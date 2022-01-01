Huawei Honor 80 SE Дисплей 92 Производительность 54 Батарея 81 Камера 61 Итоговая оценка 69 Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 80 SE

92 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 19.8:9 Плотность пикселей 444 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 90.7% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

71 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 80 SE Высота 161.3 мм Ширина 73.4 мм Толщина 7.7 мм Вес 175 граммов Водонепроницаемость Нет Доступные цвета Черный, Синий, Розовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.7%

54 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Хонор 80 SE и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 900 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G68 MC4 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 747 Geekbench 5 (многоядерный) 2201 AnTuTu Benchmark 9 449101

68 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MagicOS 7.0

81 Батарея Характеристики Объем 4600 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (80% за 30 минут)

61 Камеры Спецификации и тестирование камер Honor 80 SE Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 3 (64 МП + 5 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.4 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

53 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 80 SE могут отличаться в зависимости от региона.