ASUS Zenfone Max (M2) ZB633KL
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой и яркий дисплей
- Достойное качество сборки – небольшой процент брака
- Батарея обеспечивает хорошую автономность
- Близкая к “чистому” Android оболочка
- Камера делает посредственные снимки
- Нет быстрой зарядки
- Используется Micro USB
- Слабый динамик громкой связи
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.26 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80.9%
Тесты дисплея
Экран диагональю 6.3 дюймов сохраняет прекрасную цветопередачу и контрастность под любыми углами. Белый цвет выглядит естественно, но черный имеет неприятный серый оттенок, но особых неприятностей это не доставляет. По отзывам, пользователь может настроить многие параметры дисплея под себя, а значит можно постараться скрыть недостатки IPS-панели на данном аппарате.
Дизайн и корпус
|Высота
|158.4 мм
|Ширина
|76.2 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|160 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
ASUS Zenfone Max (M2) ZB633KL обладает вполне обычным дизайном с вырезом в верхней части. Нижняя рамка экрана достаточно большая, что негативно сказывается на общем внешнем виде. По этой причине инженерам пришлось перенести сканер на заднюю панель, но им все равно удобно пользоваться.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 632
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор Snapdragon обеспечивает достаточно мощности даже для самого опытного пользователя, но из-за не слишко быстрой памяти, задачи выполняются дольше, чем на более дорогих моделях.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|Zen UI 5.0
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500, (With Carrier Aggregation)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.351 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.499 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания (10 Вт)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол