ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL
Дисплей
59
Производительность
32
Батарея
76
Камера
56
Итоговая оценка
55
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран с достойными углами обзора
- Быстрая аппаратная основа
- Обе сим-карты могут работать одновременно
- Хорошая цена
- Плохо снимает в условиях слабого освещения
- Неудовлетворительная работа стабилизатора видео
- Долго заряжается
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Зенфон Макс Про (М1)
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Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.99 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|404 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|76.2%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
444 нит
ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL имеет большой экран с высоким разрешением, поэтому качество выдаваемой картинки достойное. Пользователи отмечают большие углы обзора, а также контрастность. Единственным недостатком дисплея являются перенасыщенные цвета, но это можно улучшить за счет изменения параметров в настройках телефона.
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Дизайн и корпус
|Высота
|159 мм
|Ширина
|76 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
76.2%
32
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 636
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 509
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2000 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1336
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4818
AnTuTu Benchmark 7
114042
AnTuTu Benchmark 8
130050
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|Stock Android
76
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Двухдневную работу смартфона обеспечивает мощный аккумулятор на 5000 мАч. Тут нет быстрой зарядки, и по этой причине время зарядки составляет более чем 2.5 часа. Даже если вы будете пользоваться 4G, GPS и выкрутите яркость экрана на максимум, то Зенфон Макс Про (М1) продержится не менее 12 часов.
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Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|13
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Неплохим преимущество данного аппарата перед конкурентами является одновременная работа двух сим-карт.
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.378 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.464 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Гарнитура
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- MaxBox
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL могут отличаться в зависимости от региона.