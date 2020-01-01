Huawei Honor 10X Lite
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Приятный для глаз IPS-экран с хорошей цветопередачей
- Камера может делать макро и сверхширокоугольные фотографии
- Поддерживает быструю зарядку мощностью 22.5 Вт
- Есть Bluetooth 5.1 и NFC
- Нет магазина приложений Google Play Маркета
- Слабый автофокус и стабилизация в камере
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 10Х Лайт
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.3%
Huawei Honor 10X Lite получил IPS-экран с четкой картинкой. Его разрешения предостаточно для такой диагонали, углы охвата радуют, а круглый вырез посередине не отвлекает. Уровень яркости достаточно высокий – пользоваться смартфоном на улице комфортно.
Дизайн и корпус
|Высота
|165.7 мм
|Ширина
|76.9 мм
|Толщина
|9.3 мм
|Вес
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710A
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Процессор Kirin 710A скоро потеряет свою актуальность, но пока его мощности хватает для игр. Интерфейс не тормозит, операции выполняются весьма оперативно. Единственный нюанс заключается в использовании старой памяти eMMC 5.1, заметно уступающая UFS 2.1.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Magic UI 3.1
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (46% за 30 минут)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
48-мегапиксельный сенсор может порадовать достойными фотографиями, но только есть снимать днем. Чтобы и вечерние кадры получались качественными, необходимо найти хорошее освещение. Из минусов можно выделить относительно медленный автофокус и наличие только цифрового стабилизатора.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM B2/B3/B5/B8
|3G сети
|UMTS B1/B2/B5/B8
|4G сети
|LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (22.5 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран