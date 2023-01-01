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Asus ROG Phone 7 Ultimate

Asus ROG Phone 7 Ultimate
  • Дисплей: 6.78" AMOLED - 1080 x 2448
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Камера: 3 (50 MP + 13 MP + 5 MP)
  • Батарея: 6000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 246 г.

Обзор

Дисплей
89
Производительность
95
Батарея
93
Камера
62
Коммуникации
91
Итоговая оценка
82

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус РОГ Фон 7 Ultimate
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 20.4:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц
Макс. заявленная яркость 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 82.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
1102 нит
68

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Asus ROG Phone 7 Ultimate
Высота 173 мм
Ширина 77 мм
Толщина 10.3 мм
Вес 246 граммов
Водонепроницаемость IP54
Система охлаждения Испарительная камера
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
82.2%
95

Производительность

Все характеристики чипа Асус РОГ Фон 7 Ultimate и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
Частота GPU 680 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1521
Geekbench 5 (многоядерный)
5068
AnTuTu Benchmark 9
1336851
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
93

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:02 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:27 ч.
Просмотр видео 24:02 ч.
Игры 05:52 ч.
Режим ожидания 127 ч.
Общая автономность
43:44 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер ROG Phone 7 Ultimate
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (PureCel)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 29 мм
Размер пикселя 0.7 микрон
Тип сенсора PureCel
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
91

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети EDGE/GPRS/GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz)
3G сети WCDMA (HSDPA) 800 (19)/ 850(5/6) / 900(8) / 1700(4) / 1900 (2) / 2100 (1)
4G сети LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 66 (1700/2100), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500),42(3500), 43, 48(3600)
Поддержка 5G Да
92

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации ROG Phone 7 Ultimate могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

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