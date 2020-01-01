В плане технологий беспроводного подключения телефон уступает своим конкурентам. Он имеет медленный WiFi и Bluetooth 4.2 с маленьким радиусом действия. Здесь даже нет NFC, которые активно используется пользователями по всему миру.

Хуавей Хонор 10i также проигрывает в том, что оборудован старым Micro USB. По его цене можно приобрести Samsung Galaxy A50, который получил не только Type-C и бесконтактные платежи, но и встроенный в экран датчик отпечатков пальцев.