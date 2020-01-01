Huawei Honor 30S
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Контрастный экран с поддержкой HDR10
- Быстрый процессор с мощной графикой для игр
- 128 ГБ памяти в минимальной конфигурации
- 64-мегапиксельная камера с 3-кратным оптическим приближением
- Быстро заряжается – 70% за полчаса
- Сканер отпечатков находится в кнопке на правой грани
- Поддерживаются малораспространенные карты памяти Nano Memory
- Нет поддержки сервисов Google Play
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.8%
Тесты дисплея
Huawei Honor 30S имеет приличного качества дисплей, который выделяется высокой контрастностью. Он сертифицирован по современной технологии HDR10. Разрешения 2400 на 1080 пикселей более чем достаточно для диагонали 6.5 дюймов, и это сразу бросается в глаза – изображение четкое.
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|Ширина
|75 мм
|Толщина
|8.6 мм
|Вес
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Полночный Черный, Неоновый Фиолетовый, Титановый Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 820
|Архитектура
|1 ядро по 2.36 ГГц (Cortex-A56), 3 ядра по 2.22 ГГц (Cortex-A56), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2360 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MP6
|GPU-ядер
|6
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Внутри Honor 30S находится современный процессор Kirin 820, который имеет 3-кластерную архитектуру. Она позволяет экономить заряд батареи, при этом обеспечивает высокую производительность именно тогда, когда это нужно. Программы работают быстро, в играх телефон ведет себя предсказуемо.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|Magic UI 3.1
Программное обеспечение выглядит красиво, наделено широким функционалом, однако нюанс заключается в отсутствии поддержки сервисов Google Play. Другими словами, в смартфоне нет магазина приложений Play Маркет.
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:56 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Huawei Honor 30S
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Сравнения с конкурентами
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