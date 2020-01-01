Huawei Honor 30
Дисплей
71
Производительность
82
Батарея
82
Камера
92
Итоговая оценка
80
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- OLED-панель с небольшими рамками
- 7-нанометровый процессор с высокой тактовой частотой
- Большой объем встроенного накопителя
- Встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев
- Заряжается менее чем за час
- Используется специфический тип карт памяти
- Отсутствует поддержка беспроводная зарядка
- Нет поддержки сервисов Google Play Маркет
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 30
71
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Максимальная яркость
499 нит
65
Дизайн и корпус
|Высота
|160.3 мм
|Ширина
|74.2 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Полуночный черный, Изумрудно-Зеленый, Титановый Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.6%
Huawei Honor 30 имеет оригинальный дизайн задней панели с большой надписью “Honor”, которая сочетается с любой из расцветок корпуса. Он имеет глянцевое покрытие, обеспечивающая премиальный внешний вид.
82
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 985 5G
|Архитектура
|2 ядра по 2.56 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2560 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G77
|GPU-ядер
|8
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
3689
Geekbench 4.4 (многоядерный)
12010
Geekbench 5 (одноядерный)
941
Geekbench 5 (многоядерный)
2573
AnTuTu Benchmark 8
379904
В телефоне установлен 7-нанометровый процессор HiSilicon Kirin 985, который поддерживает сети пятого поколения. Он также обладает достаточной производительностью для игр. В этом ему помогает новый графический чипсет Mali-G77 на 8 ядер.
Рейтинг AnTuTu Benchmark 8 - 83 место
77
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|Magic UI 3.1.1
Программное обеспечение, как всегда, работает достойно, но есть один серьезный недостаток. Проблема в том, что нет поддержки сервисов Google, а значит нет фирменного магазина Play Маркет. Вместо него производитель предлагает пользоваться фирменным AppGallery.
82
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
92
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|4 (40 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
86
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
51
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 30 могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Huawei Honor 30
Оценка пользователей
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