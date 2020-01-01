Huawei Honor 7C
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Хорошее время работы от аккумулятора
- Оптимизированная прошивка
- Наличие NFC
- Отдельный слот для SIM-карт и microSD
- Медленная зарядка
- Посредственное звучание
- Качество снимков желает лучшего
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.99 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|76.51%
Тесты дисплея
Huawei Honor 7C получил экран на 5.99-дюймов, и в совокупности соотношением сторон 18:9 обеспечивает высокий уровень взаимодействия с любым контентом. На это также позитивно сказывается наличие функции автояркости. Минус дисплея в том, что его разрешение HD+ не способно обеспечить хорошую плотность пикселей. Следовательно, на нем могут быть заметны точки, особенно при просмотре текста.
Дизайн и корпус
|Высота
|158.3 мм
|Ширина
|76.7 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|Архитектура
|8 ядер Cortex-A53 с тактовой частотой 1.8 ГГц
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0
|Оболочка UI
|EMUI 8
|Размер системы из коробки
|6 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:53 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера сзади оборудована двойным 13-мегапиксельным модулем для портретной съемки (эффект боке). Оптика хорошая, однако видно, что алгоритмы недостаточно хорошо различают объект съемки и фон за ним. Фронтальная камера получила сенсор на 8 МП, который хоть и лишен автофокуса, но зато имеет светодиодную вспышку.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Черный чехол
Цены на Huawei Honor 7C
FAQ - Ответы на частые вопросы
Хорошая ли автономность в Honor 7C?
- Смартфон может продержаться около 15 часов под высокой нагрузкой. Другими словами, он выдержит целый день работы от одной зарядки.
Будут ли идти современные игры на Хонор 7С?
- Процессор устройства имеет запас производительности для современных игр. Вы сможете запустить Asphalt 9 или PUBG и играть без тормозов.
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