Huawei Honor 8 Lite
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Высокая скорость работы ПО
- Android Nougat прямо из коробки
- Сканер отпечатков обладает дополнительным функционалом
- Хорошие камеры фронтальная и основная
- Есть возможность расширить встроенную память
- Корпус имеет скользкую поверхность
- Мало встроенной памяти
- Стекло не имеет олеофобного покрытия
- Отсутствует NFC
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|424 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|69.65%
За картинку отвечает проверенная IPS-матрица с диагональю 5.2 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей. Плотность пикселей при этом составляет 69.4%.
Дизайн и корпус
|Высота
|147.2 мм
|Ширина
|72.9 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|147 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Honor 8 Lite — доступный смартфон китайского бренда. Он предлагает современный дизайн, сочетающий стеклянные панели и металлическую рамку. Толщина корпуса составляет всего 7.6 мм, а вес — 146 грамм. Производитель предлагает сразу четыре варианта оформления устройства: Золотой, Белый, Синий, Черный. На лицевой панели находятся датчик света, приближения и фронтальная камера на 8 МП. На заднике расположились основаная камера на 12 МП, вспышка для нее и сканер отпечатков пальцев.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 655
|Архитектура
|4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2100 МГц
|Размер транзистора
|16 нанометров
|Графика
|Mali-T830 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|16, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
За работу Huawei Honor 8 Lite отвечает бюджетный процессор Kirin 655, который комплектуется двухъядерным видеоускорителем Mali T830 MP2. Характеристики также включают три гигабайта ОЗУ, благодаря которым аппарат обеспечивает комфортную многозадачность, а также отличную скорость работы. Внутри находится модуль постоянной памяти объемом 16 ГБ в минимальной конфигурации. Вместо второй сим-карты можно поместить карту памяти microSD.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (480p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.36 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.93 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Huawei Honor 8 Lite
FAQ - Ответы на частые вопросы
Сколько времени требуется для полной зарядки?
- Поскольку смартфон не поддерживает технологию Quick Charge, то время зарядки занимает аж целых 2 часа.
Можно ли переносить приложения на карту памяти?
- В Хуавей Honor 8 Lite нет такого функционала. Сторонние инструменты в этом тоже не помогут, поскольку они не совместимы с программным обеспечением смартфона.
Присутствует ли олеофобное покрытие? Нужно ли оно на стекле устройства, которое защищает его дисплей?
- Этого покрытия нет, но его отсутствие не является критичным, однако оно существенно упрощает жизнь пользователя смартфона. Благодаря олеофобному покрытию поверхность корпуса телефона собирает меньше отпечатков пальцев, отталкивает грязь и пыль.
Поддерживает ли Хонор 8 Lite подключение периферии по протоколу On-The-Go?
- Да, к этому аппарату можно без проблем подключить USB-флешку по OTG-переходнику.