Asus Zenfone 8 Дисплей 92 Производительность 100 Батарея 71 Камера 68 Итоговая оценка 83 Класс Флагман Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран имеет повышенную частоту обновления

64-мегапиксельная камера с достойным оптическим стабилизатором

Топовый процессор позволяет поиграть в любые мобильные игры

Есть защита от влаги по стандарту IP68 Нет беспроводной зарядки и места под карту памяти

В камере нет оптического приближения

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Зенфон 8

92 Экран Тип Super AMOLED Размер 5.9 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 446 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 82.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 794 нит

77 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Asus Zenfone 8 Высота 148 мм Ширина 68.5 мм Толщина 8.9 мм Вес 169 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 82.9%

100 Производительность Все характеристики чипа Асус Зенфон 8 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1115 Geekbench 5 (многоядерный) 3583 AnTuTu Benchmark 8 670865

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ZenUI 8

71 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да, Quick Charge 5 (60% за 30 минут) Время полной зарядки 1:28 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 12:34 ч. Время просмотра видео 15:47 ч. Время разговора (3G) 21:54 ч.

68 Камеры Спецификации и тестирование камер Zenfone 8 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 112° Количество объективов 2 (64 МП + 12 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 14 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 4290 x 2800 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 28 мм Размер пикселя 1.22 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.93" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

94 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz 3G сети WCDMA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 Поддержка 5G Да

92 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания на 30 Вт

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zenfone 8 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Asus Zenfone 8