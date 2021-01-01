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Huawei Honor 50 Pro

Huawei Honor 50 Pro
Дисплей
90
Производительность
81
Батарея
76
Камера
67
Итоговая оценка
78
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Качественный OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • 108-мегапиксельная камера с широким функционалом
  • Двойная фронтальная камера с сверхширокоугольной съемкой
  • Поддерживает 100-ваттную зарядку
  • 256 ГБ в базовой конфигурации
  • Относительной небольшой аккумулятор
  • Нет оптического стабилизатора

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 50 Про
90

Экран

Тип OLED
Размер 6.72 дюймов
Разрешение 1236 x 2676 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 439 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
83

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 50 Pro
Высота 163.5 мм
Ширина 74.7 мм
Толщина 8 мм
Вес 187 граммов
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.8%
81

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 50 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G 5G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
795
Geekbench 5 (многоядерный)
2839
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Magic UI 4.2
76

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 10 минут)
Время полной зарядки 0:25 ч.
67

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 50 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 18 мм
Размер пикселя 1.25 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
Поддержка 5G Да
57

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 50 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 50 Pro

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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