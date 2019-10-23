Тесты дисплея

Экран диагональю 6.3 дюймов сохраняет прекрасную цветопередачу и контрастность под любыми углами. Белый цвет выглядит естественно, но черный имеет неприятный серый оттенок, но особых неприятностей это не доставляет. По отзывам, пользователь может настроить многие параметры дисплея под себя, а значит можно постараться скрыть недостатки IPS-панели на данном аппарате.