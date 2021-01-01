Huawei Honor 60 Дисплей 87 Производительность 64 Батарея 83 Камера 57 Итоговая оценка 73 Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2021 года Дата начала продаж Декабрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Премиальная OLED-панель, обладающая флагманской плавностью работы

108-мегапиксельная камера снимает вполне достойной

Поддерживает 5G и Wi-Fi 6 с отличной скоростью передачи

66-ваттный адаптер питания в комплекте -- смартфон заряжается быстро

Есть проводная реверсивная зарядка Лишен 3.5 мм аудиоразъема и места под карту памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 60

87 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 90.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

92 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 60 Высота 161.4 мм Ширина 73.3 мм Толщина 8 мм Вес 179 граммов Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Розовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.8%

64 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Хонор 60 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 642L Частота GPU 490 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 753 Geekbench 5 (многоядерный) 2774 AnTuTu Benchmark 9 508406 Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark 9 - 143 место

68 Программное обеспечение Операционная система Android 11

83 Батарея Характеристики Объем 4800 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут)

57 Камеры Спецификации и тестирование камер Honor 60 Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9204 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 112° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.4 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

64 Звук 3.5 мм аудио порт Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2021 года Дата начала продаж Декабрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Typer-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлелечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 60 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 60