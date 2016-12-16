Huawei Honor 8
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2016 года
|Дата начала продаж
|Август 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Красивый и стильный дизайн компактных размеров
- Качество сборки на высоком уровне
- Прекрасный экран с отличными углами обзора
- Быстрая оболочка
- Отличный процессор и достаточный объем оперативной памяти
- Есть сканер отпечатков пальцев
- Сдвоенная основаная камера
- Качество звука в наушниках далеко не самое лучшее
- Цена смартфона немного завышена
- На стекле собираются отпечатки
- Скользкое покрытие
- Нет поддержки 4K и опьтческой стабилизации изображения
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|424 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|72.39%
Тесты дисплея
Он оснащен потрясающим 5.2-дюймовым экраном с отличными углами обзора с Full HD-разрешением. Этого оказалось более чем достаточно, и системные ресурсы не тратятся на ненужное 2K-разрешение, как у многих флагманских телефонов на рынке.
Дизайн и корпус
|Высота
|145.5 мм
|Ширина
|71 мм
|Толщина
|7.4 мм
|Вес
|153 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Золотой, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 950
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A72), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|16 нанометров
|Графика
|Mali-T880 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Характеристики Хонор 8 может уже и не впечатляют, однако смартфон имеет очень быстрый 8-ядерный процессор Kirin 950, разработкой которого занялась сама компания Huawei. В комплекте со смартфоном идет 4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ постоянной.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|EMUI 8
|Размер системы из коробки
|8 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (47% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX286 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|Монохромный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Лазерный автофокус
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.4
|Размер пикселя
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Интересно то, что новый аппарат этой серии имеет 12-мегапиксельную основную камеру со сдвоенным объективом, однако она не умеет снимать видео в Ultra HD-разрешении, то есть 4K. Также здесь нет оптической стабилизации изображения, что усложняет создание качественных записей во время движения.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2016 года
|Дата начала продаж
|Август 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.5 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.69 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Huawei Honor 8
FAQ - Ответы на частые вопросы
Царапается ли стекло?
- К сожалению, да. Так утверждают владельцы смартфона.
Можно ли к смартфону подключить устройство по OTG-кабелю?
- Да, производитель обеспечил поддержку периферийных устройство по USB Type-C.
Планирует ли Huawei обновить Honor 8 до Android 7.0?
- Конечно, но точной даты релиза пока не сообщается.
Почему цена Honor 8 в России такая низкая?
- На это влияет много факторов, плюс прибыль от смартфонов, которую получает компания очень низкая.
Кнопка сканера отпечатков пальцев емкостная?
- Нет, это обычная механическая кнопка с настраиваемыми возможностями.
Оценка пользователей
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