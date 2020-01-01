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Huawei Honor 8A 2020

Huawei Honor 8A 2020
Дисплей
60
Производительность
27
Батарея
57
Камера
51
Итоговая оценка
54
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-экран с хорошими углами обзора
  • Сканер отпечатков пальцев быстро реагирует на касания
  • Для зарядки используется современный USB Type-C
  • Много свободной памяти на телефоне
  • Имеется поддержка бесконтактных платежей
  • Небольшое разрешение экрана
  • Маленький аккумулятор на 3020 мАч без быстрой зарядки
  • Простая камера на один 13-мегапиксельный сенсор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 8А 2020
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.09 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.2%
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 8A 2020
Инфо
Высота 156.3 мм
Ширина 73.5 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 150 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.2%

Huawei Honor 8A 2020 является очень бюджетным устройством, которого выдает внешний вид. Он выглядит хорошо, но большие рамки и один объектив основной камеры говорит о невысокой цене смартфона. Корпус полностью пластиковый, за исключением стекла, которое защищает переднюю панель.

27

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 8А 2020 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1486
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4361
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
998
AnTuTu Benchmark 7
87299
AnTuTu Benchmark 8
107649
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9
57

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Батарея на 3020 мАч обеспечивает день автономной работы, тогда как конкуренты предлагают немного больше, включая поддержку быстрой зарядки.

51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 8A 2020
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Качество фотографий достаточно слабое, хотя 13-мегапиксельный сенсор сзади имеет широкую апертуру f/1.8. Фронталка на 8 МП снимает немного хуже, снимки получаются размазанными.

62

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 8A 2020 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 8A 2020

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (6 голосов)

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