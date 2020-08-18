Двухдневную работу смартфона обеспечивает мощный аккумулятор на 5000 мАч. Тут нет быстрой зарядки, и по этой причине время зарядки составляет более чем 2.5 часа. Даже если вы будете пользоваться 4G, GPS и выкрутите яркость экрана на максимум, то Зенфон Макс Про (М1) продержится не менее 12 часов.