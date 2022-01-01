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Huawei Honor 80

Huawei Honor 80
Дисплей
92
Производительность
80
Батарея
80
Камера
61
Итоговая оценка
78
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • OLED-дисплей с пиковой яркостью 1000 нит и частотой обновления 120 Гц
  • Задняя камера имеет разрешение 160 мегапикселей
  • Есть отдельный модуль для сверхширокоугольной съемки
  • Отличная скорость зарядки от комплектного зарядного устройства
  • Есть только цифровая стабилизация изображения
  • Вместо физического датчика приближения используется виртуальный

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 80
92

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9
Плотность пикселей 444 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
93

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 80
Высота 161.1 мм
Ширина 73.9 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 180 граммов
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.7%
80

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 80 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 782G
Макс. частота 2700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет
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68

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MagicOS 7.0
80

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут)
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 80
Основная камера
Матрица 160 мегапикселей
Разрешение фото 10944 x 14592
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (160 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 160 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.75 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung ISOCELL HP3 160MP (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.4
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
64

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 80 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Huawei Honor 80 против Honor 50
2. Huawei Honor 80 против Honor 70
3. Huawei Honor 80 против Honor 80 Pro

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