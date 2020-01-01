Huawei Honor 20e
Дисплей
66
Производительность
39
Батарея
61
Камера
60
Итоговая оценка
58
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- IPS-экран с компактным вырезом
- Есть сервисы Google и работает бесконтактная оплата
- 120-градусная сверхширокоугольная съемка
- Есть FM-радио
- Есть нюансы с портретной съемкой
- Небольшая по емкости батарея
- Используется старый Bluetooth 4.2
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 20e
66
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.21 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|415 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.1%
Максимальная яркость
422 нит
Huawei HONOR 20e получил IPS-экран с фильтрацией ультрафиолетового излучения, с высоким уровнем яркости и естественной цветопередачей. Хоть сверху есть вырез для камеры, он не бросается в глаза.
53
Дизайн и корпус
|Высота
|154.8 мм
|Ширина
|73.6 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.1%
Корпус сделан из пластика, из-за чего тактильные ощущения немного неприятные. Поверхность быстро покрывается мелкими царапинами и теряет свою привлекательность. Датчик отпечатков пальцев разместили на задней панели – такое решение понравится не всем, но ради справедливости стоит отметить, что сканер оказался отзывчивым.
39
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710F
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
348
Geekbench 5 (многоядерный)
1386
AnTuTu Benchmark 8
190124
Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark 8 - 224 место
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9.1
61
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Время полной зарядки
|2:02 ч.
60
Камеры
|Матрица
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5288 x 3968
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Хоть здесь и много сенсоров камеры, не все снимают хорошо. Самые качественные фотографии получаются на 24-мегапиксельный сенсор. Чтобы получить достойный сверхширокоугольный снимок, нужно обеспечить надлежащее освещение.
58
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 20e могут отличаться в зависимости от региона.