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ASUS ZenFone 3 Max

ASUS ZenFone 3 Max
Дисплей
45
Производительность
17
Батарея
63
Камера
40
Итоговая оценка
39
Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2016 года
Дата начала продаж Август 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Красивый и сочный экран
  • Емкий аккумулятор
  • Есть сканер отпечатков пальцев
  • Расширяемая память за счет карты microSD
  • Цена
  • Немного тяжеловат
  • Микрофон находится рядом с динамиком громкой связи
  • Гибридный второй слот
  • Нет быстрой зарядки и порта USB Type-C
  • Процессор посредственной производительности
  • Много ненужны предустановленных приложений
  • Нет гироскопа

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Зенфон 3 Макс
45

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 67.87%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит
38

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ASUS ZenFone 3 Max
Инфо
Высота 149.5 мм
Ширина 73.7 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 148 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Золотой, Серый, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
67.87%
17

Производительность

Все характеристики чипа Асус Зенфон 3 Макс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6737
Архитектура 4 ядра по 1.2 ГГц
CPU ядер 4
Частота 1250 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T720 MP2
GPU-ядер 1
Частота GPU 550 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 640 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 32 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
658
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1874
AnTuTu Benchmark 7
36221
39

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 7.0)
Оболочка UI ZenUI 3
Размер системы из коробки 9 ГБ
63

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:45 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да

Этот аппарат имеет крупную батареей мощностью 4100 мАч, которой будет достаточно на двое суток автономной работы, но если даже уровень зарядки упадет до 10 процентов, то при помощи режима экстремального энергосбережения телефон проработает еще больше 30 часов.

Вторым преимуществом данного смартфона от Asus является возможность зарядки других гаджетов по microUSB-кабелю, то есть он выступает в качестве внешнего аккумулятора PowerBank.

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Камеры

Спецификации и тестирование камер ZenFone 3 Max
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1920
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера этого телефона неплохо фотографирует даже в далеко не в идеальных условиях. Отзывы владельцев Асус Зенфон 3 Макс подтверждают эти слова. В более ранней версии программного обеспечения наблюдались весьма серьезные проблемы в данной области, но сейчас производителю удалось их исправить. Здесь присутствует несколько режимов съемки, поддержка HDR и неплохая вспышка. На тыльной стороне находится 13-мегапиксельный сенсор, а на фронтальной - 5-мегапиксельный.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4
Функции Bluetooth A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
57

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2016 года
Дата начала продаж Август 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.302 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Кабель OTG
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации ZenFone 3 Max могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ASUS ZenFone 3 Max

FAQ - Ответы на частые вопросы

Процессор 64-битный?

- Это 4-ядерный 64-битный процессор.

Будет ли обновление до Android 7.0 Nougat для ZenFone 3 Max?

- Официальной информации пока нету, но китайские источники сообщают, что Асус может выпустить сразу обновление до Android 7.1.1. 

Как сделать скриншот?

- Существует два способа создать скриншот на этом смартфоне. Проще и легче всего зажать одновременно кнопки "Громкость вниз" и "Питание". За секунду вы увидите, что скриншот создался и появился он в галерее. А второй способ состоит в следующем: Опустите шторку с переключателями, найдите кнопку с надписью "Скриншот" и нажмите ее, чтобы создать снимок выбранного экрана. 

Смогу ли я играть в новые 3D игры?

- К сожалению, из-за низкой производительности процессора и графического ускорителя с этим возникнут проблемы.

Есть 5.5-дюймовая модель Асус Зенфон 3 Макс?

- Да. Она, естественно, стоит подороже 5.2-дюймовой. 

Обе SIM-карты поддерживают 4G?

- Да, но одновременно работать не будут. 

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (16 голосов)

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