Достоинством смартфона является хорошая скорость зарядки – он заряжается полностью всего за 40 минут. Интересно то, что в комплекте идет мощный адаптер питания на 66 Вт. Автономность соответствует батарее на 4300 мАч, и получить целый день работы без подзарядки не составит большого труда.