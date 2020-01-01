Тесты в бенчмарках

Здесь используется не самый новый процессор, но у него есть 4 производительных ядра, поэтому он неплохо справляется с современными задачами. Никаких проблем с многозадачностью не возникает, несмотря на то, что здесь всего 4 ГБ оперативной памяти.