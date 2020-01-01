ASUS Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL
Дисплей
62
Производительность
33
Батарея
76
Камера
56
Итоговая оценка
56
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Современный черты дизайна
- Превосходная автономность
- Отлично ведет себя под нагрузкой
- “Чистый” Android
- Неплохие камеры, особенно портретная
- Нет быстрой зарядки
- Есть изъяны в фирменном программном обеспечении
- Тусклая подсветка для улучшения автономности
- Установлен Micro USB
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Зенфон Макс Про (М2) ZB631KL
62
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.26 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
499 нит
Экран здесь яркий, но из-за агрессивного управления яркостью он кажется тусклым. Иногда приходится самостоятельно поднимать уровень яркости, чтобы было более комфортно пользоваться смартфоном. В плане цветопередачи ситуация намного лучше, смартфон из коробки настроен на отображение более холодных оттенков, но фильтр синего излучения позволит по необходимости сделать картинку более теплой.
51
Дизайн и корпус
|Высота
|157.9 мм
|Ширина
|75.5 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Титан
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82%
Asus Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL обладает аккуратным дизайном с компактным вырезом в верхней части панели. Основная камера находится далеко от сканера отпечатков пальцев, поэтому его будет трудно запачкать. Корпус имеет глянцевое покрытие, а значит готовьтесь к достаточно частому его протиранию.
33
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2000 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1447
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5136
Geekbench 5 (одноядерный)
267
Geekbench 5 (многоядерный)
979
AnTuTu Benchmark 7
124043
AnTuTu Benchmark 8
129016
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|Zen UI 5.0
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
76
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
56
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
61
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500, (With Carrier Aggregation)
57
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.347 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.46 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL могут отличаться в зависимости от региона.