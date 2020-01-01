ASUS ZenFone 3 Max
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2016 года
|Дата начала продаж
|Август 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Красивый и сочный экран
- Емкий аккумулятор
- Есть сканер отпечатков пальцев
- Расширяемая память за счет карты microSD
- Цена
- Немного тяжеловат
- Микрофон находится рядом с динамиком громкой связи
- Гибридный второй слот
- Нет быстрой зарядки и порта USB Type-C
- Процессор посредственной производительности
- Много ненужны предустановленных приложений
- Нет гироскопа
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|67.87%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|149.5 мм
|Ширина
|73.7 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Серый, Розовый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6737
|Архитектура
|4 ядра по 1.2 ГГц
|CPU ядер
|4
|Частота
|1250 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP2
|GPU-ядер
|1
|Частота GPU
|550 МГц
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|640 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 32 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0.1 (С обновлением до Android 7.0)
|Оболочка UI
|ZenUI 3
|Размер системы из коробки
|9 ГБ
Батарея
|Объем
|4100 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
Этот аппарат имеет крупную батареей мощностью 4100 мАч, которой будет достаточно на двое суток автономной работы, но если даже уровень зарядки упадет до 10 процентов, то при помощи режима экстремального энергосбережения телефон проработает еще больше 30 часов.
Вторым преимуществом данного смартфона от Asus является возможность зарядки других гаджетов по microUSB-кабелю, то есть он выступает в качестве внешнего аккумулятора PowerBank.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера этого телефона неплохо фотографирует даже в далеко не в идеальных условиях. Отзывы владельцев Асус Зенфон 3 Макс подтверждают эти слова. В более ранней версии программного обеспечения наблюдались весьма серьезные проблемы в данной области, но сейчас производителю удалось их исправить. Здесь присутствует несколько режимов съемки, поддержка HDR и неплохая вспышка. На тыльной стороне находится 13-мегапиксельный сенсор, а на фронтальной - 5-мегапиксельный.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4
|Функции Bluetooth
|A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2016 года
|Дата начала продаж
|Август 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.302 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.18 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Кабель OTG
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на ASUS ZenFone 3 Max
FAQ - Ответы на частые вопросы
Процессор 64-битный?
- Это 4-ядерный 64-битный процессор.
Будет ли обновление до Android 7.0 Nougat для ZenFone 3 Max?
- Официальной информации пока нету, но китайские источники сообщают, что Асус может выпустить сразу обновление до Android 7.1.1.
Как сделать скриншот?
- Существует два способа создать скриншот на этом смартфоне. Проще и легче всего зажать одновременно кнопки "Громкость вниз" и "Питание". За секунду вы увидите, что скриншот создался и появился он в галерее. А второй способ состоит в следующем: Опустите шторку с переключателями, найдите кнопку с надписью "Скриншот" и нажмите ее, чтобы создать снимок выбранного экрана.
Смогу ли я играть в новые 3D игры?
- К сожалению, из-за низкой производительности процессора и графического ускорителя с этим возникнут проблемы.
Есть 5.5-дюймовая модель Асус Зенфон 3 Макс?
- Да. Она, естественно, стоит подороже 5.2-дюймовой.
Обе SIM-карты поддерживают 4G?
- Да, но одновременно работать не будут.