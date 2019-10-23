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ASUS Zenfone Max (M2) ZB633KL

ASUS Zenfone Max (M2) ZB633KL
Дисплей
53
Производительность
27
Батарея
66
Камера
54
Итоговая оценка
51
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой и яркий дисплей
  • Достойное качество сборки – небольшой процент брака
  • Батарея обеспечивает хорошую автономность
  • Близкая к “чистому” Android оболочка
  • Камера делает посредственные снимки
  • Нет быстрой зарядки
  • Используется Micro USB
  • Слабый динамик громкой связи

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Зенфон Макс (М2) ZB633KL
53

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.26 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
425 нит

Экран диагональю 6.3 дюймов сохраняет прекрасную цветопередачу и контрастность под любыми углами. Белый цвет выглядит естественно, но черный имеет неприятный серый оттенок, но особых неприятностей это не доставляет. По отзывам, пользователь может настроить многие параметры дисплея под себя, а значит можно постараться скрыть недостатки IPS-панели на данном аппарате.

50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ASUS Zenfone Max (M2) ZB633KL
Инфо
Высота 158.4 мм
Ширина 76.2 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 160 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.9%

ASUS Zenfone Max (M2) ZB633KL обладает вполне обычным дизайном с вырезом в верхней части. Нижняя рамка экрана достаточно большая, что негативно сказывается на общем внешнем виде. По этой причине инженерам пришлось перенести сканер на заднюю панель, но им все равно удобно пользоваться.

27

Производительность

Все характеристики чипа Зенфон Макс (М2) ZB633KL и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1241
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4732
AnTuTu Benchmark 7
103293
AnTuTu Benchmark 8
76964

Процессор Snapdragon обеспечивает достаточно мощности даже для самого опытного пользователя, но из-за не слишко быстрой памяти, задачи выполняются дольше, чем на более дорогих моделях.

61

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Zen UI 5.0
66

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:35 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Zenfone Max (M2) ZB633KL
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
51

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500, (With Carrier Aggregation)
57

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.351 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.499 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (10 Вт)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zenfone Max (M2) ZB633KL могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ASUS Zenfone Max (M2) ZB633KL

Оценка пользователей

2.9 из 5 баллов (12 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Денис Игоревич 16 января 2020 18:13
Уже 11 месяцев с этим аппаратом, никаких тормозов, глюков и т.д., батарея как новая, мощности с головой (правда в игры не играю), отличный телефон! Менять на что то другое не вижу смысла.
+5 Ответить
Сергей Анатольевич 23 октября 2019 20:36
Сломался динамик громкой связи через 2 месяца эксплуатации...
+2 Ответить
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