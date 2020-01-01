Камера имеет три модуля, главный из которых имеет солидное разрешение 48 МП. Он делает качественные снимки с низким уровнем шумов, а второй сверхширокоугольный на 8 МП уступает в плане детализации, хотя угол охвата впечатляет. Третий модуль позволяет делать макроснимки неплохого качества.