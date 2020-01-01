Тесты в бенчмарках

Телефон построен на современном 7-нанометровом чипсете Kirin 810, который получил достаточно свежие производительные ядра Cortex-A76. Это гарантирует высокое быстродействие как в обычных задачах, так и в играх на ближайшие несколько лет.