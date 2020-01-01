Huawei Honor 30 Lite
Дисплей
74
Производительность
65
Батарея
82
Камера
65
Итоговая оценка
71
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 90-герцовый дисплей с высокой плотностью пикселей
- 7-нанометровый процессор с поддержкой 5G
- Есть вариант с 8 ГБ оперативной памяти
- Поддерживает 4K-съемку
- Несовместим с картами памяти MicroSD – только Nano Memory
- Относительно небольшая емкость батареи
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 30 Лайт
74
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
499 нит
60
Дизайн и корпус
|Высота
|160 мм
|Ширина
|75.3 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
Huawei Honor 30 Lite своим дизайном передней панели напоминает бюджетный аппарат. У него имеется U-образный вырез под одиночную фронтальную камеру, а рамки достаточно тонкие. Разноцветная раскраска задней панели выглядит достаточно просто.
65
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 800 5G
|Архитектура
|4 ядра по 2 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC4
|GPU-ядер
|4
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
3051
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10822
Geekbench 5 (одноядерный)
536
Geekbench 5 (многоядерный)
2145
AnTuTu Benchmark 8
310509
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark - 119 место
77
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Magic UI 3.1
82
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Аккумулятор на 4000 мАч считается небольшим, учитывая крупную диагональ 6.5 дюймов. Быстрая зарядка мощностью 22.5 Вт заряжает оперативно.
65
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера имеет три модуля, главный из которых имеет солидное разрешение 48 МП. Он делает качественные снимки с низким уровнем шумов, а второй сверхширокоугольный на 8 МП уступает в плане детализации, хотя угол охвата впечатляет. Третий модуль позволяет делать макроснимки неплохого качества.
74
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
59
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руковоство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 30 Lite могут отличаться в зависимости от региона.