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Huawei Honor 7C

Huawei Honor 7C
Дисплей
51
Производительность
22
Батарея
55
Камера
48
Итоговая оценка
47
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хорошее время работы от аккумулятора
  • Оптимизированная прошивка
  • Наличие NFC
  • Отдельный слот для SIM-карт и microSD
  • Медленная зарядка
  • Посредственное звучание
  • Качество снимков желает лучшего

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 7С
51

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.99 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 76.51%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Huawei Honor 7C получил экран на 5.99-дюймов, и в совокупности соотношением сторон 18:9 обеспечивает высокий уровень взаимодействия с любым контентом. На это также позитивно сказывается наличие функции автояркости. Минус дисплея в том, что его разрешение HD+ не способно обеспечить хорошую плотность пикселей. Следовательно, на нем могут быть заметны точки, особенно при просмотре текста.

50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 7C
Инфо
Высота 158.3 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 164 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
76.51%
22

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 7С и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 8 ядер Cortex-A53 с тактовой частотой 1.8 ГГц
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
669
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2765
AnTuTu Benchmark 7
60928
55

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0
Оболочка UI EMUI 8
Размер системы из коробки 6 ГБ
55

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:53 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
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Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 7C
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера сзади оборудована двойным 13-мегапиксельным модулем для портретной съемки (эффект боке). Оптика хорошая, однако видно, что алгоритмы недостаточно хорошо различают объект съемки и фон за ним. Фронтальная камера получила сенсор на 8 МП, который хоть и лишен автофокуса, но зато имеет светодиодную вспышку.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Черный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 7C могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 7C

FAQ - Ответы на частые вопросы

Хорошая ли автономность в Honor 7C?

- Смартфон может продержаться около 15 часов под высокой нагрузкой. Другими словами, он выдержит целый день работы от одной зарядки.

Будут ли идти современные игры на Хонор 7С?

- Процессор устройства имеет запас производительности для современных игр. Вы сможете запустить Asphalt 9 или PUBG и играть без тормозов.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (14 голосов)

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