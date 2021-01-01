Asus Zenfone 7 Pro имеет оригинальный внешний вид с выпадающей основной камерой, которую благодаря конструкции можно использовать в качестве фронтальной. Таким образом, никаких вырезов в дисплее тут нет и рамки вокруг остаются тонкими. Корпус сочетает премиальные материалы, включая металлическую рамки и стекло. За счет этого аппарат кажется дорогим и дарит только приятные тактильные ощущения.