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Asus Zenfone 8 Flip

Asus Zenfone 8 Flip
Дисплей
83
Производительность
97
Батарея
80
Камера
69
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличный Super AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц
  • Snapdragon 888 позволяет играет в любые современные игры
  • Есть трекратное увеличение в камере
  • Основная камера также используется в качестве фронтальной
  • 30-ваттный адаптер питания идет в комплекте
  • Нет влагозащиты корпуса
  • Отсутствует вход для 3.5 мм наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Зенфон 8 Flip
83

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
735 нит
60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Asus Zenfone 8 Flip
Высота 165 мм
Ширина 77.3 мм
Толщина 9.6 мм
Вес 230 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.2%
97

Производительность

Все характеристики чипа Асус Зенфон 8 Flip и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1116
Geekbench 5 (многоядерный)
3627
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ZenUI 8
80

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (53% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:28 ч.
Время просмотра видео
16:37 ч.
Время разговора (3G)
40:00 ч.
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Zenfone 8 Flip
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9280 x 6920
Зум Оптический, 3x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26.6 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
3G сети WCDMA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19
4G сети LTE 1, 2, 3,4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41
Поддержка 5G Да
68

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zenfone 8 Flip могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Asus Zenfone 8 Flip

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