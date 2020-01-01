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Huawei Honor 20S

Huawei Honor 20S
Дисплей
65
Производительность
41
Батарея
68
Камера
64
Итоговая оценка
62
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Привлекательный внешний вид и компактные габариты
  • Качественный дисплей с аккуратным отверстием для камеры
  • Крутая камера с широкоугольным объективом
  • Мощная начинка
  • Большой объем памяти
  • Пара слотов под SIM-карты, но нет поддержки MicroSD
  • Сканер отпечатков пальцев размещен на боковой грани
  • Макро-камера практически бесполезна

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 20S
65

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9
Плотность пикселей 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Huawei Honor 20S получил любопытный дисплей, отличающийся от большинства круглым вырезом под селфи-камеру. За счет высокого разрешения гаджет дарит приятные визуальные ощущения, а цветопередача и яркость не “выжигают” глаза.

63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 20S
Инфо
Высота 152.9 мм
Ширина 72.7 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 159 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.2%
41

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 20S и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1528
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5328
Geekbench 5 (одноядерный)
336
Geekbench 5 (многоядерный)
1402
AnTuTu Benchmark 7
138410
AnTuTu Benchmark 8
169485

Телефон построен на современном 7-нанометровом чипсете Kirin 810, который получил достаточно свежие производительные ядра Cortex-A76. Это гарантирует высокое быстродействие как в обычных задачах, так и в играх на ближайшие несколько лет.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI Magic 2.1
68

Батарея

Характеристики
Объем 3340 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 20S
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера снимает хорошо, особенно отмечают фронталку. Она не ошибается с определениям освещения на улице и в помещении.

81

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 21
2G сети GSM 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
51

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 20S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 20S

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (23 голосов)

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