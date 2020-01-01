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Huawei Honor 30i

Huawei Honor 30i
Дисплей
74
Производительность
41
Батарея
67
Камера
64
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Солидный дизайн задней крышки
  • Хорошая камера на 48 МП
  • Большой и четкий экран с высокой максимальной яркостью
  • Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев
  • Аккумулятор заряжается достаточно быстро
  • Не поддерживает сервисы Google – нет Play Маркета
  • Не работает бесконтактная оплата

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 30i
74

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 418 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
596 нит
61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 30i
Инфо
Высота 157.2 мм
Ширина 73.2 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 157.2 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Ультрафиолетовый Закат, Мерцающий Бирюзовый, Полночный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.3%

Huawei Honor 30i выглядит хорошо благодаря градиентной раскраске корпуса. Датчик отпечатков пальцев встроен в дисплей и хорошо работает. Спереди имеется небольшой вырез, за которым прячется фронтальная камера на 16 МП.

41

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 30i и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1538
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5364
Geekbench 5 (одноядерный)
329
Geekbench 5 (многоядерный)
1343
AnTuTu Benchmark 7
138764
AnTuTu Benchmark 8
195322

Здесь используется не самый новый процессор, но у него есть 4 производительных ядра, поэтому он неплохо справляется с современными задачами. Никаких проблем с многозадачностью не возникает, несмотря на то, что здесь всего 4 ГБ оперативной памяти.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Magic UI 2.1
67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 30i
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3456 x 4608
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера позволяет делать качественные снимки даже в условиях слабого освещения, но из-за отсутствия оптического стабилизатора кадры нередко получаются смазанными. Сверхширокоугольная фотографирует хуже, поэтому для получения лучшего результата, убедитесь, что освещение хорошее.

76

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 7
2G сети GSM 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети B1/B2/B3/B4/b5/B7/B8b19/B20/B26/B28/B34/B38/B39/B40/B41
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка на экран
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 30i могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 30i

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (6 голосов)

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