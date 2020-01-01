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Huawei Honor 8 Lite

Huawei Honor 8 Lite
Дисплей
56
Производительность
24
Батарея
54
Камера
42
Итоговая оценка
44
Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Высокая скорость работы ПО
  • Android Nougat прямо из коробки
  • Сканер отпечатков обладает дополнительным функционалом
  • Хорошие камеры фронтальная и основная
  • Есть возможность расширить встроенную память
  • Корпус имеет скользкую поверхность
  • Мало встроенной памяти
  • Стекло не имеет олеофобного покрытия
  • Отсутствует NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 8 Лайт
56

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 69.65%

За картинку отвечает проверенная IPS-матрица с диагональю 5.2 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей. Плотность пикселей при этом составляет 69.4%.

44

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 8 Lite
Инфо
Высота 147.2 мм
Ширина 72.9 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 147 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
69.65%

Honor 8 Lite — доступный смартфон китайского бренда. Он предлагает современный дизайн, сочетающий стеклянные панели и металлическую рамку. Толщина корпуса составляет всего 7.6 мм, а вес — 146 грамм. Производитель предлагает сразу четыре варианта оформления устройства: Золотой, Белый, Синий, Черный. На лицевой панели находятся датчик света, приближения и фронтальная камера на 8 МП. На заднике расположились основаная камера на 12 МП, вспышка для нее и сканер отпечатков пальцев.

24

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 8 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 655
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2100 МГц
Размер транзистора 16 нанометров
Графика Mali-T830 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
809
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3199
AnTuTu Benchmark 7
56049

За работу Huawei Honor 8 Lite отвечает бюджетный процессор Kirin 655, который комплектуется двухъядерным видеоускорителем Mali T830 MP2. Характеристики также включают три гигабайта ОЗУ, благодаря которым аппарат обеспечивает комфортную многозадачность, а также отличную скорость работы. Внутри находится модуль постоянной памяти объемом 16 ГБ в минимальной конфигурации. Вместо второй сим-карты можно поместить карту памяти microSD.

55

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI EMUI 9
54

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
42

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 8 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (480p)
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
49

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.93 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 8 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 8 Lite

FAQ - Ответы на частые вопросы

Сколько времени требуется для полной зарядки?

- Поскольку смартфон не поддерживает технологию Quick Charge, то время зарядки занимает аж целых 2 часа.

Можно ли переносить приложения на карту памяти?

- В Хуавей Honor 8 Lite нет такого функционала. Сторонние инструменты в этом тоже не помогут, поскольку они не совместимы с программным обеспечением смартфона.

Присутствует ли олеофобное покрытие? Нужно ли оно на стекле устройства, которое защищает его дисплей?

- Этого покрытия нет, но его отсутствие не является критичным, однако оно существенно упрощает жизнь пользователя смартфона. Благодаря олеофобному покрытию поверхность корпуса телефона собирает меньше отпечатков пальцев, отталкивает грязь и пыль.

Поддерживает ли Хонор 8 Lite подключение периферии по протоколу On-The-Go?

- Да, к этому аппарату можно без проблем подключить USB-флешку по OTG-переходнику.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (38 голосов)

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