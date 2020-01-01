Хорошая ли автономность в Honor 7C?

- Смартфон может продержаться около 15 часов под высокой нагрузкой. Другими словами, он выдержит целый день работы от одной зарядки.

Будут ли идти современные игры на Хонор 7С?

- Процессор устройства имеет запас производительности для современных игр. Вы сможете запустить Asphalt 9 или PUBG и играть без тормозов.