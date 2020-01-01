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Лучшие смартфоны Xiaomi до 5000

Ищете лучшие смартфоны Ксиаоми стоимостью от 4 до 5 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-5 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Xiaomi Mi Note 3
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi Note 3
Цена: от 4190 р.
Вышел: около 3 лет назад
Общая оценка: 56 из 100
AnTuTu: 114344 балла
  • Android 9.0, MIUI 11
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 16 МП
  • 3500 мАч
USB Type-C
Экран
57
Камера
62
Производительность
38
Автономность
68
Подробные характеристики
#2

Xiaomi Redmi Note 4X
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 4X
Цена: от 4977 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 44 из 100
AnTuTu: 61098 баллов
  • Android 6.0, MIUI 10
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 625 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4100 мАч
MicroSD
Экран
54
Камера
42
Производительность
23
Автономность
67
Подробные характеристики
#3

Xiaomi Redmi 4X
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 4X
Цена: от 4515 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 42 из 100
AnTuTu: 44098 баллов
  • Android 7.1.2, MIUI 11
  • 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
  • Qualcomm Snapdragon 435 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4100 мАч
MicroSD
Экран
48
Камера
40
Производительность
18
Автономность
61
Подробные характеристики
#4

Xiaomi Redmi 3S
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 3S
Цена: от 3665 р.
Вышел: больше 4 лет назад
Общая оценка: 41 из 100
AnTuTu: 40771 балл
  • Android 6.0.1, MIUI 9.2
  • 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
  • Qualcomm Snapdragon 430 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4100 мАч
MicroSD
Экран
46
Камера
41
Производительность
20
Автономность
69
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Redmi 4A
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 4A
Цена: от 4431 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 38 из 100
AnTuTu: 37091 балл
  • Android 6.0.1, MIUI 10
  • 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
  • Qualcomm Snapdragon 425 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3120 мАч
MicroSD
Экран
45
Камера
40
Производительность
17
Автономность
52

Xiaomi Redmi 4A – очень дешевый смартфон, от которого не стоит ждать быстрой зарядки или даже стандартного сканера отпечатков пальцев. Зато гаджет работает шустро, долго работает от батареи и обладает качественным приемом связи.

За счет небольших габаритов телефоном комфортно пользоваться одной рукой. Как только начинаешь пользоваться, понимаешь, что оболочка MIUI сделана для того, чтобы с ней работали. Несмотря на свою бюджетность, Redmi 4A наделен широким функционалом, куда входит клонирование приложений, детский режим, настройка панели навигации и темы.

Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Xiaomi до 5000Цена
Xiaomi Mi Note 34190 руб.
Xiaomi Redmi Note 4X4977 руб.
Xiaomi Redmi 4X4515 руб.
Xiaomi Redmi 3S3665 руб.
Xiaomi Redmi 4A4431 руб.
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