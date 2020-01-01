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Лучшие смартфоны Xiaomi до 8000

Ищете лучшие смартфоны Ксиаоми стоимостью от 6 до 8 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Xiaomi Mi A2
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi A2
Цена: от 8075 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 57 из 100
AnTuTu: 130172 балла
  • Android 10, Android One
  • 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3010 мАч
USB Type-C
Экран
60
Камера
55
Производительность
36
Автономность
58

Xiaomi Mi A2 проигрывает более новым моделям из-за больших рамок, хотя здесь нет вырезов в экране. Он получил виртуальные кнопки навигации, в то время как нижняя рамка достаточно большая для того, чтобы туда поместились аппаратные.

Задняя панель дарит невероятно приятные тактильные ощущения. Она сделана из окрашенного алюминия, который скользит в руке больше, чем хотелось бы. Качество сборки не вызывает вопросов, датчик отпечатков тоже.

Помимо вытянутого соотношения сторон, производитель также улучшил максимальную яркость, насыщенность цветов и углы обзора. По сравнению с предшественником, разница заметна невооруженным взглядом.

Подробные характеристики
#2

Xiaomi Redmi 9A
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 9A
Цена: от 7013 р.
Вышел: 2 месяца назад
Общая оценка: 54 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • MediaTek Helio G25 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
MicroSD
Экран
59
Камера
44
Производительность
19
Автономность
78
Подробные характеристики
#3

Xiaomi Redmi Note 5
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 5
Цена: от 7466 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 54 из 100
AnTuTu: 116744 балла
  • Android 9.0, MIUI 11
  • 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 636 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
MicroSD
Экран
60
Камера
47
Производительность
31
Автономность
74

Xiaomi Redmi Note 5 – свидетельство того, что в доступные смартфоны начали ставить хорошие качественный экраны. Конечно, недостатки есть, и самым существенным является потеря читаемости и насыщенности под яркими лучами солнца.

В его основе используется процессор Snapdragon. Он прекрасно показал себя в других моделях, и Redmi Note 5 тоже обладает высокой отзывчивостью. Корпус телефона нагревается только при длительной игре, а в обычных ежедневных задачах поверхность остается прохладной или немного теплой.

Подробные характеристики
#4

Xiaomi Redmi 6 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 6 Pro
Цена: от 7634 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 54 из 100
AnTuTu: 73459 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 625 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
MicroSD
Экран
61
Камера
48
Производительность
32
Автономность
70
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Redmi 7A
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 7A
Цена: от 6771 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 51 из 100
AnTuTu: 76174 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
MicroSD IPX4
Экран
57
Камера
45
Производительность
22
Автономность
67

Xiaomi Redmi 7A является бюджетным телефоном, но это заметно не сразу. В первую очередь его выдает одиночная основная камера, лишенная популярного функционала. По современным стандартам, дисплей получился очень компактным, потому разрешения HD+ хватает с головой.

Радует тот факт, что есть поддержка двух SIM-карт и карты памяти MicroSD, ведь данная особенность не всегда присутствует даже на премиальных моделях. Связь работает хорошо благодаря поддержке необходимых в России диапазонов (бэндов).

Подробные характеристики
#6

Xiaomi Mi 5
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 5
Цена: от 6584 р.
Вышел: больше 4 лет назад
Общая оценка: 51 из 100
AnTuTu: 131844 балла
  • Android 8.0, MIUI 10
  • 5.15" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 820 - 4 ядра, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 4 МП
  • 3000 мАч
USB Type-C
Экран
56
Камера
44
Производительность
47
Автономность
65

Новый Xiaomi Mi 5 является одним из лучших флагманов китайских брендов на международном рынке. У смартфона есть свой собственный стиль, хотя он и имеет распространенные металлический корпус и рамку вокруг экрана. Выглядит он невероятно компактным, несмотря на то, что оснащен он средним, по нынешним меркам, дисплеем.

Подробные характеристики
#7

Xiaomi Redmi 6
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 6
Цена: от 6080 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 48 из 100
AnTuTu: 75434 балла
  • Android 9.0, MIUI 11
  • 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
MicroSD
Экран
51
Камера
47
Производительность
26
Автономность
57

Смартфон Xiaomi Redmi 6 встречает пользователя полностью пластиковым корпусом с обработкой под металл, но тактильные ощущения выдают бюджетность модели. Нет претензий к сборке – телефон в руках не трещит.

В Redmi 6 есть датчик освещения, который обеспечивает работу функции автоматической регулировки яркости, но работает он некорректно. Цветопередача экрана совсем неплохая, но по желанию можно выбрать более подходящую цветовую гамму.

Подробные характеристики
#8

Xiaomi Redmi 6A
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 6A
Цена: от 6668 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 47 из 100
AnTuTu: 55198 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
MicroSD
Экран
53
Камера
43
Производительность
20
Автономность
57
Подробные характеристики
#9

Xiaomi Redmi Go
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Go
Цена: от 5240 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 44 из 100
AnTuTu: 32183 балла
  • Android 8.1, Android Go Edition
  • 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
  • Qualcomm Snapdragon 425 - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
MicroSD
Экран
53
Камера
43
Производительность
12
Автономность
51

Xiaomi Redmi Go получился ограниченным по возможностям смартфоном, но фишка в том, что он не тормозит. Процессор здесь старый, но не какой-то Spreadtrum, а Snapdragon. 425-я модель обладает рабочей частотой 1.4 ГГц, чего недостаточно для игр.

В плане программного обеспечения используется операционная система Android Go. Она характеризуется упрощенными приложениями от Google, включая голосовой ассистент.

Подробные характеристики
#10

Xiaomi Redmi Note 4X
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 4X
Цена: от 4977 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 44 из 100
AnTuTu: 61098 баллов
  • Android 6.0, MIUI 10
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 625 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4100 мАч
MicroSD
Экран
54
Камера
42
Производительность
23
Автономность
67
Подробные характеристики
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