Камеру можно назвать одной из лучших в своем сегменте, ибо она получила 40-мегапиксельный сенсор с лазерным автофокусом и 5-кратный оптический зум. Также есть дополнительный сверхширокоугольный сенсор на 16 МП и портретный на 2 МП. Все они могут удивить четкостью картинки.