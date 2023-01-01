Asus ROG Phone 7 Ultimate
- Дисплей: 6.78" AMOLED - 1080 x 2448
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Камера: 3 (50 MP + 13 MP + 5 MP)
- Батарея: 6000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 246 г.
Обзор
Дисплей
89
Производительность
95
Батарея
93
Камера
62
Коммуникации
91
Итоговая оценка
82
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус РОГ Фон 7 Ultimate
89
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2448 пикселей
|Соотношение сторон
|20.4:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|165 Гц
|Макс. заявленная яркость
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1500 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|82.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
1102 нит
68
Дизайн и корпус
|Высота
|173 мм
|Ширина
|77 мм
|Толщина
|10.3 мм
|Вес
|246 граммов
|Водонепроницаемость
|IP54
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
82.2%
95
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Частота GPU
|680 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1521
Geekbench 5 (многоядерный)
5068
AnTuTu Benchmark 9
1336851
Рейтинг AnTuTu Benchmark - 2 место
Память
|Объем ОЗУ
|16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
93
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (68% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:02 ч.
|Веб-серфинг
|14:27 ч.
|Просмотр видео
|24:02 ч.
|Игры
|05:52 ч.
|Режим ожидания
|127 ч.
Общая автономность
43:44 ч.
Рейтинг самых автономных смартфонов - 8 место
62
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (PureCel)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|29 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|PureCel
|Размер сенсора
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
91
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|EDGE/GPRS/GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz)
|3G сети
|WCDMA (HSDPA) 800 (19)/ 850(5/6) / 900(8) / 1700(4) / 1900 (2) / 2100 (1)
|4G сети
|LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 66 (1700/2100), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500),42(3500), 43, 48(3600)
|Поддержка 5G
|Да
92
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2023 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации ROG Phone 7 Ultimate могут отличаться в зависимости от региона.