Asus ROG Phone 3
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 144-герцовый дисплей с небольшой задержкой в играх
- Очень быстрый процессор Snapdragon 865 Plus
- Большой объем памяти
- Впечатляющий стереозвук
- Большой аккумулятор и 30-ваттная быстрая зарядка
- Нет оптического стабилизатора камеры
- Отсутствуют 3.5 мм вход и слот для карты памяти
- Нет беспроводной зарядки
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.59 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|79.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Asus ROG Phone 3 гордится своим игровым экраном, выполненным по технологии AMOLED. Он имеет впечатляющую частоту обновления 144 Гц, которая делает изображение и анимацию идеально плавной. Здесь нет никаких вырезов в панели, но рамки не радуют своими размерами.
Дизайн и корпус
|Высота
|171 мм
|Ширина
|78 мм
|Толщина
|9.85 мм
|Вес
|240 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Глянцево-черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865 Plus
|Архитектура
|1 ядро по 3.1 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585) и 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|CPU ядер
|8
|Частота
|3100 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Быстродействие смартфона можно назвать эталонным, поскольку он получил топовый процессор Snapdragon 865 Plus с рекордной тактовой частотой 3.1 ГГц. Производитель предлагает несколько вариантов памяти, среди которых числится 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянно.Слота для карточки MicroSD нет, но в нем нет необходимости.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|ROG UI
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (75% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4К видео
|До 120 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|125°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 13 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|6000 x 4000
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Размер сенсора
|1/2.83"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камере, похоже, приделили меньше всего внимания, поскольку хоть сенсор и имеет 64 МП, он лишен оптического стабилизатора, который способен кардинально изменить ситуацию. Однако, здесь имеется неплохой сверхширокоугольный сенсор и макро. Полученные кадры имеют приличное качество.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|22
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|WCDMA 1, 2, 3, 4, 5, 8
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол Aero Case
- Кулер AeroActive 3
- Адаптер USB-C -> 3,5 мм для наушников
Цены на Asus ROG Phone 3
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Apple iPhone 11 против Asus ROG Phone 3
- Apple iPhone 11 Pro Max против Asus ROG Phone 3
- Asus ROG Phone 2 ZS660KL против Asus ROG Phone 3
- Xiaomi Mi 10 против Asus ROG Phone 3
- Xiaomi Black Shark 3 Pro против Asus ROG Phone 3
- OnePlus 8 Pro против Asus ROG Phone 3
- OnePlus Nord против Asus ROG Phone 3
- Samsung Galaxy Note 20 против Asus ROG Phone 3