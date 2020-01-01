MicroSD

Xiaomi Redmi 4A – очень дешевый смартфон, от которого не стоит ждать быстрой зарядки или даже стандартного сканера отпечатков пальцев. Зато гаджет работает шустро, долго работает от батареи и обладает качественным приемом связи.

За счет небольших габаритов телефоном комфортно пользоваться одной рукой. Как только начинаешь пользоваться, понимаешь, что оболочка MIUI сделана для того, чтобы с ней работали. Несмотря на свою бюджетность, Redmi 4A наделен широким функционалом, куда входит клонирование приложений, детский режим, настройка панели навигации и темы.