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Asus ROG Phone 3

Asus ROG Phone 3
Дисплей
89
Производительность
98
Батарея
91
Камера
71
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 144-герцовый дисплей с небольшой задержкой в играх
  • Очень быстрый процессор Snapdragon 865 Plus
  • Большой объем памяти
  • Впечатляющий стереозвук
  • Большой аккумулятор и 30-ваттная быстрая зарядка
  • Нет оптического стабилизатора камеры
  • Отсутствуют 3.5 мм вход и слот для карты памяти
  • Нет беспроводной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Рог Фон 3
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 79.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
711 нит

Asus ROG Phone 3 гордится своим игровым экраном, выполненным по технологии AMOLED. Он имеет впечатляющую частоту обновления 144 Гц, которая делает изображение и анимацию идеально плавной. Здесь нет никаких вырезов в панели, но рамки не радуют своими размерами.

56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Asus ROG Phone 3
Инфо
Высота 171 мм
Ширина 78 мм
Толщина 9.85 мм
Вес 240 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Глянцево-черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.9%
98

Производительность

Все характеристики чипа Асус Рог Фон 3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Plus
Архитектура 1 ядро по 3.1 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585) и 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8
Частота 3100 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
980
Geekbench 5 (многоядерный)
3300
AnTuTu Benchmark 8
615860

Быстродействие смартфона можно назвать эталонным, поскольку он получил топовый процессор Snapdragon 865 Plus с рекордной тактовой частотой 3.1 ГГц. Производитель предлагает несколько вариантов памяти, среди которых числится 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянно.Слота для карточки MicroSD нет, но в нем нет необходимости.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI ROG UI
Размер системы из коробки 20 ГБ
91

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (75% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:20 ч.
Время просмотра видео
19:20 ч.
Время разговора (3G)
38:12 ч.
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Камеры

Спецификации и тестирование камер ROG Phone 3
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4К видео До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 125°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 6000 x 4000
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Размер сенсора 1/2.83"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камере, похоже, приделили меньше всего внимания, поскольку хоть сенсор и имеет 64 МП, он лишен оптического стабилизатора, который способен кардинально изменить ситуацию. Однако, здесь имеется неплохой сверхширокоугольный сенсор и макро. Полученные кадры имеют приличное качество.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 22
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети WCDMA 1, 2, 3, 4, 5, 8
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41
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Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол Aero Case
- Кулер AeroActive 3
- Адаптер USB-C -> 3,5 мм для наушников
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации ROG Phone 3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Asus ROG Phone 3

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (36 голосов)

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