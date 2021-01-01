Huawei Honor 50 Lite
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- IPS-экран с естественной цветопередачей и высокой плотностью пикселей
- Функциональная камера на 4 сенсора – есть сверхширокоугольная и ночная съемка
- Комплектуется 66-ваттным адаптером питания, а значит заряжается очень быстро
- Боковой сканер отпечатков пальцев работает отлично
- Экран имеет стандартную частоту обновления 60 Гц
- Нет возможности записать 4K-видео
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 50 Лайт
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2376 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.5%
|Особенности
|- DCI-P3
Huawei Honor 50 Lite получил огромный дисплей с соответствующим разрешением, так что проблем с четкостью не возникает. Нюанс заключается в стандартной частоте обновления 60 Гц, тогда как даже более дешевые смартфоны имеют 90 Гц. Повышенная частота позитивно сказывается на плавности работы смартфона.
Дизайн и корпус
|Высота
|161.8 мм
|Ширина
|74.7 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|190 граммов
|Материал задней панели
|Стекло
|Доступные цвета
|Насыщенный Синий, Космический Серебристый, Полночный Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 662
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Частота GPU
|600 МГц
|FLOPS
|~272 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Magic UI 4.2
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (40% за 10 минут)
Достоинством смартфона является хорошая скорость зарядки – он заряжается полностью всего за 40 минут. Интересно то, что в комплекте идет мощный адаптер питания на 66 Вт. Автономность соответствует батарее на 4300 мАч, и получить целый день работы без подзарядки не составит большого труда.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9216 x 6912
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера хорошая, но мы заметили нюансы в работе алгоритмов обработки. 64-мегапиксельным фотографиях, по неизвестным нам причинам, не хватает четкости. В пасмурную погоду или в помещении картинка выглядит слишком темной. Из недостатков можно выделить отсутствие поддержки записи 4K-видео.
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|4G сети
|LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B34/B38/B39/B40/B41
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM