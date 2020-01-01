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Huawei Honor 30 Lite

Huawei Honor 30 Lite
Дисплей
74
Производительность
65
Батарея
82
Камера
65
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый дисплей с высокой плотностью пикселей
  • 7-нанометровый процессор с поддержкой 5G
  • Есть вариант с 8 ГБ оперативной памяти
  • Поддерживает 4K-съемку
  • Несовместим с картами памяти MicroSD – только Nano Memory
  • Относительно небольшая емкость батареи

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 30 Лайт
74

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит
60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 30 Lite
Инфо
Высота 160 мм
Ширина 75.3 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 192 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.7%

Huawei Honor 30 Lite своим дизайном передней панели напоминает бюджетный аппарат. У него имеется U-образный вырез под одиночную фронтальную камеру, а рамки достаточно тонкие. Разноцветная раскраска задней панели выглядит достаточно просто.

65

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 30 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800 5G
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC4
GPU-ядер 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3051
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10822
Geekbench 5 (одноядерный)
536
Geekbench 5 (многоядерный)
2145
AnTuTu Benchmark 8
310509
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Magic UI 3.1
82

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Аккумулятор на 4000 мАч считается небольшим, учитывая крупную диагональ 6.5 дюймов. Быстрая зарядка мощностью 22.5 Вт заряжает оперативно.

65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 30 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера имеет три модуля, главный из которых имеет солидное разрешение 48 МП. Он делает качественные снимки с низким уровнем шумов, а второй сверхширокоугольный на 8 МП уступает в плане детализации, хотя угол охвата впечатляет. Третий модуль позволяет делать макроснимки неплохого качества.

74

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
3G сети UMTS 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руковоство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 30 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 30 Lite

Оценка пользователей

2.6 из 5 баллов (15 голосов)

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