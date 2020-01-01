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Huawei Honor 10X Lite

Huawei Honor 10X Lite
Дисплей
64
Производительность
39
Батарея
85
Камера
61
Итоговая оценка
64
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Приятный для глаз IPS-экран с хорошей цветопередачей
  • Камера может делать макро и сверхширокоугольные фотографии
  • Поддерживает быструю зарядку мощностью 22.5 Вт
  • Есть Bluetooth 5.1 и NFC
  • Нет магазина приложений Google Play Маркета
  • Слабый автофокус и стабилизация в камере

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 10Х Лайт
64

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3%

Huawei Honor 10X Lite получил IPS-экран с четкой картинкой. Его разрешения предостаточно для такой диагонали, углы охвата радуют, а круглый вырез посередине не отвлекает. Уровень яркости достаточно высокий – пользоваться смартфоном на улице комфортно.

46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 10X Lite
Инфо
Высота 165.7 мм
Ширина 76.9 мм
Толщина 9.3 мм
Вес 206 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.3%
39

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 10Х Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710A
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1548
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5447
Geekbench 5 (одноядерный)
329
Geekbench 5 (многоядерный)
1360
AnTuTu Benchmark 7
138331
AnTuTu Benchmark 8
194818

Процессор Kirin 710A скоро потеряет свою актуальность, но пока его мощности хватает для игр. Интерфейс не тормозит, операции выполняются весьма оперативно. Единственный нюанс заключается в использовании старой памяти eMMC 5.1, заметно уступающая UFS 2.1.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Magic UI 3.1
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (46% за 30 минут)
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 10X Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

48-мегапиксельный сенсор может порадовать достойными фотографиями, но только есть снимать днем. Чтобы и вечерние кадры получались качественными, необходимо найти хорошее освещение. Из минусов можно выделить относительно медленный автофокус и наличие только цифрового стабилизатора.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM B2/B3/B5/B8
3G сети UMTS B1/B2/B5/B8
4G сети LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (22.5 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 10X Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 10X Lite

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Huawei Honor 10X Lite или Huawei Honor 8X

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