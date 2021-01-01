Huawei Honor 50 Pro Дисплей 90 Производительность 81 Батарея 76 Камера 67 Итоговая оценка 78 Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Качественный OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц

108-мегапиксельная камера с широким функционалом

Двойная фронтальная камера с сверхширокоугольной съемкой

Поддерживает 100-ваттную зарядку

256 ГБ в базовой конфигурации Относительной небольшой аккумулятор

Нет оптического стабилизатора

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 50 Про

90 Экран Тип OLED Размер 6.72 дюймов Разрешение 1236 x 2676 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 439 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 90.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

83 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 50 Pro Высота 163.5 мм Ширина 74.7 мм Толщина 8 мм Вес 187 граммов Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Красный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.8%

81 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Хонор 50 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G 5G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 642L Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 795 Geekbench 5 (многоядерный) 2839

68 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Magic UI 4.2

76 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 100 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 10 минут) Время полной зарядки 0:25 ч.

67 Камеры Спецификации и тестирование камер Honor 50 Pro Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9204 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 17 мм

- Сенсор: 1/4" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 4290 x 2800 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 18 мм Размер пикселя 1.25 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 Поддержка 5G Да

57 Звук 3.5 мм аудио порт Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 50 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 50 Pro