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Huawei Honor 20e

Huawei Honor 20e
Дисплей
66
Производительность
39
Батарея
61
Камера
60
Итоговая оценка
58
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-экран с компактным вырезом
  • Есть сервисы Google и работает бесконтактная оплата
  • 120-градусная сверхширокоугольная съемка
  • Есть FM-радио
  • Есть нюансы с портретной съемкой
  • Небольшая по емкости батарея
  • Используется старый Bluetooth 4.2

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 20e
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.1%
Максимальная яркость
422 нит

Huawei HONOR 20e получил IPS-экран с фильтрацией ультрафиолетового излучения, с высоким уровнем яркости и естественной цветопередачей. Хоть сверху есть вырез для камеры, он не бросается в глаза.

53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 20e
Инфо
Высота 154.8 мм
Ширина 73.6 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 164 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.1%

Корпус сделан из пластика, из-за чего тактильные ощущения немного неприятные. Поверхность быстро покрывается мелкими царапинами и теряет свою привлекательность. Датчик отпечатков пальцев разместили на задней панели – такое решение понравится не всем, но ради справедливости стоит отметить, что сканер оказался отзывчивым.

39

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 20e и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
348
Geekbench 5 (многоядерный)
1386
AnTuTu Benchmark 8
190124
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9.1
61

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 2:02 ч.
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 20e
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя
Разрешение фото 5288 x 3968
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Хоть здесь и много сенсоров камеры, не все снимают хорошо. Самые качественные фотографии получаются на 24-мегапиксельный сенсор. Чтобы получить достойный сверхширокоугольный снимок, нужно обеспечить надлежащее освещение.

58

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 20e могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 20e

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (1 голосов)

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