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Huawei Honor 8A Prime

Huawei Honor 8A Prime
Дисплей
59
Производительность
27
Батарея
57
Камера
50
Итоговая оценка
54
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-панель с удобным для использования соотношением сторон
  • 64 ГБ встроенного накопителя
  • Есть отдельное место для карты памяти MicroSD
  • Легкий и компактный телефон
  • Недостаточно высокое разрешение экрана
  • Только один объектив основной камеры
  • Небольшой аккумулятор, лишенный функции быстрой зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 8А Прайм
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.09 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 8A Prime
Инфо
Высота 156.3 мм
Ширина 73.5 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 150 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.2%

Huawei Honor 8A Prime получил пластиковый корпус, который хоть и больше царапается, чем стеклянный или металлический, но является более прочным при сильных ударах. Он поглощает силу удара и экран остается целым.

27

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 8А Прайм и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1484
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4356
Geekbench 5 (одноядерный)
176
Geekbench 5 (многоядерный)
980
AnTuTu Benchmark 7
86921
AnTuTu Benchmark 8
104384

Процессор Helio P35 не выделяется среди конкурентов высокой производительностью поскольку все его ядра предназначены в первую очередь для экономии заряда. Несмотря на это Honor 8A Prime работает достаточно быстро, однако не все игры будут хорошо работать.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9

Программная платформа на базе Android 9.0 считается устаревшей, однако, в отличие от многих современных моделей, там есть предустановленный магазин приложений Google Play Маркет. В плане функциональных возможностей все в порядке, многие популярные фишки здесь есть.

57

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
50

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 8A Prime
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
61

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 8A Prime могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 8A Prime

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (24 голосов)

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