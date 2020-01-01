Может ли вторая сим-карта в Honor 8 Pro работать в сетях 4G?

- Нет, только первая сим-карта может работать в сетях четвертого поколения. Вторая работает только с 2G и 3G.

Хороший ли звук в наушниках?

- Неплохой, но не хватает громкости. В тех же наушниках другие смартфоны играют почти в 2 раза громче.

Пачкается ли стеклянна панель на заднике?

- Да, но не больше, чем на других устройствах с таким дизайном. Более того, стеклянная панель на Хонор 8 Pro весьма скользкая.

Можно ли отключить сброс звонка по кнопке питания?

- Конечно, эта функция отключается в настройках.

Насколько хорошо стекло противостоит ударам при падении?

- Владельцы Хонор 8 Про жалуются, что стекло на тыльной стороне трескается даже при незначительных падениях.