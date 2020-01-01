Лучшие смартфоны Xiaomi до 5000
Ищете лучшие смартфоны Ксиаоми стоимостью от 4 до 5 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-5 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 4190 р.
Вышел: около 3 лет назад
Общая оценка: 56 из 100
AnTuTu: 114344 балла
- Android 9.0, MIUI 11
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
USB Type-C
Экран
57
Камера
62
Производительность
38
Автономность
68
Цена: от 4977 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 44 из 100
AnTuTu: 61098 баллов
- Android 6.0, MIUI 10
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 625 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4100 мАч
MicroSD
Экран
54
Камера
42
Производительность
23
Автономность
67
Цена: от 4515 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 42 из 100
AnTuTu: 44098 баллов
- Android 7.1.2, MIUI 11
- 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- Qualcomm Snapdragon 435 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4100 мАч
MicroSD
Экран
48
Камера
40
Производительность
18
Автономность
61
Цена: от 3665 р.
Вышел: больше 4 лет назад
Общая оценка: 41 из 100
AnTuTu: 40771 балл
- Android 6.0.1, MIUI 9.2
- 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- Qualcomm Snapdragon 430 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4100 мАч
MicroSD
Экран
46
Камера
41
Производительность
20
Автономность
69
Цена: от 4431 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 38 из 100
AnTuTu: 37091 балл
- Android 6.0.1, MIUI 10
- 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- Qualcomm Snapdragon 425 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3120 мАч
MicroSD
Экран
45
Камера
40
Производительность
17
Автономность
52
Xiaomi Redmi 4A – очень дешевый смартфон, от которого не стоит ждать быстрой зарядки или даже стандартного сканера отпечатков пальцев. Зато гаджет работает шустро, долго работает от батареи и обладает качественным приемом связи.
За счет небольших габаритов телефоном комфортно пользоваться одной рукой. Как только начинаешь пользоваться, понимаешь, что оболочка MIUI сделана для того, чтобы с ней работали. Несмотря на свою бюджетность, Redmi 4A наделен широким функционалом, куда входит клонирование приложений, детский режим, настройка панели навигации и темы.
|Топ-10 лучших телефонов Xiaomi до 5000
|Цена
|Xiaomi Mi Note 3
|4190 руб.
|Xiaomi Redmi Note 4X
|4977 руб.
|Xiaomi Redmi 4X
|4515 руб.
|Xiaomi Redmi 3S
|3665 руб.
|Xiaomi Redmi 4A
|4431 руб.