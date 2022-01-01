Huawei Honor 80 Pro
Дисплей
92
Производительность
90
Батарея
83
Камера
70
Итоговая оценка
83
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Приличного качества OLED-дисплей с пиковой яркостью 1000 нит
- Работает на производительном процессоре Snapdragon премиум сегмента
- Камера имеет разрешение 160 мегапикселей со сверхширокоугольной схемкой
- Двойная передняя камера, которая способна делать фото с большим углом охавта
- Имеет 256 ГБ встроенной памяти в базовой конфигурации
- Виртуальный датчик приближения работает хуже, чем физический
- Основная камера лишена оптического стабилизатора изображения
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 80 Про
92
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1224 x 2700 пикселей
|Соотношение сторон
|19.8:9
|Плотность пикселей
|437 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|91.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
93
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|Ширина
|74.9 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|188 граммов
|Материал задней панели
|Стекло
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
91.2%
90
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1208
Geekbench 5 (многоядерный)
3754
AnTuTu Benchmark 9
1014908
|CPU
|223917
|GPU
|444797
|Memory
|161232
|UX
|176014
|Total score
|1014908
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark 9 - 29 место
68
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|MagicOS 7.0
83
Батарея
|Объем
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 15 минут)
70
Камеры
|Матрица
|160 мегапикселей
|Разрешение фото
|10944 x 14592
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|122°
|Количество объективов
|3 (160 МП + 50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 160 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.75 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung ISOCELL HP3 160MP (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.0
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6112
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
87
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
81
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 80 Pro могут отличаться в зависимости от региона.