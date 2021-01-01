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Asus Zenfone 8

Asus Zenfone 8
Дисплей
92
Производительность
100
Батарея
71
Камера
68
Итоговая оценка
83
Класс Флагман
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран имеет повышенную частоту обновления
  • 64-мегапиксельная камера с достойным оптическим стабилизатором
  • Топовый процессор позволяет поиграть в любые мобильные игры
  • Есть защита от влаги по стандарту IP68
  • Нет беспроводной зарядки и места под карту памяти
  • В камере нет оптического приближения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Зенфон 8
92

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
794 нит
77

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Asus Zenfone 8
Высота 148 мм
Ширина 68.5 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 169 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
82.9%
100

Производительность

Все характеристики чипа Асус Зенфон 8 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1115
Geekbench 5 (многоядерный)
3583
AnTuTu Benchmark 8
670865
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ZenUI 8
71

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 5 (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:28 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:34 ч.
Время просмотра видео
15:47 ч.
Время разговора (3G)
21:54 ч.
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Zenfone 8
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 2 (64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 28 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.93"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
94

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
3G сети WCDMA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42
Поддержка 5G Да
92

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zenfone 8 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Asus Zenfone 8

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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