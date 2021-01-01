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Huawei Honor 60 Pro

Huawei Honor 60 Pro
Дисплей
91
Производительность
67
Батарея
83
Камера
60
Итоговая оценка
75
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+
  • Отличная сверхширокоугольная камера на 50 МП
  • Емкая батарея с поддержкой 66-ваттной быстрой зарядкой
  • Есть стереодинамики и реверсивная зарядка для гаджетов
  • Нет места для карты памяти и аудиоразъема на 3.5 мм

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 60 Про
91

Экран

Тип OLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1200 x 2652 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
92

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 60 Pro
Высота 163.9 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 192 грамма
Доступные цвета Зеленый, Розовый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.9%
67

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 60 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
812
Geekbench 5 (многоядерный)
2961
AnTuTu Benchmark 9
520891
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
83

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут)
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 60 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 122°
Количество объективов 3 (108 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 18 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
81

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Typer-C
- Скрепка для извлелечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 60 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 60 Pro

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (5 голосов)

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