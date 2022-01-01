Huawei Honor 80 Pro Дисплей 92 Производительность 90 Батарея 83 Камера 70 Итоговая оценка 83 Класс Флагман Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Приличного качества OLED-дисплей с пиковой яркостью 1000 нит

Работает на производительном процессоре Snapdragon премиум сегмента

Камера имеет разрешение 160 мегапикселей со сверхширокоугольной схемкой

Двойная передняя камера, которая способна делать фото с большим углом охавта

Имеет 256 ГБ встроенной памяти в базовой конфигурации Виртуальный датчик приближения работает хуже, чем физический

Основная камера лишена оптического стабилизатора изображения

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 80 Про

92 Экран Тип OLED Размер 6.78 дюймов Разрешение 1224 x 2700 пикселей Соотношение сторон 19.8:9 Плотность пикселей 437 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 91.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

93 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 80 Pro Высота 163.3 мм Ширина 74.9 мм Толщина 7.8 мм Вес 188 граммов Материал задней панели Стекло Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Розовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 91.2%

90 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Хонор 80 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1208 Geekbench 5 (многоядерный) 3754 AnTuTu Benchmark 9 1014908 CPU 223917 GPU 444797 Memory 161232 UX 176014 Total score 1014908 Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark 9 - 29 место

68 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MagicOS 7.0

83 Батарея Характеристики Объем 4800 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут)

70 Камеры Спецификации и тестирование камер Honor 80 Pro Основная камера Матрица 160 мегапикселей Разрешение фото 10944 x 14592 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 122° Количество объективов 3 (160 МП + 50 МП + 2 МП) Основной объектив - 160 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.75 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Samsung ISOCELL HP3 160MP (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.0

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8160 x 6112 Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

81 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 80 Pro могут отличаться в зависимости от региона.