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Huawei Honor 10i

Huawei Honor 10i
Дисплей
62
Производительность
37
Батарея
61
Камера
64
Итоговая оценка
57
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Безграничный дисплей
  • Неплохие технические характеристики
  • Есть и портретная, и сверхширокоугольная камеры
  • Выглядит дороже, чем есть на самом деле
  • Отсутствует быстрая зарядка
  • Медленная память – долго копируются файлы
  • Корпус из пластика
  • Используется Micro USB вместо нового Type-C

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 10i
62

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
374 нит
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 10i
Инфо
Высота 154.8 мм
Ширина 73.6 мм
Толщина 8 мм
Вес 164 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.1%

Huawei Honor 10i выполнен в характерной манере китайского производителя, и это мы относим к его достоинствам. Глянцевая поверхность хоть и выглядит красиво, но имеет один недостаток – быстро покрывается пятнами и отпечатками пальцев. С другой стороны, он легко протирается микрофиброй.

37

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 10i и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1497
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5150
Geekbench 5 (одноядерный)
327
Geekbench 5 (многоядерный)
1331
AnTuTu Benchmark 7
133426
AnTuTu Benchmark 8
157097
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9.1
61

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 10i
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя
Разрешение фото 5288 x 3968
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (24 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
58

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500

В плане технологий беспроводного подключения телефон уступает своим конкурентам. Он имеет медленный WiFi и Bluetooth 4.2 с маленьким радиусом действия. Здесь даже нет NFC, которые активно используется пользователями по всему миру.

Хуавей Хонор 10i также проигрывает в том, что оборудован старым Micro USB. По его цене можно приобрести Samsung Galaxy A50, который получил не только Type-C и бесконтактные платежи, но и встроенный в экран датчик отпечатков пальцев.

59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 10i могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 10i

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (49 голосов)

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