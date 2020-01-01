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Huawei Honor 30S

Huawei Honor 30S
Дисплей
70
Производительность
66
Батарея
82
Камера
80
Итоговая оценка
75
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Контрастный экран с поддержкой HDR10
  • Быстрый процессор с мощной графикой для игр
  • 128 ГБ памяти в минимальной конфигурации
  • 64-мегапиксельная камера с 3-кратным оптическим приближением
  • Быстро заряжается – 70% за полчаса
  • Сканер отпечатков находится в кнопке на правой грани
  • Поддерживаются малораспространенные карты памяти Nano Memory
  • Нет поддержки сервисов Google Play

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 30S
70

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Huawei Honor 30S имеет приличного качества дисплей, который выделяется высокой контрастностью. Он сертифицирован по современной технологии HDR10. Разрешения 2400 на 1080 пикселей более чем достаточно для диагонали 6.5 дюймов, и это сразу бросается в глаза – изображение четкое.

62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 30S
Инфо
Высота 162.3 мм
Ширина 75 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Полночный Черный, Неоновый Фиолетовый, Титановый Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.8%
66

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 30S и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 820
Архитектура 1 ядро по 2.36 ГГц (Cortex-A56), 3 ядра по 2.22 ГГц (Cortex-A56), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2360 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MP6
GPU-ядер 6
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
632
Geekbench 5 (многоядерный)
2391
AnTuTu Benchmark 8
369604

Внутри Honor 30S находится современный процессор Kirin 820, который имеет 3-кластерную архитектуру. Она позволяет экономить заряд батареи, при этом обеспечивает высокую производительность именно тогда, когда это нужно. Программы работают быстро, в играх телефон ведет себя предсказуемо.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI Magic UI 3.1

Программное обеспечение выглядит красиво, наделено широким функционалом, однако нюанс заключается в отсутствии поддержки сервисов Google Play. Другими словами, в смартфоне нет магазина приложений Play Маркет.

82

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:56 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
80

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 30S
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
86

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 21
2G сети GSM 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 30S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 30S

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (26 голосов)

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