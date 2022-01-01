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Huawei Honor 80 Pro

Huawei Honor 80 Pro
Дисплей
92
Производительность
90
Батарея
83
Камера
70
Итоговая оценка
83
Класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Приличного качества OLED-дисплей с пиковой яркостью 1000 нит
  • Работает на производительном процессоре Snapdragon премиум сегмента
  • Камера имеет разрешение 160 мегапикселей со сверхширокоугольной схемкой
  • Двойная передняя камера, которая способна делать фото с большим углом охавта
  • Имеет 256 ГБ встроенной памяти в базовой конфигурации
  • Виртуальный датчик приближения работает хуже, чем физический
  • Основная камера лишена оптического стабилизатора изображения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 80 Про
92

Экран

Тип OLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1224 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9
Плотность пикселей 437 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
93

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 80 Pro
Высота 163.3 мм
Ширина 74.9 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 188 граммов
Материал задней панели Стекло
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
91.2%
90

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 80 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1208
Geekbench 5 (многоядерный)
3754
AnTuTu Benchmark 9
1014908
CPU 223917
GPU 444797
Memory 161232
UX 176014
Total score 1014908
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68

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MagicOS 7.0
83

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут)
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 80 Pro
Основная камера
Матрица 160 мегапикселей
Разрешение фото 10944 x 14592
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 122°
Количество объективов 3 (160 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 160 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.75 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung ISOCELL HP3 160MP (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6112
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
81

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 80 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Honor 50 или Honor 80 Pro
2. Xiaomi 11T или Honor 80 Pro
3. Nova 9 или Honor 80 Pro
4. Realme GT2 или Honor 80 Pro
5. Galaxy S22 или Honor 80 Pro
6. Galaxy S22 (Snapdragon) или Honor 80 Pro
7. iPhone 14 или Honor 80 Pro
8. Honor 80 или Honor 80 Pro

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