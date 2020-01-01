Huawei Honor 20i позаимствовал дизайн у других смартфонов компании, что говорит об одном – у него привлекательный внешний вид и красивые оттенки раскраски. Спереди находится фронтальная камера, которая размещена внутри каплевидного выреза и не занимает много от полезной площади дисплея.