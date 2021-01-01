Huawei Honor 50 SE Дисплей 82 Производительность 67 Батарея 76 Камера 61 Итоговая оценка 72 Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки IPS-экран с частотой обновления 120 Гц

Имеется поддержка сетей 5G

Боковой сканер отпечатков пальцев работает хорошо

Достойная камера на 108 МП с макро и сверхширокоугольной съемкой Нет возможности установить карту памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 50 SE

82 Экран Тип LTPS LCD Размер 6.78 дюймов Разрешение 1080 x 2388 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 387 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.4%

90 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 50 SE Высота 164.7 мм Ширина 75.6 мм Толщина 8 мм Вес 191 грамм Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 89.4%

67 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Хонор 50 SE и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 900 5G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G68 MC4 Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 677 Geekbench 5 (многоядерный) 2060

68 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Magic UI 4.2

76 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (75% за 20 минут) Время полной зарядки 0:36 ч.

61 Камеры Спецификации и тестирование камер Honor 50 SE Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9204 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 17 мм

- Сенсор: 1/4" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.2 Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.74" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

88 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

57 Звук 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (66 Вт)

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 50 SE могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 50 SE