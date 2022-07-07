Asus ROG Phone 6 Pro Дисплей 90 Производительность 97 Батарея 88 Камера 60 Итоговая оценка 81 Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Оснащен ультразвуковым сенсорным управлением AirTigger 6

Впечатляющий дисплей на 165 Гц и яркостью 1200 нит

Обладает отличной производительностью и соответствующим охлаждением

Достойное качество фотографий, включая селфи

Автономность оказалась очень хорошей

Быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания, который идет в комплекте В комплекте нет кулера AeroActive Cooler 6

Камера имеет ограниченные возможности

Нет места для карты памяти microSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус РОГ Фон 6 Про

90 Экран Тип AMOLED Размер 6.78 дюймов Разрешение 1080 x 2448 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 165 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 82.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 830 нит

58 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Asus ROG Phone 6 Pro Высота 173 мм Ширина 77 мм Толщина 10.3 мм Вес 239 граммов Водонепроницаемость IPX4 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 82.2%

97 Производительность Все характеристики чипа Асус РОГ Фон 6 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 18 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1331 Geekbench 5 (многоядерный) 3984 AnTuTu Benchmark 9 1112925 Лучшие смартфоны в AnTuTu - 2 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12

88 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 65 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да Тесты автономности Веб-серфинг 12:44 ч. Просмотр видео 15:54 ч. Игры 06:03 ч. Режим ожидания 110 ч. Общая автономность 35:27 ч. Рейтинг автономной работы - 70 место

60 Камеры Спецификации и тестирование камер ROG Phone 6 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 5 МП

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей Фокусное расстояние 27.5 мм Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz 3G сети WCDMA 800 (19)/ 850(5/6) / 900(8) / 1700(4) / 1900 (2) / 2100 (1) 4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800),25(1900), 26(850),28(700), 29(700),30(2300) 32(1500), 66(1700/2100), 71(600), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500),42(3500), 43, 48(3600) Поддержка 5G Да

92 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Черный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации ROG Phone 6 Pro могут отличаться в зависимости от региона.