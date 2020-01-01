Тесты в бенчмарках

Быстродействие смартфона можно назвать эталонным, поскольку он получил топовый процессор Snapdragon 865 Plus с рекордной тактовой частотой 3.1 ГГц. Производитель предлагает несколько вариантов памяти, среди которых числится 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянно.Слота для карточки MicroSD нет, но в нем нет необходимости.