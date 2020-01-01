Тесты в бенчмарках

Процессор Helio P35 не выделяется среди конкурентов высокой производительностью поскольку все его ядра предназначены в первую очередь для экономии заряда. Несмотря на это Honor 8A Prime работает достаточно быстро, однако не все игры будут хорошо работать.