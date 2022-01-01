Asus ROG Phone 6D Ultimate Дисплей 91 Производительность 98 Батарея 88 Камера 64 Итоговая оценка 84 Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Процессор Dimensity обладает огромным потенциалом

Отличное охлаждается за счет комплектного кулера

Одно из лучших управлений для игр благодаря AirTigger 6

Экран обладает топовыми игровыми характеристиками

В дневное время камера снимает хорошо

Батарея заряжается быстро – в комплекте есть мощный адаптер питания

Отличная цифровая стабилизация во время записи видео Функционал камеры можно назвать средним

Отсутствует беспроводная зарядка батареи

Большая цена

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Рог Фон 6D Ультимейт

91 Экран Тип AMOLED Размер 6.78 дюймов Разрешение 1080 x 2448 пикселей Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 165 Гц Макс. заявленная яркость 800 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 82.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Реальная пиковая яркость (авто) 836 нит

64 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Asus ROG Phone 6D Ultimate Высота 173 мм Ширина 77 мм Толщина 10.4 мм Вес 247 граммов Водонепроницаемость IPX4 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 82.2%

98 Производительность Все характеристики чипа Асус Рог Фон 6D Ультимейт и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 9000 Plus Макс. частота 3350 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Mali-G710 MC10 Оперативная память Объем ОЗУ 16 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1379 Geekbench 5 (многоядерный) 4579 AnTuTu Benchmark 9 1109750 Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark - 9 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12

88 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (78% за 30 минут) Время полной зарядки 0:44 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 12:04 ч. Просмотр видео 19:01 ч. Игры 06:03 ч. Режим ожидания 108 ч. Общая автономность 36:24 ч. Рейтинг автономности смартфонов - 63 место

64 Камеры Спецификации и тестирование камер ROG Phone 6D Ultimate Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 4290 x 2800 Фокусное расстояние 28 мм Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

90 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz 4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850),28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500),42(3500), 43(3700), 48(3600, 19(800), 5/6(850) , 8(900), 4(1700), 2(1900), 1(2100) Поддержка 5G Да

92 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Кулер для активного охлаждения

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации ROG Phone 6D Ultimate могут отличаться в зависимости от региона.