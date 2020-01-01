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Huawei Honor 30 Pro

Huawei Honor 30 Pro
Дисплей
71
Производительность
83
Батарея
82
Камера
94
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • OLED-панель с достойным соотношением к корпусу
  • Камера с 5-кратным оптическим приближением
  • Быстрая зарядка в комплекте
  • Стереодинамики с хорошим звуком
  • Нет магазина приложений Google Play Маркета
  • Используется память Nano Memory, а не MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 30 Про
71

Экран

Тип OLED
Размер 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
596 нит

Huawei Honor 30 Pro получил премиальный OLED-дисплей с изогнутыми по краям панелями. Он отображает качественное изображение, обеспечивая одновременно высокий контраст, яркость и неплохую точность цветопередачи. Если вам не понравится слишком яркие цвета, в настройках всегда можно поменять параметры.

68

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 30 Pro
Инфо
Высота 160.3 мм
Ширина 73.6 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 186 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Серебристый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
89.8%
83

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 30 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 5G
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16
GPU-ядер 16
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
756
Geekbench 5 (многоядерный)
3057
AnTuTu Benchmark 8
483984
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI Magic UI 3.1
82

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет (5 Вт)
Реверсивная зарядка Да
94

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 30 Pro
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p)
Количество объективов 4 (40 МП + 8 MP + 16 MP + 2 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 18 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Камеру можно назвать одной из лучших в своем сегменте, ибо она получила 40-мегапиксельный сенсор с лазерным автофокусом и 5-кратный оптический зум. Также есть дополнительный сверхширокоугольный сенсор на 16 МП и портретный на 2 МП. Все они могут удивить четкостью картинки.

92

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 21
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500

Смартфон может работать в сетях 5-го поколения, которые в разы превосходят 4G в скорости передачи данных. Помимо этого, есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi по технологии a/b/g/n/ac/ax. Есть даже новый Bluetooth 5.1.

70

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 30 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 30 Pro

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (12 голосов)

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