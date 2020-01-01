Тесты в бенчмарках

Внутри Honor 30S находится современный процессор Kirin 820, который имеет 3-кластерную архитектуру. Она позволяет экономить заряд батареи, при этом обеспечивает высокую производительность именно тогда, когда это нужно. Программы работают быстро, в играх телефон ведет себя предсказуемо.