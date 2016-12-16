Царапается ли стекло?

- К сожалению, да. Так утверждают владельцы смартфона.

Можно ли к смартфону подключить устройство по OTG-кабелю?

- Да, производитель обеспечил поддержку периферийных устройство по USB Type-C.

Планирует ли Huawei обновить Honor 8 до Android 7.0?

- Конечно, но точной даты релиза пока не сообщается.

Почему цена Honor 8 в России такая низкая?

- На это влияет много факторов, плюс прибыль от смартфонов, которую получает компания очень низкая.

Кнопка сканера отпечатков пальцев емкостная?

- Нет, это обычная механическая кнопка с настраиваемыми возможностями.