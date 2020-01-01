Сколько времени требуется для полной зарядки?

- Поскольку смартфон не поддерживает технологию Quick Charge, то время зарядки занимает аж целых 2 часа.

Можно ли переносить приложения на карту памяти?

- В Хуавей Honor 8 Lite нет такого функционала. Сторонние инструменты в этом тоже не помогут, поскольку они не совместимы с программным обеспечением смартфона.

Присутствует ли олеофобное покрытие? Нужно ли оно на стекле устройства, которое защищает его дисплей?

- Этого покрытия нет, но его отсутствие не является критичным, однако оно существенно упрощает жизнь пользователя смартфона. Благодаря олеофобному покрытию поверхность корпуса телефона собирает меньше отпечатков пальцев, отталкивает грязь и пыль.

Поддерживает ли Хонор 8 Lite подключение периферии по протоколу On-The-Go?

- Да, к этому аппарату можно без проблем подключить USB-флешку по OTG-переходнику.