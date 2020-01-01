Тесты дисплея

Экран здесь яркий, но из-за агрессивного управления яркостью он кажется тусклым. Иногда приходится самостоятельно поднимать уровень яркости, чтобы было более комфортно пользоваться смартфоном. В плане цветопередачи ситуация намного лучше, смартфон из коробки настроен на отображение более холодных оттенков, но фильтр синего излучения позволит по необходимости сделать картинку более теплой.