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Huawei Honor 50 SE

Huawei Honor 50 SE
Дисплей
82
Производительность
67
Батарея
76
Камера
61
Итоговая оценка
72
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-экран с частотой обновления 120 Гц
  • Имеется поддержка сетей 5G
  • Боковой сканер отпечатков пальцев работает хорошо
  • Достойная камера на 108 МП с макро и сверхширокоугольной съемкой
  • Нет возможности установить карту памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 50 SE
82

Экран

Тип LTPS LCD
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2388 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.4%
90

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 50 SE
Высота 164.7 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 8 мм
Вес 191 грамм
Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89.4%
67

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 50 SE и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 900 5G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
677
Geekbench 5 (многоядерный)
2060
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Magic UI 4.2
76

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (75% за 20 минут)
Время полной зарядки 0:36 ч.
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 50 SE
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
57

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (66 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 50 SE могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 50 SE

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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