Huawei Honor 8 Pro
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Быстрый смартфон с удобным интерфейсом
- Уникальная сдвоенная основная камера
- Имеется NFC и ИК-порт
- Высокое качество сборки
- Отличная автономность
- Отсутствует быстрая зарядка
- Установлен не самый современный сканер отпечатков
- Нет защиты от попадания воды
- Основная камера лишена оптической стабилизации
- Нет аксессуаров (чехлов)
- Невысокая скорость передачи по USB
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2560 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|515 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|73.85%
Тесты дисплея
Huawei Honor 8 Pro — это большой 5.7-дюймовый фаблет, экран которого имеет стандартное соотношение сторон 16:9 и 2K-разрешение (2560x1440 пикселей).
Дизайн и корпус
|Высота
|157 мм
|Ширина
|77.5 мм
|Толщина
|6.97 мм
|Вес
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Huawei HiSilicon KIRIN 960
|Архитектура
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2360 МГц
|Размер транзистора
|16 нанометров
|Графика
|ARM Mali-G71 MP8
|GPU-ядер
|8
|Частота GPU
|1037 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Говоря о его технических характеристиках, то девайс работает на мощном чипсете HiSilicon Kirin 960 с 8 ядрами на борту (2.4 ГГц). За обработку графики отвечает высокопроизводительный видеоускоритель Mali-G71 MP8 флагманского уровня. Такой же графический чип имеется в Samsung Galaxy S8, но у него значительно больше ядер. Внутри также находится 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|11.3 ГБ
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (35% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Смартфон получил крупный аккумулятор на 4000 мАч, и хотя в нем нет заявленной поддержки быстрой зарядки, процесс его зарядки занимает всего несколько часов. В режиме ожидания он может проработать приблизительно 370 часов, а в режиме разговора 20. Что касается музыки и видео, устройство способно выдержать 110-часовое воспроизведение аудио или 18-часовое проигрывание HD-видео.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Монохромный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
В Хонор 8 Про присутствует пара 12-мегапиксельных модулей, один из которых обычный, а второй монохромный. Компания Huawei не использует в этом смартфоне технологии Leica, но это не сильно сказалось на качество снимков. Оптической стабилизации нет, но зато есть двойная вспышка и лазерный автофокус. Диафрагма обоих объективов составляет F/2.2. Интересно то, что режим замедленной съемки позволяет записывать Full HD-видео при 120 кадрах/с или HD при 240 кадрах/с. Камера на лицевой панели обладает 8-мегапиксельным сенсором и диафрагмой F/2.0.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Huawei Honor 8 Pro
FAQ - Ответы на частые вопросы
Может ли вторая сим-карта в Honor 8 Pro работать в сетях 4G?
- Нет, только первая сим-карта может работать в сетях четвертого поколения. Вторая работает только с 2G и 3G.
Хороший ли звук в наушниках?
- Неплохой, но не хватает громкости. В тех же наушниках другие смартфоны играют почти в 2 раза громче.
Пачкается ли стеклянна панель на заднике?
- Да, но не больше, чем на других устройствах с таким дизайном. Более того, стеклянная панель на Хонор 8 Pro весьма скользкая.
Можно ли отключить сброс звонка по кнопке питания?
- Конечно, эта функция отключается в настройках.
Насколько хорошо стекло противостоит ударам при падении?
- Владельцы Хонор 8 Про жалуются, что стекло на тыльной стороне трескается даже при незначительных падениях.