфи без ошибок и умеет фотографировать против солнца практически без потери качества. Недостатком является отсутствие стабилизации, но чего хотеть от телефона за такие деньги?

Основная камера гордится плавной съемкой видео, благодаря стабилизатору.

Подробные характеристики
#7

Xiaomi Mi 9 Lite
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 9 Lite
Цена: от 18890 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 180187 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4030 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
70
Камера
78
Производительность
47
Автономность
79

Xiaomi Mi 9 Lite характеризуется "вшитым" в экран датчиком отпечатков пальцев, который работает без нареканий. Корпус выполнен из премиальных материалов, поэтому выглядит соответствующее. Здесь нет 3.5 мм аудиоразъема, но USB Type-C и Bluetooth 5.0 могут в полной мере заменить его.

Дисплей имеет вполне обычные характеристики, но AMOLED-матрица обеспечивает высокую контрастность и достойную цветопередачу. В настройках есть возможность выбора цветовой температуры, а также функция, которая убирает мерцания на невысокой яркости.

Камеру можно смело назвать многофункциональной, ведь есть все необходимые функции, включая ночной режим, оптическое приближение, 4K-видео и сверхширокоугольная съемка. За стабилизацию отвечает программная технология, но по эффективности работы она уступает аппаратной.

Подробные характеристики
#8

Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Цена: от 15296 р.
Вышел: 12 месяцев назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 223173 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G90T - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
66
Камера
73
Производительность
56
Автономность
81

Xiaomi Redmi Note 8 Pro выглядит хорошо, тем более для своей цены. Здесь нет интегрированного в дисплей датчика отпечатков пальцев, он по старинке находится сзади. Плюс в том, что обе панели защищены стеклом, которое дарит приятные тактильные ощущения от использования.

Экран создает обманчивое чувство того, что это флагманский гаджет. Да, это IPS-панель, но плотность ее пикселей составляет 395 PPI, а это очень много. Согласно тестам, дисплей обладает высокой яркостью даже по меркам флагманских продуктов.

Подробные характеристики
#9

Xiaomi Mi 9T
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 9T
Цена: от 25305 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 213433 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C
Экран
72
Камера
73
Производительность
55
Автономность
78

Xiaomi Mi 9T получил две самые популярные фишки камеры: большой угол охвата и оптический зум. Без хорошо освещения ни одна, ни другая камера не порадует качественной съемкой. Широкий динамический диапазон и точная работа HDR спасают ситуацию. Отсутствие ночного режима негативно сказывается на детализации изображения.

Платформа Snapdragon 730 построена по современному 8-нм техпроцессу, а это свидетельствует о том, что здесь работают любые игры. Более того, вы можете выставить настройки графики на максимум. После 15 - 20 минут нагрузки смартфон сохраняет 85 процентов своей мощности, но вы вряд ли заметите это.

Подробные характеристики
#10

Xiaomi Mi 8
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 8
Цена: от 25148 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 301122 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.21" AMOLED дисплей (1080 x 2248)
  • Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3400 мАч
USB Type-C
Экран
67
Камера
74
Производительность
67
Автономность
67
Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Xiaomi до 25000Цена
Xiaomi Poco X3 NFC24045 руб.
Xiaomi Redmi K3024140 руб.
Xiaomi Mi Note 10 Lite22503 руб.
Xiaomi Redmi Note 9S14690 руб.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro18248 руб.
Xiaomi Redmi K2025305 руб.
Xiaomi Mi 9 Lite18890 руб.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro15296 руб.
Xiaomi Mi 9T25305 руб.
Xiaomi Mi 825148 руб.
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях