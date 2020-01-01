Huawei Honor 30 Pro
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- OLED-панель с достойным соотношением к корпусу
- Камера с 5-кратным оптическим приближением
- Быстрая зарядка в комплекте
- Стереодинамики с хорошим звуком
- Нет магазина приложений Google Play Маркета
- Используется память Nano Memory, а не MicroSD
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|392 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Huawei Honor 30 Pro получил премиальный OLED-дисплей с изогнутыми по краям панелями. Он отображает качественное изображение, обеспечивая одновременно высокий контраст, яркость и неплохую точность цветопередачи. Если вам не понравится слишком яркие цвета, в настройках всегда можно поменять параметры.
Дизайн и корпус
|Высота
|160.3 мм
|Ширина
|73.6 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Серебристый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 990 5G
|Архитектура
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2860 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP16
|GPU-ядер
|16
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|Magic UI 3.1
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет (5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|4 (40 МП + 8 MP + 16 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 18 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Камеру можно назвать одной из лучших в своем сегменте, ибо она получила 40-мегапиксельный сенсор с лазерным автофокусом и 5-кратный оптический зум. Также есть дополнительный сверхширокоугольный сенсор на 16 МП и портретный на 2 МП. Все они могут удивить четкостью картинки.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
Смартфон может работать в сетях 5-го поколения, которые в разы превосходят 4G в скорости передачи данных. Помимо этого, есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi по технологии a/b/g/n/ac/ax. Есть даже новый Bluetooth 5.1.
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
Цены на Huawei Honor 30 Pro
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