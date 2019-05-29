Тесты автономности

Смартфон получился немного грубым, но толщина в 9.2 мм скрывает огромный аккумулятор на 5000 мАч. Его хватает на целых 2 дня автономной работы, но если играть в игры и часто фотографировать, то он сдастся менее чем за 12 часов.