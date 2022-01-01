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Asus ROG Phone 5s Pro

Asus ROG Phone 5s Pro
Дисплей
89
Производительность
92
Батарея
91
Камера
65
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран идеально подходит для игр благодаря повышенной частоте обновления
  • Топовый процессор Snapdragon 888 Plus отлично себя показал под длительной нагрузкой
  • Установлен огромный аккумулятор с поддержкой 65-ваттной быстрой зарядкой и реверсивной
  • 512 ГБ памяти будет достаточно большинству пользователей
  • Получил мощные динамики громкой связи
  • Нет ни оптического приближения, ни стабилизации
  • Корпус не имеет влагозащиты
  • Не поддерживает работу карт памяти microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Рог Фон 5s Pro
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 82%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
832 нит

Asus ROG Phone 5s Pro может похвастать не только улучшенной частотой обновления дисплея 144 Гц, которая делает работу смартфона намного плавнее, но меньшей задержкой реакции сенсора. Таким образом в играх пользователи смартфона имеют преимущество перед другими игроками. Яркости экрана предостаточно, а мерцания дисплея нет вовсе, поскольку производитель использует специальную технологию для предотвращения этого эффекта.

57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Asus ROG Phone 5s Pro
Высота 173 мм
Ширина 77 мм
Толщина 9.9 мм
Вес 238 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
82%
92

Производительность

Все характеристики чипа Асус Рог Фон 5s Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus
Макс. частота 2995 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 18 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1115
Geekbench 5 (многоядерный)
3517
AnTuTu Benchmark 9
878388
CPU 221042
GPU 339188
Memory 147008
UX 177766
Total score 878388
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI ROG UI
91

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (71% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
17:59 ч.
Время просмотра видео
22:31 ч.
Время разговора (3G)
31:04 ч.
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер ROG Phone 5s Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 125°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 6000 x 4000
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 35 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера не является сильной стороной данной модели, поскольку впечатляющих результатов она не показывает. Во-первых, она лишена оптической стабилизации. Во-вторых, нет оптического приближения, как на многих соперниках. Зато есть поддержка записи 4K и 8K-видео.

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Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
3G сети WCDMA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 48, 66, 71
Поддержка 5G Да
92

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации ROG Phone 5s Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.7 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Asus ROG Phone 5s Pro или Samsung Galaxy Note 20 Ultra
2. Asus ROG Phone 5s Pro или Samsung Galaxy S21 Ultra
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