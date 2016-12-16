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Huawei Honor 8

Huawei Honor 8
Дисплей
53
Производительность
40
Батарея
57
Камера
43
Итоговая оценка
48
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2016 года
Дата начала продаж Август 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Красивый и стильный дизайн компактных размеров
  • Качество сборки на высоком уровне
  • Прекрасный экран с отличными углами обзора
  • Быстрая оболочка
  • Отличный процессор и достаточный объем оперативной памяти
  • Есть сканер отпечатков пальцев
  • Сдвоенная основаная камера
  • Качество звука в наушниках далеко не самое лучшее
  • Цена смартфона немного завышена
  • На стекле собираются отпечатки
  • Скользкое покрытие
  • Нет поддержки 4K и опьтческой стабилизации изображения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 8
53

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 72.39%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
455 нит

Он оснащен потрясающим 5.2-дюймовым экраном с отличными углами обзора с Full HD-разрешением. Этого оказалось более чем достаточно, и системные ресурсы не тратятся на ненужное 2K-разрешение, как у многих флагманских телефонов на рынке.

44

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 8
Инфо
Высота 145.5 мм
Ширина 71 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 153 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
72.39%
40

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 8 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 950
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A72), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 16 нанометров
Графика Mali-T880 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1756
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6200
AnTuTu Benchmark 7
97817

Характеристики Хонор 8 может уже и не впечатляют, однако смартфон имеет очень быстрый 8-ядерный процессор Kirin 950, разработкой которого занялась сама компания Huawei. В комплекте со смартфоном идет 4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ постоянной.

55

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI EMUI 8
Размер системы из коробки 8 ГБ
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Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (47% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:40 ч.
Время просмотра видео
8:56 ч.
Время разговора (3G)
18:17 ч.
43

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX286 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Монохромный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Лазерный автофокус
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.4
Размер пикселя 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Интересно то, что новый аппарат этой серии имеет 12-мегапиксельную основную камеру со сдвоенным объективом, однако она не умеет снимать видео в Ultra HD-разрешении, то есть 4K. Также здесь нет оптической стабилизации изображения, что усложняет создание качественных записей во время движения.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
66 дБ
Звонок
82 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2016 года
Дата начала продаж Август 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.69 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 8 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 8

FAQ - Ответы на частые вопросы

Царапается ли стекло?

- К сожалению, да. Так утверждают владельцы смартфона.

Можно ли к смартфону подключить устройство по OTG-кабелю?

- Да, производитель обеспечил поддержку периферийных устройство по USB Type-C.

Планирует ли Huawei обновить Honor 8 до Android 7.0?

- Конечно, но точной даты релиза пока не сообщается.

Почему цена Honor 8 в России такая низкая?

- На это влияет много факторов, плюс прибыль от смартфонов, которую получает компания очень низкая. 

Кнопка сканера отпечатков пальцев емкостная?

- Нет, это обычная механическая кнопка с настраиваемыми возможностями.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (45 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (4)

Дмитрий 10 октября 2019 02:09
Как много в интернете неточностей. Это говорит, что те, кто это публикую вообще далеки от понимания, что продают. Как в таких местах можно что-либо покупать??? Тут выше пишут "Режим работы SIM Попеременный" - НЕПРАВДА - в этм телефоне 2 (ДВА)!!! радиомодуля
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Аноним 27 апреля 2019 11:36
Забыли добавить + это tape c быстрая зарядка!
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Андрей Коробовцев 30 марта 2019 21:53
Приобрел Huawei Honor 8 несколько месяцев назад. В целом мне понравился смартфон. По начинке я не заметил недочетов. Сам смартфон быстрый, мощный, хорошо держит заряд батареи. Посмотрим, как поведет себя дальше.
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Андрей Викторочич 16 декабря 2016 23:15
По дизайну Huawei вначале мне напомнил что то среднее между самсунгом и айфоном. Получил его в подарок поэтому на стоимость не жалуюсь. Но давайте честно признаем, что характеристики не плохи, но цена завышена. Вот батарея действительно стоящая: потребность в зарядке возникла только на 3-и сутки, и это учитывая непрерывный серфинг в инете. Камера средненькая. Даже у того самого яблока она лучше. Приятно удивился, когда узнал что система не завалена ненужными приложениями. И мне больше не придется постоянно чистить кеш. В смартфоне отсутствует радио. Но зато экран на удивление хорош: четкий и яркий.
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