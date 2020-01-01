Apple iPhone 12 Pro получился относительно компактным и легким устройством за счет тонких рамок и уменьшенной толщины корпуса на 0.7 мм по сравнению с предшественником. С обеих сторон он защищен прочным стеклом Ceramic Shield, которое, по заявлениям производителя, в 4 раза прочнее. Рамка выполнена из нержавеющей стали, поэтому смартфон выглядит достойно.