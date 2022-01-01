Asus ROG Phone 5s Pro может похвастать не только улучшенной частотой обновления дисплея 144 Гц, которая делает работу смартфона намного плавнее, но меньшей задержкой реакции сенсора. Таким образом в играх пользователи смартфона имеют преимущество перед другими игроками. Яркости экрана предостаточно, а мерцания дисплея нет вовсе, поскольку производитель использует специальную технологию для предотвращения этого эффекта.