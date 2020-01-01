Huawei Honor 8A 2020 является очень бюджетным устройством, которого выдает внешний вид. Он выглядит хорошо, но большие рамки и один объектив основной камеры говорит о невысокой цене смартфона. Корпус полностью пластиковый, за исключением стекла, которое защищает переднюю панель.