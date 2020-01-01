Процессор 64-битный?

- Это 4-ядерный 64-битный процессор.

Будет ли обновление до Android 7.0 Nougat для ZenFone 3 Max?

- Официальной информации пока нету, но китайские источники сообщают, что Асус может выпустить сразу обновление до Android 7.1.1.

Как сделать скриншот?

- Существует два способа создать скриншот на этом смартфоне. Проще и легче всего зажать одновременно кнопки "Громкость вниз" и "Питание". За секунду вы увидите, что скриншот создался и появился он в галерее. А второй способ состоит в следующем: Опустите шторку с переключателями, найдите кнопку с надписью "Скриншот" и нажмите ее, чтобы создать снимок выбранного экрана.

Смогу ли я играть в новые 3D игры?

- К сожалению, из-за низкой производительности процессора и графического ускорителя с этим возникнут проблемы.

Есть 5.5-дюймовая модель Асус Зенфон 3 Макс?

- Да. Она, естественно, стоит подороже 5.2-дюймовой.

Обе SIM-карты поддерживают 4G?

- Да, но одновременно работать не будут.