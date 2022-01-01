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Huawei Honor 80 SE

Huawei Honor 80 SE
Дисплей
92
Производительность
54
Батарея
81
Камера
61
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 80 SE
92

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9
Плотность пикселей 444 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
71

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 80 SE
Высота 161.3 мм
Ширина 73.4 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 175 граммов
Водонепроницаемость Нет
Доступные цвета Черный, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.7%
54

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 80 SE и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 900
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
747
Geekbench 5 (многоядерный)
2201
AnTuTu Benchmark 9
449101
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68

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MagicOS 7.0
81

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (80% за 30 минут)
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 80 SE
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.4
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 80 SE могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Huawei Honor 80 Pro против Honor 80 SE
2. Huawei Honor 80 против Honor 80 SE

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