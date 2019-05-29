ASUS Zenfone 6 ZS630KL
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Привлекательный дизайн без вырезов
- Отличная камера – основная используется в качестве фронтальной
- Высокая производительность
- Хорошая автономность
- Качественный звук и отличные комплектные наушники
- Не защищен от воды
- Непрактичные материалы корпуса
- Отсутствует возможность приближения в камере
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|83.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Asus Zenfone 6 ZS630KL получил IPS экран, который хоть и предлагает отличное качество изображения, но все же уступает OLED по некоторым критериям. Например, смартфон лишен функции всегда включенного экрана. Однако, его плюс в том, что благодаря современному дизайну в дисплее нет никаких вырезов.
Дизайн и корпус
|Высота
|159.1 мм
|Ширина
|75.4 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Zen UI 6
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
Тесты автономности
Смартфон получился немного грубым, но толщина в 9.2 мм скрывает огромный аккумулятор на 5000 мАч. Его хватает на целых 2 дня автономной работы, но если играть в игры и часто фотографировать, то он сдастся менее чем за 12 часов.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|125°
|Количество объективов
|2 (48 МП + 13 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото ASUS Zenfone 6 ZS630KL от DxOMark
Тесты камеры от DxOMark
Камера устройства оборудована моторизированным механизмом, позволяющий использовать тыльный объектив в качестве фронтального. Преимущество такого решения заключается в том, что селфи-фотографии как никогда качественные. Один из объективов предназначен для сверхширокоугольной съемки, и свою функцию он выполняет на отлично.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500, (4X4 MIMO)
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.57 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.98 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Asus ZenEar Pro с микрофоном
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол
Цены на ASUS Zenfone 6 ZS630KL
FAQ - Ответы на частые вопросы
Защищен ли смартфон от воды?
- Нет, производитель оставил модель Asus Zenfone 6 ZS630KL без защиты от воды, поэтому его не стоит мочить.