Huawei Honor 7A Prime
Дисплей
59
Производительность
19
Батарея
51
Камера
49
Итоговая оценка
50
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Сделан из прочных материалов
- Фронтальная камера со светодиодной вспышкой
- Есть место для 2 SIM-карт и 1 карты памяти
- Имеется магазин приложений Google Play Маркет
- Отсутствует бесконтактная оплата
- Нет датчика отпечатков пальцев
- Нет быстрой зарядки
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 7А Прайм
59
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.45 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|74.04%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
388 нит
48
Дизайн и корпус
|Высота
|146.5 мм
|Ширина
|70.9 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|142 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
74.04%
Huawei Honor 7A Prime имеет прочную конструкцию, которая состоит в основном из пластика. Передняя панель защищена закаленным стеклом, царапающееся не слишком быстро. Рамки относительно большие, но зато спереди есть отдельная светодиодная вспышка для фронтальной камеры.
19
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6739
|Архитектура
|4 ядра Cortex-A53 по 1.5 ГГц
|CPU ядер
|4
|Частота
|1500 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8100
|Частота GPU
|570 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
714
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2322
AnTuTu Benchmark 7
41507
57
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|EMUI 8.1
51
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:39 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Автономность устроит большинство пользователей, поскольку энергоэффективный процессор с малопроизводительными ядрами бережно относится к заряду. В комплекте идет обычный адаптер мощностью 5 Вт, поэтому быстрой зарядки нет.
49
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
50
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.36 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.01 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 7A Prime могут отличаться в зависимости от региона.