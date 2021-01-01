Huawei Honor 60 Pro Дисплей 91 Производительность 67 Батарея 83 Камера 60 Итоговая оценка 75 Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2021 года Дата начала продаж Декабрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+

Отличная сверхширокоугольная камера на 50 МП

Емкая батарея с поддержкой 66-ваттной быстрой зарядкой

Есть стереодинамики и реверсивная зарядка для гаджетов Нет места для карты памяти и аудиоразъема на 3.5 мм

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 60 Про

91 Экран Тип OLED Размер 6.78 дюймов Разрешение 1200 x 2652 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 429 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 90.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

92 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 60 Pro Высота 163.9 мм Ширина 74.8 мм Толщина 8.2 мм Вес 192 грамма Доступные цвета Зеленый, Розовый, Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.9%

67 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Хонор 60 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Plus Макс. частота 2500 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 642L Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 812 Geekbench 5 (многоядерный) 2961 AnTuTu Benchmark 9 520891 Рейтинг смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 134 место

68 Программное обеспечение Операционная система Android 11

83 Батарея Характеристики Объем 4800 мАч Мощность зарядки 66 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут)

60 Камеры Спецификации и тестирование камер Honor 60 Pro Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9204 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 122° Количество объективов 3 (108 МП + 50 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 50 мегапикселей Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 18 мм Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

81 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2021 года Дата начала продаж Декабрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Typer-C

- Скрепка для извлелечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 60 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 60 Pro