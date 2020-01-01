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Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro
Дисплей
79
Производительность
90
Батарея
77
Камера
81
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Продвинутая камера со сканером LiDAR
  • Мощный процессор – можно играть на максимальных настройках графики
  • Сканер лица работает быстро даже без освещения
  • Большой объем памяти
  • Поддерживает сети пятого поколения
  • В комплекте нет ни зарядного устройства, ни наушников
  • Нет поддержки частоты обновления 120 Гц

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 12 Про
79

Экран

Тип OLED
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Соотношение экрана к корпусу 86%
Особенности - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
788 нит
85

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 12 Pro
Инфо
Высота 146.7 мм
Ширина 1.5 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 189 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серебристый, Графитовый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86%

Apple iPhone 12 Pro получился относительно компактным и легким устройством за счет тонких рамок и уменьшенной толщины корпуса на 0.7 мм по сравнению с предшественником. С обеих сторон он защищен прочным стеклом Ceramic Shield, которое, по заявлениям производителя, в 4 раза прочнее. Рамка выполнена из нержавеющей стали, поэтому смартфон выглядит достойно.

90

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айфон 12 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A14 Bionic
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
CPU ядер 6
Частота 3100 МГц
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Apple A14 Bionic GPU
GPU-ядер 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
1535
Geekbench 5 (многоядерный)
4114
AnTuTu Benchmark 8
588064
95

Программное обеспечение

Операционная система iOS 14
77

Батарея

Характеристики
Объем 2775 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
81

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone 12 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800
Зум Оптический, 2x
Вспышка Quad LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 MP + 12 MP + 0 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Задняя камера получила сканер LiDAR, который улучшает ночную съемку. Помимо сверхширокоугольной съемки, здесь имеется 2-кратный оптический зум с флагманскими характеристиками. Учитывая наличие оптической стабилизации, фотографии получаются четкими, без лишних шумов. Фазовый автофокус хорошо справляется со своей задачей.

85

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB No
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 22
2G сети GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц)
3G сети UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц)
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Смартфон оснастили стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, которые выдают чистый звук без искажений на максимальном уровне громкости. Разговорный динамик тоже высокого качества – он не хрипит.

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 12 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone 12 Pro

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (3 голосов)

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