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Huawei Honor 7A Prime

Huawei Honor 7A Prime
Дисплей
59
Производительность
19
Батарея
51
Камера
49
Итоговая оценка
50
Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Сделан из прочных материалов
  • Фронтальная камера со светодиодной вспышкой
  • Есть место для 2 SIM-карт и 1 карты памяти
  • Имеется магазин приложений Google Play Маркет
  • Отсутствует бесконтактная оплата
  • Нет датчика отпечатков пальцев
  • Нет быстрой зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 7А Прайм
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 74.04%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
388 нит
48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 7A Prime
Инфо
Высота 146.5 мм
Ширина 70.9 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 142 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
74.04%

Huawei Honor 7A Prime имеет прочную конструкцию, которая состоит в основном из пластика. Передняя панель защищена закаленным стеклом, царапающееся не слишком быстро. Рамки относительно большие, но зато спереди есть отдельная светодиодная вспышка для фронтальной камеры.

19

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 7А Прайм и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6739
Архитектура 4 ядра Cortex-A53 по 1.5 ГГц
CPU ядер 4
Частота 1500 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика PowerVR GE8100
Частота GPU 570 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 667 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
714
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2322
AnTuTu Benchmark 7
41507
57

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI EMUI 8.1
51

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:39 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Автономность устроит большинство пользователей, поскольку энергоэффективный процессор с малопроизводительными ядрами бережно относится к заряду. В комплекте идет обычный адаптер мощностью 5 Вт, поэтому быстрой зарядки нет.

49

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 7A Prime
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.01 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 7A Prime могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 7A Prime

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (12 голосов)

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