Huawei Honor 8A 2020
Дисплей
60
Производительность
27
Батарея
57
Камера
51
Итоговая оценка
54
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- IPS-экран с хорошими углами обзора
- Сканер отпечатков пальцев быстро реагирует на касания
- Для зарядки используется современный USB Type-C
- Много свободной памяти на телефоне
- Имеется поддержка бесконтактных платежей
- Небольшое разрешение экрана
- Маленький аккумулятор на 3020 мАч без быстрой зарядки
- Простая камера на один 13-мегапиксельный сенсор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 8А 2020
60
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.09 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.2%
51
Дизайн и корпус
|Высота
|156.3 мм
|Ширина
|73.5 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.2%
Huawei Honor 8A 2020 является очень бюджетным устройством, которого выдает внешний вид. Он выглядит хорошо, но большие рамки и один объектив основной камеры говорит о невысокой цене смартфона. Корпус полностью пластиковый, за исключением стекла, которое защищает переднюю панель.
27
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P35
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1486
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4361
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
998
AnTuTu Benchmark 7
87299
AnTuTu Benchmark 8
107649
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9
57
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Батарея на 3020 мАч обеспечивает день автономной работы, тогда как конкуренты предлагают немного больше, включая поддержку быстрой зарядки.
51
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Качество фотографий достаточно слабое, хотя 13-мегапиксельный сенсор сзади имеет широкую апертуру f/1.8. Фронталка на 8 МП снимает немного хуже, снимки получаются размазанными.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 8A 2020 могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Huawei Honor 8A 2020
Оценка пользователей
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