Asus ROG Phone 2 ZS660KL
Дисплей
83
Производительность
87
Батарея
94
Камера
72
Итоговая оценка
81
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 120-герцовый AMOLED-экран выдает очень плавную картинку
- Процессор обеспечивает беспрецедентную производительность
- Отличная система охлаждения – процессор долго сохраняет высокое быстродействие
- Большая батарея на 6000 мАч – автономность соответствующая
- Встроенный в экран сканер отпечатков – очень быстрый
- Нет ни портретной камеры, ни времяпролетного датчика
- Нет беспроводной зарядки
- Тяжелый корпус
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус РОГ Фон 2 ZS660KL
83
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.59 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|80.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Максимальная яркость
622 нит
Asus ROG Phone II ZS660KL – первый смартфон с AMOLED-экраном, который имеет частоту обновления 120 Гц. Благодаря этому все анимации, переходы и геймплей в играх становится в разы плавнее. Более того, пользователь может выбрать между стандартными 60 Гц и средними 90 Гц. Вы сможете существенно сэкономить заряд, если установите самую низкую частоту обновления.
54
Дизайн и корпус
|Высота
|171 мм
|Ширина
|77.6 мм
|Толщина
|9.5 мм
|Вес
|240 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.6%
87
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Архитектура
|1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2960 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Частота GPU
|675 МГц
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
3765
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11302
Geekbench 5 (одноядерный)
736
Geekbench 5 (многоядерный)
2670
AnTuTu Benchmark 7
398411
AnTuTu Benchmark 8
492904
Аппаратное обеспечение состоит из топового на данный момент процессора Snapdragon 855 Plus, который комплектуется видеоускорителем Adreno 640 с увеличенной тактовой частотой. Таким образом, ROG Phone II выдает близкую к рекордной производительность. Игры идут все, и вам не придется думать, какую детализацию выставлять в настройках.
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu - 32 место
72
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|ROG UI
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
94
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:28 ч.
Время просмотра видео
25:36 ч.
Время разговора (3G)
40:00 ч.
72
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|125°
|Количество объективов
|2 (48 МП + 13 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
90
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ad)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46
93
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Тесты динамиков
Голос
90 дБ
Музыка
81 дБ
Звонок
85 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Гарнитура
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации ROG Phone 2 ZS660KL могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Asus ROG Phone 2 ZS660KL
Оценка пользователей
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