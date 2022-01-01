Huawei Honor 80 Дисплей 92 Производительность 80 Батарея 80 Камера 61 Итоговая оценка 78 Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки OLED-дисплей с пиковой яркостью 1000 нит и частотой обновления 120 Гц

Задняя камера имеет разрешение 160 мегапикселей

Есть отдельный модуль для сверхширокоугольной съемки

Отличная скорость зарядки от комплектного зарядного устройства Есть только цифровая стабилизация изображения

Вместо физического датчика приближения используется виртуальный

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 80

92 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 19.8:9 Плотность пикселей 444 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 90.7% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

93 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 80 Высота 161.1 мм Ширина 73.9 мм Толщина 7.7 мм Вес 180 граммов Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Розовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.7%

80 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Хонор 80 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 782G Макс. частота 2700 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет

68 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MagicOS 7.0

80 Батарея Характеристики Объем 4800 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут)

61 Камеры Спецификации и тестирование камер Honor 80 Основная камера Матрица 160 мегапикселей Разрешение фото 10944 x 14592 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 3 (160 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 160 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.75 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Samsung ISOCELL HP3 160MP (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.4 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

64 Звук 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 80 могут отличаться в зависимости от региона.