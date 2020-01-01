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Huawei Honor 8 Pro

Huawei Honor 8 Pro
Дисплей
63
Производительность
46
Батарея
63
Камера
52
Итоговая оценка
56
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Быстрый смартфон с удобным интерфейсом
  • Уникальная сдвоенная основная камера
  • Имеется NFC и ИК-порт
  • Высокое качество сборки
  • Отличная автономность
  • Отсутствует быстрая зарядка
  • Установлен не самый современный сканер отпечатков
  • Нет защиты от попадания воды
  • Основная камера лишена оптической стабилизации
  • Нет аксессуаров (чехлов)
  • Невысокая скорость передачи по USB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 8 Про
63

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 73.85%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
560 нит

Huawei Honor 8 Pro — это большой 5.7-дюймовый фаблет, экран которого имеет стандартное соотношение сторон 16:9 и 2K-разрешение (2560x1440 пикселей).

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 8 Pro
Инфо
Высота 157 мм
Ширина 77.5 мм
Толщина 6.97 мм
Вес 184 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
73.85%
46

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 8 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Huawei HiSilicon KIRIN 960
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2360 МГц
Размер транзистора 16 нанометров
Графика ARM Mali-G71 MP8
GPU-ядер 8
Частота GPU 1037 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1887
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5934
AnTuTu Benchmark 7
127439

Говоря о его технических характеристиках, то девайс работает на мощном чипсете HiSilicon Kirin 960 с 8 ядрами на борту (2.4 ГГц). За обработку графики отвечает высокопроизводительный видеоускоритель Mali-G71 MP8 флагманского уровня. Такой же графический чип имеется в Samsung Galaxy S8, но у него значительно больше ядер. Внутри также находится 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 9
Размер системы из коробки 11.3 ГБ
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Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:39 ч.
Время просмотра видео
10:22 ч.
Время разговора (3G)
25:54 ч.

Смартфон получил крупный аккумулятор на 4000 мАч, и хотя в нем нет заявленной поддержки быстрой зарядки, процесс его зарядки занимает всего несколько часов. В режиме ожидания он может проработать приблизительно 370 часов, а в режиме разговора 20. Что касается музыки и видео, устройство способно выдержать 110-часовое воспроизведение аудио или 18-часовое проигрывание HD-видео.

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Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 8 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Монохромный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

В Хонор 8 Про присутствует пара 12-мегапиксельных модулей, один из которых обычный, а второй монохромный. Компания Huawei не использует в этом смартфоне технологии Leica, но это не сильно сказалось на качество снимков. Оптической стабилизации нет, но зато есть двойная вспышка и лазерный автофокус. Диафрагма обоих объективов составляет F/2.2. Интересно то, что режим замедленной съемки позволяет записывать Full HD-видео при 120 кадрах/с или HD при 240 кадрах/с. Камера на лицевой панели обладает 8-мегапиксельным сенсором и диафрагмой F/2.0.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
64 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
87 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 8 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 8 Pro

FAQ - Ответы на частые вопросы

Может ли вторая сим-карта в Honor 8 Pro работать в сетях 4G?

- Нет, только первая сим-карта может работать в сетях четвертого поколения. Вторая работает только с 2G и 3G. 

Хороший ли звук в наушниках?

- Неплохой, но не хватает громкости. В тех же наушниках другие смартфоны играют почти в 2 раза громче.

Пачкается ли стеклянна панель на заднике?

- Да, но не больше, чем на других устройствах с таким дизайном. Более того, стеклянная панель на Хонор 8 Pro весьма скользкая.

Можно ли отключить сброс звонка по кнопке питания?

- Конечно, эта функция отключается в настройках.

Насколько хорошо стекло противостоит ударам при падении?

- Владельцы Хонор 8 Про жалуются, что стекло на тыльной стороне трескается даже при незначительных падениях. 

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (8 голосов)

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