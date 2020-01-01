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Asus ROG Phone 2 ZS660KL

Asus ROG Phone 2 ZS660KL
Дисплей
83
Производительность
87
Батарея
94
Камера
72
Итоговая оценка
81
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый AMOLED-экран выдает очень плавную картинку
  • Процессор обеспечивает беспрецедентную производительность
  • Отличная система охлаждения – процессор долго сохраняет высокое быстродействие
  • Большая батарея на 6000 мАч – автономность соответствующая
  • Встроенный в экран сканер отпечатков – очень быстрый
  • Нет ни портретной камеры, ни времяпролетного датчика
  • Нет беспроводной зарядки
  • Тяжелый корпус

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус РОГ Фон 2 ZS660KL
83

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 80.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
622 нит

Asus ROG Phone II ZS660KL – первый смартфон с AMOLED-экраном, который имеет частоту обновления 120 Гц. Благодаря этому все анимации, переходы и геймплей в играх становится в разы плавнее. Более того, пользователь может выбрать между стандартными 60 Гц и средними 90 Гц. Вы сможете существенно сэкономить заряд, если установите самую низкую частоту обновления.

54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Asus ROG Phone 2 ZS660KL
Инфо
Высота 171 мм
Ширина 77.6 мм
Толщина 9.5 мм
Вес 240 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.6%
87

Производительность

Все характеристики чипа Асус РОГ Фон 2 ZS660KL и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2960 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 675 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3765
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11302
Geekbench 5 (одноядерный)
736
Geekbench 5 (многоядерный)
2670
AnTuTu Benchmark 7
398411
AnTuTu Benchmark 8
492904

Аппаратное обеспечение состоит из топового на данный момент процессора Snapdragon 855 Plus, который комплектуется видеоускорителем Adreno 640 с увеличенной тактовой частотой. Таким образом, ROG Phone II выдает близкую к рекордной производительность. Игры идут все, и вам не придется думать, какую детализацию выставлять в настройках.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ROG UI
Размер системы из коробки 21 ГБ
94

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:28 ч.
Время просмотра видео
25:36 ч.
Время разговора (3G)
40:00 ч.
72

Камеры

Спецификации и тестирование камер ROG Phone 2 ZS660KL
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 125°
Количество объективов 2 (48 МП + 13 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
90

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ad)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 18
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
90 дБ
Музыка
81 дБ
Звонок
85 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Гарнитура
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации ROG Phone 2 ZS660KL могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Asus ROG Phone 2 ZS660KL

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (26 голосов)

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