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Huawei Honor 50 Lite

Huawei Honor 50 Lite
Дисплей
69
Производительность
33
Батарея
73
Камера
66
Итоговая оценка
64
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-экран с естественной цветопередачей и высокой плотностью пикселей
  • Функциональная камера на 4 сенсора – есть сверхширокоугольная и ночная съемка
  • Комплектуется 66-ваттным адаптером питания, а значит заряжается очень быстро
  • Боковой сканер отпечатков пальцев работает отлично
  • Экран имеет стандартную частоту обновления 60 Гц
  • Нет возможности записать 4K-видео

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 50 Лайт
69

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.5%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
428 нит

Huawei Honor 50 Lite получил огромный дисплей с соответствующим разрешением, так что проблем с четкостью не возникает. Нюанс заключается в стандартной частоте обновления 60 Гц, тогда как даже более дешевые смартфоны имеют 90 Гц. Повышенная частота позитивно сказывается на плавности работы смартфона.

91

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 50 Lite
Высота 161.8 мм
Ширина 74.7 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 190 граммов
Материал задней панели Стекло
Доступные цвета Насыщенный Синий, Космический Серебристый, Полночный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89.5%
33

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 50 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 600 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
299
Geekbench 5 (многоядерный)
1222
AnTuTu Benchmark 9
208675
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68

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Magic UI 4.2
73

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (40% за 10 минут)

Достоинством смартфона является хорошая скорость зарядки – он заряжается полностью всего за 40 минут. Интересно то, что в комплекте идет мощный адаптер питания на 66 Вт. Автономность соответствует батарее на 4300 мАч, и получить целый день работы без подзарядки не составит большого труда.

66

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 50 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера хорошая, но мы заметили нюансы в работе алгоритмов обработки. 64-мегапиксельным фотографиях, по неизвестным нам причинам, не хватает четкости. В пасмурную погоду или в помещении картинка выглядит слишком темной. Из недостатков можно выделить отсутствие поддержки записи 4K-видео.

78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
4G сети LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B34/B38/B39/B40/B41
Поддержка 5G Нет
64

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 50 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 50 Lite

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (8 голосов)

Сравнения с конкурентами

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