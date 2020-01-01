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Huawei Honor 20i

Huawei Honor 20i
Дисплей
63
Производительность
41
Батарея
61
Камера
65
Итоговая оценка
59
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Удачная аппаратная основа – быстрый процессор
  • Качественный экран с каплевидным вырезом
  • Неплохая сверхширокоугольная камера
  • Много вариантов памяти
  • Доступный – невысокая цена
  • Не умеет снимать 4K-видео
  • Нет быстрой зарядки
  • Отсутствует защита от воды
  • Есть только цифровая стабилизация изображения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 20i
63

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
425 нит

Экран имеет высокую плотность пикселей, поэтому просмотр фотографий, чтение новостей и других текстовых материалов вызывает одно удовольствие благодаря четкому изображению. Отверстие в верхней части не мешает – оно занимает всего несколько миллиметров сенсорной панели.

50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 20i
Инфо
Высота 154.8 мм
Ширина 73.6 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 164 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.1%

Huawei Honor 20i позаимствовал дизайн у других смартфонов компании, что говорит об одном – у него привлекательный внешний вид и красивые оттенки раскраски. Спереди находится фронтальная камера, которая размещена внутри каплевидного выреза и не занимает много от полезной площади дисплея.

41

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 20i и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1520
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5328
Geekbench 5 (одноядерный)
347
Geekbench 5 (многоядерный)
1374
AnTuTu Benchmark 7
138439
AnTuTu Benchmark 8
190357

Смартфон нельзя назвать медленным, ведь процессор в его основе обеспечивает достойный уровень производительности. Многозадачность тоже хорошая – 6 ГБ оперативной памяти достаточно для любых мобильных задач.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9
61

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 20i
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя
Разрешение фото 5288 x 3968
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (24 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
60

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 20i могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 20i

FAQ - Ответы на частые вопросы

Можно заряжать смартфон беспроводным путем?

- Huawei Honor 20i лишен беспроводной зарядки. Следовательно, он может заряжаться только проводным путем. В комплекте идет обычное 10-ваттное зарядное устройство и кабель USB.

Есть ли здесь оптическая стабилизация картинки?

- Нет, камера устройства получила только цифровую стабилизацию, которая уступает оптической.

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (8 голосов)

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