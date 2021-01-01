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Asus Zenfone 7 Pro

Asus Zenfone 7 Pro
Дисплей
83
Производительность
96
Батарея
83
Камера
74
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Высококонтрастный экран с частотой обновления 90 Гц
  • Камера с 3-кратным оптическим увеличением
  • Мощная батарея, которая быстро заряжается и имеет реверсную зарядку
  • Процессор имеет мощный графический ускоритель
  • Не поддерживает беспроводную зарядку
  • Отсутствует порт для наушников 3.5 мм

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Зенфон 7 Про
83

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9%
ШИМ (PWM) 384 Гц
Время отклика 3 мс
Контрастность ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
744 нит
Источники: NotebookCheck [1]
59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Asus Zenfone 7 Pro
Высота 165.1 мм
Ширина 77.3 мм
Толщина 9.6 мм
Вес 230 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.2%

Asus Zenfone 7 Pro имеет оригинальный внешний вид с выпадающей основной камерой, которую благодаря конструкции можно использовать в качестве фронтальной. Таким образом, никаких вырезов в дисплее тут нет и рамки вокруг остаются тонкими. Корпус сочетает премиальные материалы, включая металлическую рамки и стекло. За счет этого аппарат кажется дорогим и дарит только приятные тактильные ощущения.

96

Производительность

Все характеристики чипа Асус Зенфон 7 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Plus
Макс. частота 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 645 МГц
FLOPS ~1365 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
987
Geekbench 5 (многоядерный)
3302
AnTuTu Benchmark 8
614553
54

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI ZenUI 7
Размер системы из коробки 20.2 ГБ
83

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (56% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:32 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:55 ч.
Время просмотра видео
15:03 ч.
Время разговора (3G)
29:48 ч.
74

Камеры

Спецификации и тестирование камер Zenfone 7 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9280 x 6920
Зум Оптический, 3x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 113°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW

Камера имеет трехкратный оптический зум с хорошей детализацией даже на максимальном приближении. Сверхширокоугольный объектив имеет быстрый автофокус и большой угол охвата. Оптическая стабилизация отрабатывает на отлично, поэтому мало шансов получить размытый кадр.

88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
3G сети WCDMA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19
4G сети LTE 1, 2, 3,4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29
Поддержка 5G Да
77

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
89.3 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zenfone 7 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Asus Zenfone 7 Pro

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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