Asus ROG Phone 5 Ultimate Дисплей 90 Производительность 100 Батарея 92 Камера 66 Итоговая оценка 85 Класс Флагман Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Топовый экран с частотой 144 Гц, высокой яркостью и HDR10+

Флагманский процессор и 18 ГБ оперативной памяти

Громкие стереодинамики DTS:X

Аккумулятор заряжается менее чем за 1 час

Поддерживает реверсивную зарядку Лишен оптического приближения

Нет беспроводной зарядки

Отсутствует поддержка карт памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Рог Фон 5 Ultimate

90 Экран Тип AMOLED Размер 6.78 дюймов Разрешение 1080 x 2448 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 82% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 794 нит

58 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Asus ROG Phone 5 Ultimate Высота 173 мм Ширина 77.3 мм Толщина 9.9 мм Вес 239 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 82%

100 Производительность Все характеристики чипа Асус Рог Фон 5 Ultimate и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 18 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1118 Geekbench 5 (многоядерный) 3735 AnTuTu Benchmark 8 727244

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ROG UI

92 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да, Quick Charge 5 (70% за 30 минут) Время полной зарядки 1:07 ч.

66 Камеры Спецификации и тестирование камер ROG Phone 5 Ultimate Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 125° Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 11 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.0

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4" (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 24 мегапикселя Разрешение фото 6000 x 4000 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 35 мм Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

93 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 22 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz 3G сети WCDMA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 Поддержка 5G Да

92 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации ROG Phone 5 Ultimate могут отличаться в зависимости от региона.

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