Huawei Honor 20S
Дисплей
65
Производительность
41
Батарея
68
Камера
64
Итоговая оценка
62
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Привлекательный внешний вид и компактные габариты
- Качественный дисплей с аккуратным отверстием для камеры
- Крутая камера с широкоугольным объективом
- Мощная начинка
- Большой объем памяти
- Пара слотов под SIM-карты, но нет поддержки MicroSD
- Сканер отпечатков пальцев размещен на боковой грани
- Макро-камера практически бесполезна
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 20S
65
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.15 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2312 пикселей
|Соотношение сторон
|19.2:9
|Плотность пикселей
|412 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
499 нит
Huawei Honor 20S получил любопытный дисплей, отличающийся от большинства круглым вырезом под селфи-камеру. За счет высокого разрешения гаджет дарит приятные визуальные ощущения, а цветопередача и яркость не “выжигают” глаза.
63
Дизайн и корпус
|Высота
|152.9 мм
|Ширина
|72.7 мм
|Толщина
|7.4 мм
|Вес
|159 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.2%
41
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710
|Архитектура
|4 ядра по 2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1528
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5328
Geekbench 5 (одноядерный)
336
Geekbench 5 (многоядерный)
1402
AnTuTu Benchmark 7
138410
AnTuTu Benchmark 8
169485
Телефон построен на современном 7-нанометровом чипсете Kirin 810, который получил достаточно свежие производительные ядра Cortex-A76. Это гарантирует высокое быстродействие как в обычных задачах, так и в играх на ближайшие несколько лет.
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu - 269 место
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Magic 2.1
68
Батарея
|Объем
|3340 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
64
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера снимает хорошо, особенно отмечают фронталку. Она не ошибается с определениям освещения на улице и в помещении.
81
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
51
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 20S могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Huawei Honor 20S
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Honor 20S против P30 Lite
- Honor 20S против Honor 10i
- Honor 20S против Honor 20
- Honor 20S против Redmi Note 8 Pro
- Honor 20S против Honor 9X
- Honor 20S против Redmi Note 8T
- Honor 20S против Honor 9X Premium
- Honor 20S против Galaxy A51
- Honor 20S против P40 Lite
- Honor 20S против Redmi Note 9 Pro
- Honor 20S против Redmi Note 9S
- Honor 20S против Mi 10 Lite