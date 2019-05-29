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ASUS Zenfone 6 ZS630KL

ASUS Zenfone 6 ZS630KL
Дисплей
66
Производительность
81
Батарея
88
Камера
75
Итоговая оценка
75
Класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Привлекательный дизайн без вырезов
  • Отличная камера – основная используется в качестве фронтальной
  • Высокая производительность
  • Хорошая автономность
  • Качественный звук и отличные комплектные наушники
  • Не защищен от воды
  • Непрактичные материалы корпуса
  • Отсутствует возможность приближения в камере

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Зенфон 6
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 83.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
450 нит

Asus Zenfone 6 ZS630KL получил IPS экран, который хоть и предлагает отличное качество изображения, но все же уступает OLED по некоторым критериям. Например, смартфон лишен функции всегда включенного экрана. Однако, его плюс в том, что благодаря современному дизайну в дисплее нет никаких вырезов.

58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ASUS Zenfone 6 ZS630KL
Инфо
Высота 159.1 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.8%
81

Производительность

Все характеристики чипа Асус Зенфон 6 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3583
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11175
Geekbench 5 (одноядерный)
742
Geekbench 5 (многоядерный)
2671
AnTuTu Benchmark 7
361934
AnTuTu Benchmark 8
450356
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI Zen UI 6
Размер системы из коробки 15 ГБ
88

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:15 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:42 ч.
Время просмотра видео
16:07 ч.
Время разговора (3G)
36:22 ч.

Смартфон получился немного грубым, но толщина в 9.2 мм скрывает огромный аккумулятор на 5000 мАч. Его хватает на целых 2 дня автономной работы, но если играть в игры и часто фотографировать, то он сдастся менее чем за 12 часов.

75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Zenfone 6 ZS630KL
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 125°
Количество объективов 2 (48 МП + 13 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото ASUS Zenfone 6 ZS630KL от DxOMark
Селфи камера

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
107
Качества видео
99
Итоговая оценка камеры
104

Камера устройства оборудована моторизированным механизмом, позволяющий использовать тыльный объектив в качестве фронтального. Преимущество такого решения заключается в том, что селфи-фотографии как никогда качественные. Один из объективов предназначен для сверхширокоугольной съемки, и свою функцию он выполняет на отлично.

80

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500, (4X4 MIMO)
80

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
77 дБ
Музыка
75.4 дБ
Звонок
81.2 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.57 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Asus ZenEar Pro с микрофоном
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zenfone 6 ZS630KL могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ASUS Zenfone 6 ZS630KL

FAQ - Ответы на частые вопросы

Защищен ли смартфон от воды?

- Нет, производитель оставил модель Asus Zenfone 6 ZS630KL без защиты от воды, поэтому его не стоит мочить.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (17 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Вячеслав 29 мая 2019 13:04
Я только прочитал его возможности, то сразу решил купить, а увидел камеру, то сразу сделал предзаказ. Жду с не терпением.
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