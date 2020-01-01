48-мегапиксельный сенсор может порадовать достойными фотографиями, но только есть снимать днем. Чтобы и вечерние кадры получались качественными, необходимо найти хорошее освещение. Из минусов можно выделить относительно медленный автофокус и наличие только цифрового стабилизатора.