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ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL

ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL
Дисплей
59
Производительность
32
Батарея
76
Камера
56
Итоговая оценка
55
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран с достойными углами обзора
  • Быстрая аппаратная основа
  • Обе сим-карты могут работать одновременно
  • Хорошая цена
  • Плохо снимает в условиях слабого освещения
  • Неудовлетворительная работа стабилизатора видео
  • Долго заряжается

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Зенфон Макс Про (М1)
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.99 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 404 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 76.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL имеет большой экран с высоким разрешением, поэтому качество выдаваемой картинки достойное. Пользователи отмечают большие углы обзора, а также контрастность. Единственным недостатком дисплея являются перенасыщенные цвета, но это можно улучшить за счет изменения параметров в настройках телефона.

43

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL
Инфо
Высота 159 мм
Ширина 76 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
76.2%
32

Производительность

Все характеристики чипа Асус Зенфон Макс Про (М1) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 509
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1336
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4818
AnTuTu Benchmark 7
114042
AnTuTu Benchmark 8
130050
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Stock Android
76

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Двухдневную работу смартфона обеспечивает мощный аккумулятор на 5000 мАч. Тут нет быстрой зарядки, и по этой причине время зарядки составляет более чем 2.5 часа. Даже если вы будете пользоваться 4G, GPS и выкрутите яркость экрана на максимум, то Зенфон Макс Про (М1) продержится не менее 12 часов.

56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
69

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 13
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500

Неплохим преимущество данного аппарата перед конкурентами является одновременная работа двух сим-карт.

57

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.378 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.464 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Гарнитура
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- MaxBox
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL

Оценка пользователей

4.1 из 5 баллов (13 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Валерий 18 августа 2020 09:36
Я поменял батарейку и у меня телефон стал заряжатся очень долго от 10 часов до 12 и бывает что не зарядится до конца
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