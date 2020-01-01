Корпус сделан из пластика, из-за чего тактильные ощущения немного неприятные. Поверхность быстро покрывается мелкими царапинами и теряет свою привлекательность. Датчик отпечатков пальцев разместили на задней панели – такое решение понравится не всем, но ради справедливости стоит отметить, что сканер оказался отзывчивым.