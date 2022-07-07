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Asus ROG Phone 6 Pro

Asus ROG Phone 6 Pro
Дисплей
90
Производительность
97
Батарея
88
Камера
60
Итоговая оценка
81
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Оснащен ультразвуковым сенсорным управлением AirTigger 6
  • Впечатляющий дисплей на 165 Гц и яркостью 1200 нит
  • Обладает отличной производительностью и соответствующим охлаждением
  • Достойное качество фотографий, включая селфи
  • Автономность оказалась очень хорошей
  • Быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания, который идет в комплекте
  • В комплекте нет кулера AeroActive Cooler 6
  • Камера имеет ограниченные возможности
  • Нет места для карты памяти microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус РОГ Фон 6 Про
90

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 82.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
830 нит
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Asus ROG Phone 6 Pro
Высота 173 мм
Ширина 77 мм
Толщина 10.3 мм
Вес 239 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
82.2%
97

Производительность

Все характеристики чипа Асус РОГ Фон 6 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 18 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1331
Geekbench 5 (многоядерный)
3984
AnTuTu Benchmark 9
1112925
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
88

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:44 ч.
Просмотр видео 15:54 ч.
Игры 06:03 ч.
Режим ожидания 110 ч.
Общая автономность
35:27 ч.
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер ROG Phone 6 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 5 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Фокусное расстояние 27.5 мм
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
3G сети WCDMA 800 (19)/ 850(5/6) / 900(8) / 1700(4) / 1900 (2) / 2100 (1)
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800),25(1900), 26(850),28(700), 29(700),30(2300) 32(1500), 66(1700/2100), 71(600), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500),42(3500), 43, 48(3600)
Поддержка 5G Да
92

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Черный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации ROG Phone 6 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (6 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Asus ROG Phone 5 Ultimate или Phone 6 Pro
2. Apple iPhone 13 Pro Max или Asus ROG Phone 6 Pro
3. Google Pixel 6 Pro или Asus ROG Phone 6 Pro
4. Google Pixel 6 или Asus ROG Phone 6 Pro
5. Asus ROG Phone 5s Pro или Phone 6 Pro
6. ZTE nubia Red Magic 7 Pro или Asus ROG Phone 6 Pro

Отзывы (1)

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Никита 07 июля 2022 10:35
Лучший телефон! Айфоны не нужны.
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