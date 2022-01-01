Asus ROG Phone 5s Pro
Дисплей
89
Производительность
92
Батарея
91
Камера
65
Итоговая оценка
82
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2021 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран идеально подходит для игр благодаря повышенной частоте обновления
- Топовый процессор Snapdragon 888 Plus отлично себя показал под длительной нагрузкой
- Установлен огромный аккумулятор с поддержкой 65-ваттной быстрой зарядкой и реверсивной
- 512 ГБ памяти будет достаточно большинству пользователей
- Получил мощные динамики громкой связи
- Нет ни оптического приближения, ни стабилизации
- Корпус не имеет влагозащиты
- Не поддерживает работу карт памяти microSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Рог Фон 5s Pro
89
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2448 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
832 нит
Asus ROG Phone 5s Pro может похвастать не только улучшенной частотой обновления дисплея 144 Гц, которая делает работу смартфона намного плавнее, но меньшей задержкой реакции сенсора. Таким образом в играх пользователи смартфона имеют преимущество перед другими игроками. Яркости экрана предостаточно, а мерцания дисплея нет вовсе, поскольку производитель использует специальную технологию для предотвращения этого эффекта.
57
Дизайн и корпус
|Высота
|173 мм
|Ширина
|77 мм
|Толщина
|9.9 мм
|Вес
|238 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
82%
92
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 Plus
|Макс. частота
|2995 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Частота GPU
|840 МГц
|Объем ОЗУ
|18 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1115
Geekbench 5 (многоядерный)
3517
AnTuTu Benchmark 9
878388
|CPU
|221042
|GPU
|339188
|Memory
|147008
|UX
|177766
|Total score
|878388
Рейтинг смартфонов в AnTuTu 9 - 15 место
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|ROG UI
91
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (71% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:03 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
17:59 ч.
Время просмотра видео
22:31 ч.
Время разговора (3G)
31:04 ч.
Смартфоны с лучшей автономностью - 20 место
65
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|125°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|6000 x 4000
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|35 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера не является сильной стороной данной модели, поскольку впечатляющих результатов она не показывает. Во-первых, она лишена оптической стабилизации. Во-вторых, нет оптического приближения, как на многих соперниках. Зато есть поддержка записи 4K и 8K-видео.
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
|3G сети
|WCDMA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 48, 66, 71
|Поддержка 5G
|Да
92
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2021 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации ROG Phone 5s Pro могут отличаться в зависимости от региона.