Asus Zenfone 8 Flip Дисплей 83 Производительность 97 Батарея 80 Камера 69 Итоговая оценка 82 Класс Флагман Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Отличный Super AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц

Snapdragon 888 позволяет играет в любые современные игры

Есть трекратное увеличение в камере

Основная камера также используется в качестве фронтальной

30-ваттный адаптер питания идет в комплекте Нет влагозащиты корпуса

Отсутствует вход для 3.5 мм наушников

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Зенфон 8 Flip

83 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Соотношение экрана к корпусу 84.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 735 нит

60 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Asus Zenfone 8 Flip Высота 165 мм Ширина 77.3 мм Толщина 9.6 мм Вес 230 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.2%

97 Производительность Все характеристики чипа Асус Зенфон 8 Flip и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1116 Geekbench 5 (многоядерный) 3627

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ZenUI 8

80 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (53% за 30 минут) Время полной зарядки 1:40 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 11:28 ч. Время просмотра видео 16:37 ч. Время разговора (3G) 40:00 ч.

69 Камеры Спецификации и тестирование камер Zenfone 8 Flip Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9280 x 6920 Зум Оптический, 3x Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 112° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 12 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26.6 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 80 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 14 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz 3G сети WCDMA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19 4G сети LTE 1, 2, 3,4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 Поддержка 5G Да

68 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zenfone 8 Flip могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Asus Zenfone 8 Flip