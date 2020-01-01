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ASUS Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL

ASUS Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL
Дисплей
62
Производительность
33
Батарея
76
Камера
56
Итоговая оценка
56
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Современный черты дизайна
  • Превосходная автономность
  • Отлично ведет себя под нагрузкой
  • “Чистый” Android
  • Неплохие камеры, особенно портретная
  • Нет быстрой зарядки
  • Есть изъяны в фирменном программном обеспечении
  • Тусклая подсветка для улучшения автономности
  • Установлен Micro USB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Зенфон Макс Про (М2) ZB631KL
62

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 82%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Экран здесь яркий, но из-за агрессивного управления яркостью он кажется тусклым. Иногда приходится самостоятельно поднимать уровень яркости, чтобы было более комфортно пользоваться смартфоном. В плане цветопередачи ситуация намного лучше, смартфон из коробки настроен на отображение более холодных оттенков, но фильтр синего излучения позволит по необходимости сделать картинку более теплой.

51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ASUS Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL
Инфо
Высота 157.9 мм
Ширина 75.5 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 175 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Титан
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82%

Asus Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL обладает аккуратным дизайном с компактным вырезом в верхней части панели. Основная камера находится далеко от сканера отпечатков пальцев, поэтому его будет трудно запачкать. Корпус имеет глянцевое покрытие, а значит готовьтесь к достаточно частому его протиранию.

33

Производительность

Все характеристики чипа Асус Зенфон Макс Про (М2) ZB631KL и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 512
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1447
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5136
Geekbench 5 (одноядерный)
267
Geekbench 5 (многоядерный)
979
AnTuTu Benchmark 7
124043
AnTuTu Benchmark 8
129016
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Zen UI 5.0
Размер системы из коробки 13 ГБ
76

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
61

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500, (With Carrier Aggregation)
57

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.347 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.46 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ASUS Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (7 голосов)

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