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Huawei Honor 30

Huawei Honor 30
Дисплей
71
Производительность
82
Батарея
82
Камера
92
Итоговая оценка
80
Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • OLED-панель с небольшими рамками
  • 7-нанометровый процессор с высокой тактовой частотой
  • Большой объем встроенного накопителя
  • Встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев
  • Заряжается менее чем за час
  • Используется специфический тип карт памяти
  • Отсутствует поддержка беспроводная зарядка
  • Нет поддержки сервисов Google Play Маркет

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 30
71

Экран

Тип OLED
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит
65

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 30
Инфо
Высота 160.3 мм
Ширина 74.2 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Полуночный черный, Изумрудно-Зеленый, Титановый Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.6%

Huawei Honor 30 имеет оригинальный дизайн задней панели с большой надписью “Honor”, которая сочетается с любой из расцветок корпуса. Он имеет глянцевое покрытие, обеспечивающая премиальный внешний вид.

82

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 30 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 985 5G
Архитектура 2 ядра по 2.56 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2560 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G77
GPU-ядер 8
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3689
Geekbench 4.4 (многоядерный)
12010
Geekbench 5 (одноядерный)
941
Geekbench 5 (многоядерный)
2573
AnTuTu Benchmark 8
379904

В телефоне установлен 7-нанометровый процессор HiSilicon Kirin 985, который поддерживает сети пятого поколения. Он также обладает достаточной производительностью для игр. В этом ему помогает новый графический чипсет Mali-G77 на 8 ядер.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI Magic UI 3.1.1

Программное обеспечение, как всегда, работает достойно, но есть один серьезный недостаток. Проблема в том, что нет поддержки сервисов Google, а значит нет фирменного магазина Play Маркет. Вместо него производитель предлагает пользоваться фирменным AppGallery.

82

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
92

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 30
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p)
Количество объективов 4 (40 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
86

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 21
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
51

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 30 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 30

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (34 голосов)

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