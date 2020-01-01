Huawei Honor 7A Prime имеет прочную конструкцию, которая состоит в основном из пластика. Передняя панель защищена закаленным стеклом, царапающееся не слишком быстро. Рамки относительно большие, но зато спереди есть отдельная светодиодная вспышка для фронтальной камеры.