Asus ROG Phone 6D Ultimate
Дисплей
91
Производительность
98
Батарея
88
Камера
64
Итоговая оценка
84
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Процессор Dimensity обладает огромным потенциалом
- Отличное охлаждается за счет комплектного кулера
- Одно из лучших управлений для игр благодаря AirTigger 6
- Экран обладает топовыми игровыми характеристиками
- В дневное время камера снимает хорошо
- Батарея заряжается быстро – в комплекте есть мощный адаптер питания
- Отличная цифровая стабилизация во время записи видео
- Функционал камеры можно назвать средним
- Отсутствует беспроводная зарядка батареи
- Большая цена
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Рог Фон 6D Ультимейт
91
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2448 пикселей
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|165 Гц
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|82.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
836 нит
64
Дизайн и корпус
|Высота
|173 мм
|Ширина
|77 мм
|Толщина
|10.4 мм
|Вес
|247 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
82.2%
98
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 9000 Plus
|Макс. частота
|3350 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G710 MC10
|Объем ОЗУ
|16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1379
Geekbench 5 (многоядерный)
4579
AnTuTu Benchmark 9
1109750
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark - 9 место
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
88
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (78% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:44 ч.
|Веб-серфинг
|12:04 ч.
|Просмотр видео
|19:01 ч.
|Игры
|06:03 ч.
|Режим ожидания
|108 ч.
Общая автономность
36:24 ч.
Рейтинг автономности смартфонов - 63 место
64
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|Фокусное расстояние
|28 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
90
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850),28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500),42(3500), 43(3700), 48(3600, 19(800), 5/6(850) , 8(900), 4(1700), 2(1900), 1(2100)
|Поддержка 5G
|Да
92
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Кулер для активного охлаждения
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации ROG Phone 6D Ultimate могут отличаться в зависимости от региона.