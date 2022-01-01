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Asus ROG Phone 6D Ultimate

Asus ROG Phone 6D Ultimate
Дисплей
91
Производительность
98
Батарея
88
Камера
64
Итоговая оценка
84
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Процессор Dimensity обладает огромным потенциалом
  • Отличное охлаждается за счет комплектного кулера
  • Одно из лучших управлений для игр благодаря AirTigger 6
  • Экран обладает топовыми игровыми характеристиками
  • В дневное время камера снимает хорошо
  • Батарея заряжается быстро – в комплекте есть мощный адаптер питания
  • Отличная цифровая стабилизация во время записи видео
  • Функционал камеры можно назвать средним
  • Отсутствует беспроводная зарядка батареи
  • Большая цена

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Рог Фон 6D Ультимейт
91

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2448 пикселей
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц
Макс. заявленная яркость 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 82.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
836 нит
64

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Asus ROG Phone 6D Ultimate
Высота 173 мм
Ширина 77 мм
Толщина 10.4 мм
Вес 247 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
82.2%
98

Производительность

Все характеристики чипа Асус Рог Фон 6D Ультимейт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000 Plus
Макс. частота 3350 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G710 MC10
Оперативная память
Объем ОЗУ 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1379
Geekbench 5 (многоядерный)
4579
AnTuTu Benchmark 9
1109750
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
88

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (78% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:44 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:04 ч.
Просмотр видео 19:01 ч.
Игры 06:03 ч.
Режим ожидания 108 ч.
Общая автономность
36:24 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер ROG Phone 6D Ultimate
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800
Фокусное расстояние 28 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
90

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850),28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500),42(3500), 43(3700), 48(3600, 19(800), 5/6(850) , 8(900), 4(1700), 2(1900), 1(2100)
Поддержка 5G Да
92

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Кулер для активного охлаждения
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации ROG Phone 6D Ultimate могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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