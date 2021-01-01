Huawei Honor 60
Дисплей
87
Производительность
64
Батарея
83
Камера
57
Итоговая оценка
73
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Премиальная OLED-панель, обладающая флагманской плавностью работы
- 108-мегапиксельная камера снимает вполне достойной
- Поддерживает 5G и Wi-Fi 6 с отличной скоростью передачи
- 66-ваттный адаптер питания в комплекте -- смартфон заряжается быстро
- Есть проводная реверсивная зарядка
- Лишен 3.5 мм аудиоразъема и места под карту памяти MicroSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 60
87
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
92
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|Ширина
|73.3 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|179 граммов
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.8%
64
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Частота GPU
|490 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
753
Geekbench 5 (многоядерный)
2774
AnTuTu Benchmark 9
508406
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark 9 - 143 место
68
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
83
Батарея
|Объем
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 15 минут)
57
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.4
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
86
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
|- Зарядка
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|Поддержка 5G
|Да
64
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Typer-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлелечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 60 могут отличаться в зависимости от региона.