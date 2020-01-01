Лучшие смартфоны Xiaomi до 8000
Ищете лучшие смартфоны Ксиаоми стоимостью от 6 до 8 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 10, Android One
- 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3010 мАч
Xiaomi Mi A2 проигрывает более новым моделям из-за больших рамок, хотя здесь нет вырезов в экране. Он получил виртуальные кнопки навигации, в то время как нижняя рамка достаточно большая для того, чтобы туда поместились аппаратные.
Задняя панель дарит невероятно приятные тактильные ощущения. Она сделана из окрашенного алюминия, который скользит в руке больше, чем хотелось бы. Качество сборки не вызывает вопросов, датчик отпечатков тоже.
Помимо вытянутого соотношения сторон, производитель также улучшил максимальную яркость, насыщенность цветов и углы обзора. По сравнению с предшественником, разница заметна невооруженным взглядом.
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio G25 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
- Android 9.0, MIUI 11
- 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 636 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
Xiaomi Redmi Note 5 – свидетельство того, что в доступные смартфоны начали ставить хорошие качественный экраны. Конечно, недостатки есть, и самым существенным является потеря читаемости и насыщенности под яркими лучами солнца.
В его основе используется процессор Snapdragon. Он прекрасно показал себя в других моделях, и Redmi Note 5 тоже обладает высокой отзывчивостью. Корпус телефона нагревается только при длительной игре, а в обычных ежедневных задачах поверхность остается прохладной или немного теплой.
- Android 10, MIUI 12
- 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 625 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
- Android 10, MIUI 12
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
Xiaomi Redmi 7A является бюджетным телефоном, но это заметно не сразу. В первую очередь его выдает одиночная основная камера, лишенная популярного функционала. По современным стандартам, дисплей получился очень компактным, потому разрешения HD+ хватает с головой.
Радует тот факт, что есть поддержка двух SIM-карт и карты памяти MicroSD, ведь данная особенность не всегда присутствует даже на премиальных моделях. Связь работает хорошо благодаря поддержке необходимых в России диапазонов (бэндов).
- Android 8.0, MIUI 10
- 5.15" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 820 - 4 ядра, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 4 МП
- 3000 мАч
Новый Xiaomi Mi 5 является одним из лучших флагманов китайских брендов на международном рынке. У смартфона есть свой собственный стиль, хотя он и имеет распространенные металлический корпус и рамку вокруг экрана. Выглядит он невероятно компактным, несмотря на то, что оснащен он средним, по нынешним меркам, дисплеем.
- Android 9.0, MIUI 11
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
Смартфон Xiaomi Redmi 6 встречает пользователя полностью пластиковым корпусом с обработкой под металл, но тактильные ощущения выдают бюджетность модели. Нет претензий к сборке – телефон в руках не трещит.
В Redmi 6 есть датчик освещения, который обеспечивает работу функции автоматической регулировки яркости, но работает он некорректно. Цветопередача экрана совсем неплохая, но по желанию можно выбрать более подходящую цветовую гамму.
- Android 10, MIUI 12
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
- Android 8.1, Android Go Edition
- 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- Qualcomm Snapdragon 425 - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
Xiaomi Redmi Go получился ограниченным по возможностям смартфоном, но фишка в том, что он не тормозит. Процессор здесь старый, но не какой-то Spreadtrum, а Snapdragon. 425-я модель обладает рабочей частотой 1.4 ГГц, чего недостаточно для игр.
В плане программного обеспечения используется операционная система Android Go. Она характеризуется упрощенными приложениями от Google, включая голосовой ассистент.
- Android 6.0, MIUI 10
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 625 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4100 мАч
|Топ-10 лучших телефонов Xiaomi до 8000
|Цена
|Xiaomi Mi A2
|8075 руб.
|Xiaomi Redmi 9A
|7013 руб.
|Xiaomi Redmi Note 5
|7466 руб.
|Xiaomi Redmi 6 Pro
|7634 руб.
|Xiaomi Redmi 7A
|6771 руб.
|Xiaomi Mi 5
|6584 руб.
|Xiaomi Redmi 6
|6080 руб.
|Xiaomi Redmi 6A
|6668 руб.
|Xiaomi Redmi Go
|5240 руб.
|Xiaomi Redmi Note 4X
|4977 руб.