Huawei Honor 10i
Дисплей
62
Производительность
37
Батарея
61
Камера
64
Итоговая оценка
57
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Безграничный дисплей
- Неплохие технические характеристики
- Есть и портретная, и сверхширокоугольная камеры
- Выглядит дороже, чем есть на самом деле
- Отсутствует быстрая зарядка
- Медленная память – долго копируются файлы
- Корпус из пластика
- Используется Micro USB вместо нового Type-C
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 10i
62
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.21 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|415 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.1%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
374 нит
50
Дизайн и корпус
|Высота
|154.8 мм
|Ширина
|73.6 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.1%
Huawei Honor 10i выполнен в характерной манере китайского производителя, и это мы относим к его достоинствам. Глянцевая поверхность хоть и выглядит красиво, но имеет один недостаток – быстро покрывается пятнами и отпечатками пальцев. С другой стороны, он легко протирается микрофиброй.
37
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710F
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1497
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5150
Geekbench 5 (одноядерный)
327
Geekbench 5 (многоядерный)
1331
AnTuTu Benchmark 7
133426
AnTuTu Benchmark 8
157097
Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark 8 - 290 место
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9.1
61
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
64
Камеры
|Матрица
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5288 x 3968
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (24 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
58
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
В плане технологий беспроводного подключения телефон уступает своим конкурентам. Он имеет медленный WiFi и Bluetooth 4.2 с маленьким радиусом действия. Здесь даже нет NFC, которые активно используется пользователями по всему миру.
Хуавей Хонор 10i также проигрывает в том, что оборудован старым Micro USB. По его цене можно приобрести Samsung Galaxy A50, который получил не только Type-C и бесконтактные платежи, но и встроенный в экран датчик отпечатков пальцев.
59
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 10i могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Huawei Honor 10i
Оценка пользователей
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