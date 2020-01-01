Тесты дисплея

Asus ROG Phone II ZS660KL – первый смартфон с AMOLED-экраном, который имеет частоту обновления 120 Гц. Благодаря этому все анимации, переходы и геймплей в играх становится в разы плавнее. Более того, пользователь может выбрать между стандартными 60 Гц и средними 90 Гц. Вы сможете существенно сэкономить заряд, если установите самую низкую частоту обновления.