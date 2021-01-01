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Huawei Honor 60

Huawei Honor 60
Дисплей
87
Производительность
64
Батарея
83
Камера
57
Итоговая оценка
73
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Премиальная OLED-панель, обладающая флагманской плавностью работы
  • 108-мегапиксельная камера снимает вполне достойной
  • Поддерживает 5G и Wi-Fi 6 с отличной скоростью передачи
  • 66-ваттный адаптер питания в комплекте -- смартфон заряжается быстро
  • Есть проводная реверсивная зарядка
  • Лишен 3.5 мм аудиоразъема и места под карту памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 60
87

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
92

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 60
Высота 161.4 мм
Ширина 73.3 мм
Толщина 8 мм
Вес 179 граммов
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.8%
64

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 60 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Частота GPU 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
753
Geekbench 5 (многоядерный)
2774
AnTuTu Benchmark 9
508406
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68

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
83

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут)
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 60
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.4
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
64

Звук

3.5 мм аудио порт Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Typer-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлелечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 60 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 60

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (3 голосов)

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